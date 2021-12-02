Падение гегемона, или 6 причин краха долларовой системы, - М.Хазин

08:07 06.12.2021

02.12.2021

МИХАИЛ ХАЗИН



Фондовый рынок падает, глава ФРС Пауэлл пугает высокой инфляцией, связывает это с новой мутацией ковид-вируса, но при этом говорит о "сильной" экономике США. Вопрос: а на самом-то деле, что и как? Разумеется, точного ответа нет, но я попробую дать некоторые прогнозы



Первое. Высокая инфляция уже давно и пора к ней привыкнуть. Да, руководство денежных властей США пока не говорит о ее реальных показателях (промышленная – уже под 25%, потребительская – существенно выше официальных показателей), но постепенно приучает народонаселение к реальности.



Второе. Инфляция занижается и будет занижаться впредь. И связано это с тем, что нельзя признавать серьезный спад, а он по итогам этого года составит в США реальных 5-6%. Дело в том, что если инфляция занижается, то, если не обращать внимание на детали (или, как говорят математики, "поправки большего порядка малости"), нужно из официальных показателей ВВП вычитать разницу между реальной и заниженной инфляцией. Именно из такой оценки и получается приведенный мной результат.



Третье. Эмиссию не остановят, это невозможно, поскольку спад такого масштаба, если его не компенсировать, приводит к необратимым деструктивным последствиям. Более того, поскольку банковской системе веры нет, она больше не кредитует реальный сектор в нужном масштабе, Байден принял элементы "плана Трампа", а именно, он стал направлять эмиссионные деньги в реальный сектор. Новый эмиссионный план "структурных реформ" уже принят, так что эмиссия продолжится.



Четвертое. Поскольку нормальный оборот денег в экономике разрушен (даже направленные напрямую в реальный сектор деньги из него выводятся, попадают в финансовый и назад уже не возвращаются), приток ресурсов в финансовый сектор продолжится. По этой причине опасаться тотального обвала рынков по экономическим причинам не стоит, тут могут сыграть только внеэкономические факторы (возвращение тотального карантина, захват Тайваня Китаем и так далее). Поскольку по ним, вроде бы, есть (пусть относительный) контроль, я бы не стал предсказывать обвал рынков на ближайший период.



Пятое. Инфляционное падение экономики (медленное, по сравнению с обвалом, который мог бы быть из-за обрушения финансовых рынков или резкого подъема ставки денежными властями) приводит не просто к падению доходов домохозяйств, но и к вымыванию "среднего" класса. Что, в свою очередь, ведет к очень сильным структурным изменениям в спросе, а значит, на следующем шаге, и в производстве. Пока это не очень заметно, поскольку заниженная инфляция создает иллюзии роста, но скоро в отдельных отраслях это станет заметно.



Шестое. Мнение о "сильной" экономике США связано как раз с занижением инфляции. То есть, это не реальность, а фантом. И он будет разрушаться в ближайшие месяцы на фоне, быть может, даже роста фондового рынка. При этом ужесточать кредитную политику нельзя (и Пауэлл это понимает), поскольку это неминуемо вызовет волну банкротств. Ни домохозяйства, ни корпорации не смогут обслуживать накопившиеся долги на фоне роста ставки.



Вывод. Экономике США в ближайшее время, скорее всего, обвал не грозит, но остановить уже начавшийся структурный спад денежные власти не смогут. Накопление структурных диспропорций и переход в новую картину экономики следует ожидать к середине весны 2022 года.