Санкции против Лукашенко: Запад решительно взялся за смену власти в Белоруссии, - "СП"

07:29 06.12.2021

Санкции против Лукашенко: Батька готовится к решающей схватке

Запад решительно взялся за смену власти в Белоруссии

Дмитрий Родионов



Санкции против Лукашенко: Батька готовится к решающей схватке



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Кирилл Озимко Сергей Смирнов (РБ)



Из-за санкционного давления Евросоюз может навсегда потерять возможность нормальных отношений с Белоруссией, а сама республика - лишиться государственности. Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" заявил министр иностранных дело этой станы Владимир Макей. По его словам, в выигрыше никто не окажется.



Макей считает, что у европейских коллег есть определенное понимание, но это мнение "обсуждается кулуарно", чтобы не попасть под критику общественности или СМИ своих стран. Глава МИД РБ полагает, что в ЕС есть люди, понимающие, что нужно найти такие пути коммуникации, которые позволят выйти из сложившейся ситуации.



Но как из нее выйти без потери лица? Тем более что Запад не признает Александра Лукашенко главой республики, а значит, даже переговоры невозможны.



Интересно, что в словах Макея чувствуется сожаление - ведь его всегда считали идеологом улучшения отношения с Западом. Очевидно, осознание невозможности их нормализации для него особо чувствительно. Но каким боком тут потеря государственности?



- Заявление, действительно, похоже на риторику времен белорусской многовекторности, - считает белорусский журналист Сергей Смирнов.



- Это такой призыв не сжигать все мосты, не толкать Беларусь в руки Москвы. На самом же деле получается, что белорусская власть проговаривает по сути один и тот же нарратив, но на разную публику. Москве она говорит, что если вы перестанете нас поддерживать, то завтра здесь будут стоять танки НАТО, а Запад пугает тем, что вы толкаете нас войти в состав России, и тогда между вами больше не будет никакого буфера.



"СП": - Макей утверждает, что Евросоюз может навсегда потерять возможность нормальных отношений с Белоруссией. Так ли это? Он все теряет и теряет, но все никак не потеряет…



- Отношения Беларуси и ЕС действительно сейчас находятся в низшей точке. Евросоюз демонстративно не признает власть Александра Лукашенко, совещается со Светланой Тихановской по всем белорусским вопросам. Естественно, Макей, как глава МИД должен на этот как-то реагировать, пытаться вернуть легитимность власти, которую он представляет. Потому в его словах есть логика.



"СП": - А как насчет опасений по поводу потери государственности? Серьезно новые санкции так критичны?



- Понятие государственности достаточно широкое. Сюда, помимо государственных структур, входят и социальные, и культурные, и информационные институты. То есть важна еще и субъектность народа, так называемого гражданского общества. Но в данном случае Макей и ЕС говорят на разных языках.



ЕС оправдывает введение санкций заботой о сохранении гражданского общества в Беларуси, а Макей, как госслужащий видит государственность в сохранении контроля над территорией. И здесь каждый по-своему прав. Ведь и БССР формально имела собственную государственность.



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"СП": - Чего ЕС добивается этими санкциями? Чтобы Лукашенко ушел сам? В это кто-то верит?



- Санкции - это раздражение на поведение соседа. Если ваш сосед по лестничной клетке не доставляет вам проблем, тогда - это хороший сосед. Если же он гремит бутылками и слушает музыку по ночам, тогда в дело вступают увещевания, угрозы вызвать полицию и другие санкции.



Поскольку ЕС не может решить вопрос со сменой власти в Беларуси силой, он в ответ на действия Минска, включает режим "навредить". Не думаю, что в Евросоюзе еще хоть кто-то строит иллюзии относительно того, что санкции изменят власть в Беларуси. Скорее, это уже история из игры "позли соседа", и попытка оправдаться перед собственными гражданами.



"СП": - По словам Макея, отношение к Минску, к выстраиванию с ним диалога имеет на Западе своих сторонников, но эти политики опасаются попасть под критику общественности или СМИ своих стран. Так ли это?



