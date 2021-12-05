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Что сулит миру пандемическое соглашение ВОЗ? - В.Прохватилов
00:14 06.12.2021

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 05.12.2021 |

Призрак мирового правительства готов материализоваться?

1 декабря в Женеве завершила работу вторая чрезвычайная сессия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на которой было принято решение начать переговоры "по международному договору о предотвращении и контроле над пандемиями".

Будущий документ назван "Пандемическим соглашением" (Pandemic Treaty). За основу "Пандемического соглашения" взяты "Пандемический путеводитель" от 22 сентября этого года и "Пандемический отчет" ВОЗ от 23 ноября. В этих документах предполагается: право ВОЗ объявлять о наступлении очередной "пандемии"; отмена верховенства прав человека во время "пандемии"; радикальные ограничения прав профсоюзов; наделение НПО правом наравне с государствами участвовать в установлении международных законов; обязанность (!) стран запрашивать внешнюю помощь, в случае если они не справляются с "пандемией" своими силами. Согласно этим документам, ВОЗ намерена получить право объявлять в странах "пандемические режимы".

Для подготовки и согласования проекта "Пандемического соглашения" ВОЗ планирует создать межправительственный переговорный орган (МППО) и созвать его первое заседание не позднее 1 марта 2022 года. Рабочий проект документа должен быть предоставлен на рассмотрение второго заседания МППО не позднее 1 августа 2022 года. По данным Reuters, "Пандемическое соглашение" будет готово в мае 2024 года.

Иными словами, если "пандемическое соглашение" будет принято в таком виде, как его предлагает ВОЗ, то есть получит статус международного договора, то и ВОЗ, и стоящие за ней корпорации Big Pharma будут вправе без согласования с кем бы то ни было объявлять режим глобальной пандемии, при котором отменяются все права человека, а неправительственные структуры получают равные права с государственными. В случае если национальное правительство не в состоянии исполнить инструкции ВОЗ, оно обязано запросить внешнюю помощь.

30 марта 2021 года в британской газете The Telegraph было опубликовано письмо лидеров 25 государств, руководства Евросоюза и ВОЗ под названием "Ни одно правительство не может справиться с пандемией, поэтому мы должны объединиться". Авторы письма сравнили коронавирусную инфекцию с самым крупным вызовом человечеству с момента Второй мировой войны и пригрозили миру новыми, еще более заразными вирусами.

В начале ноября генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая в Баку на Восьмом глобальном форуме "Мир после COVID-19" подчеркнул, что миру необходимо усвоить уроки текущей "пандемии" и начать готовиться к следующей. "В этой связи мы убеждены, что настало время выработать юридически обязывающий договор или международное соглашение, которое станет основой по обеспечению глобальной безопасности здоровья", – сказал глава ВОЗ.

Системные бенефициары глобальной "пандемийной" кампании – корпорации Big Pharma, стремящиеся навязать свои правила игры национальным государствам, полностью подчинив их своей корпоративной воле. Однако есть шанс на то, что "пандемийное соглашение" если и будет принято, то не в обязательной, а в рекомендательной форме. Подковерная борьба за конкретизацию формулировок уже идет.

Шарль Мишель

"Шарль Мишель [президент Евросовета. – Ред.] еще год назад предлагал соглашение о пандемии, – пишет Politico, – но США приложили усилия, чтобы отсрочить обсуждение пандемийного соглашения". На второй чрезвычайной сессии ВОЗ США, Бразилия, Индия и Монако "выступили против включения формулировки, которая сделала бы такой договор юридически обязательным". Однако Европейский совет, а также Германия, Франция и Южная Африка заявили о своей решительной поддержке юридически обязывающего договора.

Первоначальное предложение по тексту резолюции сессии ВОЗ, выдвинутое Шарлем Мишелем, "содержало такие зубастые термины, как "юридически обязательный" и "договор", но они примечательным образом отсутствуют в итоговом тексте", пишет журнал Nature.

Сопротивление США приданию "пандемийному соглашению" договорного статуса говорит о том, что Госдеп не в восторге от амбициозных планов Big Pharma, под чью дудку пляшут ВОЗ и Евросовет.

Навязывание мировому сообществу "пандемийного соглашения" вносит важные изменения в совокупность концепций, создавших современный миропорядок: концепция национального суверенитета и невмешательства во внутренние дела государств (Вестфальская система), концепция баланса сил ("европейский концерт"), концепция разделения сфер влияния (Ялтинско-Потсдамская система). Эти три концепции сформировали "старую нормальность", в которой мы пока живем и которую "хозяева глобального дискурса" рвутся заменить "новой нормальностью".

Предполагается, что в рамках "новой нормальности" государства делегируют свои полномочия глобальным структурам типа ВОЗ, которые превратятся в единственно полноценных субъектов международных отношений.

Комментируя итоги сессии ВОЗ, директор Центра геополитики Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ Ольга Четверикова обращает внимание на то, что в рамках провозглашенного "нового мирового медицинского порядка" складывается неконтролируемая со стороны государств система финансирования, где главными финансовыми спонсорами выступают Всемирный банк (ВБ), МВФ и МБР: "ВБ еще 2 апреля 2020 г. представил "Программу стратегической готовности и реагирования на COVID-19", ожидаемая дата закрытия которой – 31 марта 2025 г. В ней подробно описаны меры борьбы с пандемией… и особо выделено, что "Банк и международное сообщество будут играть ключевую роль в ответных мерах на COVID-19, следуя техническому руководству ВОЗ". К июню 2023 г. ВБ должен выделить 330 млрд. долл., а МВФ в специальных правах заимствования (SDR) в соответствии с последним докладом Фонда Рокфеллера – 44 млрд. на вакцины. Все это в рамках COVAX – Всемирной инициативы по равному доступу к вакцине".

Идет также подготовка к утверждению единой нормативно-правовой базы борьбы с "пандемией". Для этого ВОЗ, ООН и Институт права при Джорджтаунском университете создали юридическую лабораторию "COVID-19 Law Lab", которая собрала базу данных о всех нормативно-правовых документах, правилах и мероприятиях, введенных в рамках борьбы с COVID-19 более чем в 190 странах. В случае если "пандемийное соглашение" получит статус договора, каждое государство будет обязано согласовывать законы, оказывающие влияние на здоровье и выходящие за рамки сферы здравоохранения, не с национальными интересами и ценностями, а с международными обязательствами по реагированию на существующие и "новые угрозы" здоровью, подчеркивает Ольга Четверикова.

Для того чтобы тот или иной документ ВОЗ стал обязательным для всех стран, нужно, чтобы за него проголосовало не менее двух третей из 194 государств-участников ВОЗ. Под текстом резолюции ВОЗ нет подписей Китая и России. США, кажется, тоже уклоняются от счастья стать вассалами ВОЗ и Big Pharma.

У мира еще есть шанс избежать глобальных "пандемийных" тисков.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1638738840
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