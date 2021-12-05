Китай решил поучить Америку демократии, - В.Скосырев

00:13 06.12.2021

Коммунисты Поднебесной начали разъяснять миру преимущества социалистического строя

Владимир Скосырев



5.12.21



китай, форум, демократия, народовластие В КНР, а не в ЕС и США есть подлинное народовластие, уверяют в Пекине. Фото Reuters

В Пекине в формате с участием более 500 гостей из КНР и других стран проходит форум по демократии. Созванное в преддверии саммита на ту же тему, организуемого Белым домом, собрание призвано оповестить мир о том, что китайская форма управления государством более представительная и эффективная, чем американская модель. С докладом выступил глава отдела пропаганды ЦК КПК Хуан Куньмин. Он, как и другие ораторы, указал, что китайский народ не любит и не хочет заводить у себя таких порядков, как в Америке, где исход выборов диктуют "группы интересов", то есть денежные мешки. А в Китае хозяин страны – народ и существует система выборов. Правда, по словам эксперта, ничего не известно о случаях, когда на суд избирателей выдвигались бы альтернативные кандидаты.

Китай, как и Россию, не пригласили на саммит по демократии, куда Вашингтон позвал 110 стран. Он должен открыться 9 декабря. Пекин действовал на опережение, созвав в субботу свой форум. В то же время Государственный совет (правительство) опубликовал "Белую книгу" под названием "Китай: демократия, которая работает". Представитель Госсовета Сюй Линь заявил: "США, выдавая себя за лидера демократических стран, с помощью манипуляций организовали так называемый саммит демократий. Это обманный прием, на деле имеющий целью сдерживать и угнетать страны, имеющие другие модели развития".



Хуан Куньмин, член политбюро и глава отдела пропаганды ЦК, не отрицал в докладе достоинства демократии как таковой. Но, по его словам, не существует одной модели демократии, подходящей для всех. Социализм с китайской спецификой доказал свое превосходство, обеспечив улучшение жизни населения в Китае.



Еще более подробно этот тезис развивается в выпущенной к форуму "Белой книге". "Демократия – это право народа всех стран, а не прерогатива нескольких стран. Является ли какая-нибудь страна в международном сообществе демократической или нет, должно судить международное сообщество сообща, а не группка стран, считающих себя непогрешимыми", – подчеркивается в документе.



Ядовитый тон выступлений китайских чиновников и официальных заявлений в адрес США, сделанных на форуме, легко объясним. Ведь мало того что Вашингтон отнес КНР к числу авторитарных государств. Он подсыпал соль на рану, позвав на свой саммит Тайвань, который Китай считает отколовшейся провинцией. А США считают его демократией: лидеры Тайваня, парламент, местные органы власти на протяжении последнего десятилетия избираются демократическим путем в ходе выборов, исход которых отнюдь не диктуется сверху.



Агентство Reuters задало Эрику Ли, создателю сайта, где проповедуется националистический курс внешней политики, любопытный вопрос: "Почему Пекин, кажется, одержим стремлением сравнивать себя с Вашингтоном?" Ли предпочел отшутиться: "Мы не счастливы, так как нас не пригласили на вечеринку". На самом деле, как говорит Чарлз Партон, бывший британский дипломат, а ныне старший сотрудник Королевского объединенного института госслужб в Лондоне, Китай хочет укрепить легитимность своей политической модели. Этой цели служит и зимняя Олимпиада, которая пройдет в феврале.



Однако некоторые видные зарубежные участники встречи в Пекине не согласны с критикой в адрес КНР. Так, бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма сказал, что форум приобретает глубокое значение в обстановке, когда политики, в том числе в Японии, нагнетают напряженность на фоне американо-китайского соперничества. Некоторые страны пытаются избежать своего собственного хаоса, пояснил Хатояма, атакуя ценности других. Это неправильно. Нужно создать атмосферу, когда ценности разделяют все стороны.



В беседе с "НГ" Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ, отметил: "В Китае существует выборная система. Выборы проходят, начиная с низового уровня городских поселений и уезда. Выдвигаются на выборах и кандидаты во Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП). За выдвижение в ВСНП голосуют депутаты региональных собраний, а не все население. Но выборы проходят снизу доверху, правда, с понятным результатом, как в СССР при Брежневе. Избиратель может проголосовать против кандидата, но нет дебатов и выдвижения политических программ". При этом Китай не предлагает свою политическую или идеологическую модель другим странам. Он транслирует лишь свою экономическую модель и модель управления частями экономики. "Правда, года три назад, после того как Китай стали атаковать по поводу нарушения прав человека, он решил перехватить повестку дня. И начал говорить, что строй в Китае – это настоящая демократия, а в западных странах демократия наигранная. В этом смысле Китай повторяет опыт СССР, который четко разделял буржуазную и социалистическую демократию", – заключил Маслов.