- Конечно, Запад монолитен лишь в передачах у Соловьева. Там существует множество групп, которые преследуют собственные интересы. И тем же условным Нидерландам может быть абсолютно непонятно, зачем им покупать удобрения для своих тюльпанов втридорога, из-за того, что там с кем-то разругалась Польша. На Западе также есть алармисты, которых, действительно, тревожит мысль о том, что завтра Россия поглотит и Беларусь, и Украину, а следом Прибалтику, при этом отключит Европе газ, свет и воду.



Потому в кулуарах действительно всегда можно найти союзников практически по любому поводу, и попытаться продать им свою идею. Собственно, для этого дипломатия и существует.



- Слова Макея - это в первую очередь сигнал для Запада, - убежден белорусский политический обозреватель Кирилл Озимко.



- Мол, их санкции угрожают потерей государственности Белоруссии. Вероятно, имеется ввиду, что это произойдет вследствие вынужденной углубленной интеграции республики с Россией. Таким образом, расчет идет, что санкции против Белоруссии противоречат геополитическим и политическим интересам Запада.



"СП": - Чем конкретно чреваты для Белоруссии эти новые санкции?



- Нынешние пять пакетов санкций не так страшны, как их малюют. Например, жить и работать под персональными санкциями белорусским чиновникам не привыкать.



Что касается санкций против нефтяной сферы, аналитики сходятся во мнении, что белорусские нефтепродукты смогут поставляться на экспорт по сложным посредническим схемам. Потеря европейского рынка для калийных и азотных удобрений из Белоруссии может быть частично компенсирована наращиванием поставов в Китай и Индию, на рынки других стран и континентов.



Санкции против белорусских авиаперевозчиков будут частично компенсированы за счет открытия новых рейсов с Россией.



Да, определенные потери для Белоруссии будут, но они не катастрофичны, когда под боком есть Россия, а через нее и Китай.



"СП": - Между тем, Лукашенко поручил разработать ответ на санкции Каким он может быть?



- Ответы, которые могут быть для Запада реально чувствительными, это, например, перекрытие транзитов через свою территорию. Белоруссия для Европы - важная транзитная территория. Лукашенко как раз недавно сказал, что, мол, если его будут душить поляки, то он может перекрыть поставки газа в ЕС. Но такое развитие событий невероятно, потому что это затрагивает интересы России.



Кроме этого, чувствительным ответом для Запада может быть и размещение российской военной базы у границ Литвы и Польши. Увеличение числа российских военных. Недавно Лукашенко даже предложил разместить российское ядерное оружие, если оно будет размещено в Восточной Европе американцами. Вот такое развитие событий уже вполне реально.



"СП": - В словах Макея чувствуется сожаление из-за разрыва с Европой. Но, кажется, он был одним из главных архитекторов многовекторности…



- В Белоруссии четко иерархичная и стройная система власти, где все действия и решения министров согласованны с президентом. Поэтому Макей - просто исполнитель в плане выстраивания политики "многовекторности".



Да, безусловно, он наверняка чувствует огромное сожаление, потому что вся работа, которая упорно им велась все последние годы, пошла насмарку.



"СП": - Реально ли санкции могут окончательно оторвать Белоруссию от Европы? В Европе это понимают? Но все равно идут на это сознательно? Для чего?



- Они окончательно оторвали от Европы не Белоруссию, а нынешнюю белорусскую власть. И это прекрасно в Европе понимают. Ни одна власть не вечна. Поэтому там работают на будущее - с новыми белорусскими политиками, блогерами, обществом, активистам и так далее.



И как только в республике произойдет транзит власти и новые выборы (честные) - на победу прозападного политика будут брошены все имеющиеся ресурсы. И перспективы у него будут неплохие, потому что вся белорусская оппозиция - прозападная. Влиятельных пророссийских политиков, оппозиционных Лукашенко, просто нет.



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