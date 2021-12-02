 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 06.12.2021
10:57  Узбекистан начал возвращать сбежавшую от талибов авиацию?
09:51  После двухлетнего перерыва лидеры России и Индии определят новую стратегию партнерства, - "Къ"
08:07  Падение гегемона, или 6 причин краха долларовой системы, - М.Хазин
07:54  Человек с ВИЧ или животное. Откуда пошел "омикрон"
07:47  СНГ между разрывом связей и формированием общего экономического пространства, - В.Чушкин
07:40  "Уроки Независимости", - новая статья Елбасы (текст)
07:29  Санкции против Лукашенко: Запад решительно взялся за смену власти в Белоруссии, - "СП"

00:14  Что сулит миру пандемическое соглашение ВОЗ? - В.Прохватилов
00:13  Китай решил поучить Америку демократии, - В.Скосырев
00:02  Президент Украины – наркоман? - А.Соколов
Воскресенье, 05.12.2021
23:18  В главные соперницы Макрона на выборы во Франции выдвигается Валери Пекресс
18:40  "Семья" Ельцина жаждет реванша, - "СП"
18:39  Южная Африка: апартеид меняет форму, - Сергей Кожемякин
15:57  Как выжить в узбекской клептократии простому законопослушному гражданину? - А.Кушаев
15:55  Bloomberg: Лавров и Блинкен повздорили на встрече из-за Украины
15:53  У Токаева открылось "второе дыхание". Сетевые СМИ о транзите власти в Казахстане
15:46  Казахстанец Амир Закиров взял "бронзу" ЧМ по брейкингу
12:31  Перевод на латиницу отбросил узбеков на десятилетия в прошлое, - А.Джумаев
12:23  Уральск станет Оралом. КазПарламент добил русскую топонимику на своей территории
11:46  Рогозин ("Роскосмос") лоббирует создание Евразийского космического агентства. За чей счет?
11:24  Вместо "Made in Turkey"... Эрдоган изменил экспортный бренд Турции
11:19  Назарбаев анонсировал строительство АЭС в Казахстане - "Выбрать надо подрядчика и технологию..."
11:10  "Эволюция партийно-политической системы Казахстана", - псевдоученые собрались на "научный" форум
10:03  У-ТАПИ-ческие проекты, - Афганистан.Ру
09:59  Зачем Москва "навязывает" Таджикистану русский язык, - И.Джорбенадзе
09:56  "Разногласия между Ираном и талибским Афганистаном - довольно серьезные", - В.Сажин
09:38  Кыргызы впали в апатию, не хотят седлать коней для бунта, - А.Дубнов
08:58  Назарбаев: ИГИЛ не имеет ничего общего с Кораном... А институция елбасы - имеет?
00:53  "Их цель – заставить русских замолчать": за что в Латвии сажают журналистов
00:48  Апокалиптически извергся индонезийский (о-в Ява) вулкан Семеру (видео)
00:42  Какие тайны хранит личная жизнь сменившего Меркель Олафа Шольца
00:27  Почему Бадахшан? Дебаты между Сайфулло Сафаровым и Дододжоном Атовулло (видео)
00:22  Туманные перспективы ливийских выборов. Ч. 1, - А.Веселов
00:14  Об оккультных корнях движения борцов с прививками, - Андрей Мельников
00:05  Шокай, Голощекин, Алаш-Орда, 28 панфиловцев: где мифы, а где правда? - Б.Маханов
Суббота, 04.12.2021
21:10  США пробуют на прочность Россию и Китай по периметру Евразии, - В.Павленко
18:52  Назарбаев объяснил отказ Казахстана признавать Крым российским
16:55  Разведка США ожидает наступления России на Украину в начале 2022 года
15:24  Монголия начала выпуск легковых авто - кроссоверов Mozo (видео)
15:20  Курс биткоина рухнул на 20%
09:48  Синдром Риттенхауса. Как белый подросток казнил черных геев и поставил США на грань расового конфликта
09:34  Каково быть геем в Британском парламенте? - Джейн Спай
03:01  Умерла советская актриса Нина Ургант
00:48  Что произошло в Тавдеме и Хороге: хроника событий
00:45  "Женщина - это не собственность, а...". Талибы выпустили гендерный указ
00:37  Россия пытается вернуть Асаду северо-восток Сирии, - И.Субботин
00:28  Американской разведке никак не удается подобраться к Си Цзиньпину, - "СП"
00:25  Разговор Путин - Байден может стать судьбоносным: конец света подкрался незаметно, - М.Ростовский
00:22  США воюют на Украине за большое Ничто, - Д.Седов
00:21  США повышают ставки в тайваньском вопросе, - В.Пироженко
00:08  Турецкая лира обвалилась до абсолютного рекорда к доллару
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Падение гегемона, или 6 причин краха долларовой системы, - М.Хазин
08:07 06.12.2021

