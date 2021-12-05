Человек с ВИЧ или животное. Откуда пошел "омикрон"

07:54 06.12.2021

"Омикрон"-штамм мог сформироваться из-за передачи вируса от человека животному

Евгений Одинцов

5.12.21



Ученые, изучающие штамм COVID-19 "омикрон", разделились на два лагеря относительно версий его происхождения: первый считает, что новый вариант коронавируса мог появиться в результате эволюции в организме человека с ВИЧ. Второй - что инфекция перешла от человека животному и обратно.

Новый штамм коронавируса "омикрон" за несколько недель распространился в почти 40 странах мира. Специалисты в области здравоохранения пока не пришли даже к промежуточному выводу, чем отличается "омикрон" от своих штаммов-предшественников, как он появился, насколько опасен и каким образом повлияет на развитие пандемии.



Директор Гарвардской справочной лаборатории по ВИЧ в Ботсване и научный сотрудник Гарвардской школы общественного здравоохранения TH Chan Сикхулиле Мойо, который первым констатировал появление нового варианта COVID-19, а также другие ученые поделились первыми итогами изучения "омикрона".



Когда возник



На текущий момент сложно понять, насколько рано появился штамм, констатировал Мойо. По его словам, вирусы не мутируют в одночасье и определить точный возраст "омикрона" пока не представляется возможным.



"Если вы посмотрите на предыдущие родословные [штаммов коронавируса] - на "альфу", "бету", то увидите, что новые мутации появляются с течением времени", - цитирует специалиста Bloomberg.



Некоторые ученые при этом провели повторное изучение ранее взятых образцов и считают, что

"омикрон" мог начать циркулировать еще в октябре.



Как появился



Существует версия, что штамм развился у выступившего резервуаром человека с ВИЧ, а его организм в силу ослабленного иммунитета позволил патогену дольше обычного там находиться и, соответственно, мутировать. Какие-либо доказательства такой гипотезы при этом отсутствуют, пояснил ученый.



Бывший сотрудник Калифорнийского Департамента общественного здравоохранения Чарити Дин считает, что в пользу этой версии говорит "сумасшедшая комбинация мутаций" "омикрона" - их свыше 50.



"Более вероятно, что это было результатом продолжающейся молекулярной эволюции внутри одного человека, распространившейся на популяцию", - заявила она Insider.



Согласно еще одной теории, "омикрон" мог возникнуть от животного. Предполагается, что человек передал вирус своему питомцу, после чего он быстро адаптировался в новом организме, а затем обратно перешел к человеку.



Поддерживает теорию о попадании вируса к животному профессор микробиологии и иммунологии в Медицинской школе Тулейна Роберт Гарри. Он выразил мнение, что "омикрон" содержит в себе несколько ключевых мутаций, которые позволили бы коронавирусу заразить, например, грызунов.



Мартин Хибберд, профессор новых инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины, согласен с таким предположением.



"Возможно, вирус проник в популяцию диких животных, потом мы его не видели какое-то время, и он вернулся - это не безумная гипотеза. Но у нас не так много доказательств этого", - отметил он.



Сторонники версии об эволюции "омикрона" в организме человека с ВИЧ не согласны. Хибберд считает, что если бы вирус скрывался среди животных, то его было бы особенно трудно обнаружить, поскольку механизм циркуляции патогена в их организме плохо известен.



Какие прогнозы



Мойо обнаружил "омикрон" у трех дипломатов, прибывших в Ботсвану. Он утверждает, что изначально было ощущение, что этот штамм похож на тот, который был выявлен в ОАЭ полтора года назад, но потом убедился, что "омикрон" содержит меньше мутаций. Когда он получил подтверждение коллег о похожих случаях, то был сделан вывод о появлении нового штамма.



При тщательной проверке мутаций "омикрона" в итоге оказалось, что он способен к еще более быстрому распространению, чем доминирующий ныне в мире штамм "дельта". Это означает, что "омикрон" имеет улучшенные возможности обходить иммунную защиту человеку, что увеличивает риск повторного заражения для переболевшего или вакцинированного человека.



По информации Всемирной организации здравоохранения, в настоящий момент не зарегистрировано ни одного летального случая среди заразившихся "омикроном".