02.12.2021
МИХАИЛ ХАЗИН

Фондовый рынок падает, глава ФРС Пауэлл пугает высокой инфляцией, связывает это с новой мутацией ковид-вируса, но при этом говорит о "сильной" экономике США. Вопрос: а на самом-то деле, что и как? Разумеется, точного ответа нет, но я попробую дать некоторые прогнозы

Первое. Высокая инфляция уже давно и пора к ней привыкнуть. Да, руководство денежных властей США пока не говорит о ее реальных показателях (промышленная – уже под 25%, потребительская – существенно выше официальных показателей), но постепенно приучает народонаселение к реальности.

Второе. Инфляция занижается и будет занижаться впредь. И связано это с тем, что нельзя признавать серьезный спад, а он по итогам этого года составит в США реальных 5-6%. Дело в том, что если инфляция занижается, то, если не обращать внимание на детали (или, как говорят математики, "поправки большего порядка малости"), нужно из официальных показателей ВВП вычитать разницу между реальной и заниженной инфляцией. Именно из такой оценки и получается приведенный мной результат.

Третье. Эмиссию не остановят, это невозможно, поскольку спад такого масштаба, если его не компенсировать, приводит к необратимым деструктивным последствиям. Более того, поскольку банковской системе веры нет, она больше не кредитует реальный сектор в нужном масштабе, Байден принял элементы "плана Трампа", а именно, он стал направлять эмиссионные деньги в реальный сектор. Новый эмиссионный план "структурных реформ" уже принят, так что эмиссия продолжится.

Четвертое. Поскольку нормальный оборот денег в экономике разрушен (даже направленные напрямую в реальный сектор деньги из него выводятся, попадают в финансовый и назад уже не возвращаются), приток ресурсов в финансовый сектор продолжится. По этой причине опасаться тотального обвала рынков по экономическим причинам не стоит, тут могут сыграть только внеэкономические факторы (возвращение тотального карантина, захват Тайваня Китаем и так далее). Поскольку по ним, вроде бы, есть (пусть относительный) контроль, я бы не стал предсказывать обвал рынков на ближайший период.

Пятое. Инфляционное падение экономики (медленное, по сравнению с обвалом, который мог бы быть из-за обрушения финансовых рынков или резкого подъема ставки денежными властями) приводит не просто к падению доходов домохозяйств, но и к вымыванию "среднего" класса. Что, в свою очередь, ведет к очень сильным структурным изменениям в спросе, а значит, на следующем шаге, и в производстве. Пока это не очень заметно, поскольку заниженная инфляция создает иллюзии роста, но скоро в отдельных отраслях это станет заметно.

Шестое. Мнение о "сильной" экономике США связано как раз с занижением инфляции. То есть, это не реальность, а фантом. И он будет разрушаться в ближайшие месяцы на фоне, быть может, даже роста фондового рынка. При этом ужесточать кредитную политику нельзя (и Пауэлл это понимает), поскольку это неминуемо вызовет волну банкротств. Ни домохозяйства, ни корпорации не смогут обслуживать накопившиеся долги на фоне роста ставки.

Вывод. Экономике США в ближайшее время, скорее всего, обвал не грозит, но остановить уже начавшийся структурный спад денежные власти не смогут. Накопление структурных диспропорций и переход в новую картину экономики следует ожидать к середине весны 2022 года.

Источник - khazin.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1638767220
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 30 ноября 2021 года №699
- Решение проблем, сдерживающих развитие сельского хозяйства, предложили на парламентских слушаниях в Сенате
- Казахстан своевременно исполнит обязательства в рамках СОР26 – А. Мамин
- Нулевой рост на социально значимые продукты питания фиксируется в РК пятую неделю подряд
- "Не официальные, а исторически сложившиеся"
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел встречу с иностранными инвесторами
- Асет Исекешев провел встречу с Советником Премьер-министра Пакистана по национальной безопасности
- Международная научно-практическая конференция "Қазақ-қырғыз – Алаштан"
- А. Смаилов принял участие во Втором Евразийском конгрессе
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  