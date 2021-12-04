После двухлетнего перерыва лидеры России и Индии определят новую стратегию партнерства, - "Къ"

09:51 06.12.2021 Саммит в самом Дели



Президент России Владимир Путин в понедельник посетит Индию, где встретится с премьер-министром страны Нарендрой Моди. Вторая за время пандемии зарубежная поездка Владимира Путина, ранее вылетавшего из Москвы лишь один раз - на саммит с президентом США Джо Байденом в Женеве, призвана не только подтвердить значение, которое Москва придает партнерству с Дели. Отношения двух стран проходят сейчас испытание на прочность, что вызвано нарастающей конфронтацией России с США и обострением отношений Индии с Китаем. Оно подталкивает Индию к сближению с Вашингтоном, и это становится серьезным раздражителем в традиционно дружественных отношениях между Москвой и Дели.



Президенту России Владимиру Путину и премьеру Индии Нарендре Моди придется обсудить не только пути укрепления сотрудничества, но и геополитические сдвиги, угрожающие отношениям двух стран

Президенту России Владимиру Путину и премьеру Индии Нарендре Моди придется обсудить не только пути укрепления сотрудничества, но и геополитические сдвиги, угрожающие отношениям двух стран



Намеченного два года ждут

Однодневный визит Владимира Путина в Индию, намеченный на 6 декабря, будет иметь насыщенную повестку и при этом пройдет в стиле дипломатического минимализма, продиктованного пандемией коронавируса. В отличие от предыдущих саммитов, российская делегация будет небольшой. Вместе с Владимиром Путиным в нее вошли главы МИД и Минобороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу, а также помощник президента Юрий Ушаков, который накануне отлета в Дели заявил журналистам, что это будет "чисто рабочий формат визита, без протокольных нагромождений".



Встрече Владимира Путина и Нарендры Моди будет предшествовать намеченное на первую половину дня понедельника заседание Межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству, которую с российской стороны возглавляет Сергей Шойгу, а с индийской - министр обороны Раджнатх Сингх.



До переговоров на высшем уровне впервые пройдет встреча глав дипломатических и оборонных ведомств в формате "два плюс два".



С индийской стороны в ней примут участие глава МИД страны Субраманиям Джайшанкар и упомянутый господин Сингх.



Несмотря на достигнутую еще в 2000 году договоренность Владимира Путина и тогдашнего премьер-министра Индии Атала Бихари Ваджпаи ежегодно проводить российско-индийские саммиты попеременно в России и Индии, в прошлом году из-за пандемии коронавируса лидеры двух стран впервые за два десятилетия не встретились лично, хотя и активно общались дистанционно. В этом году они говорили по телефону в апреле и мае, вместе по видеосвязи принимали участие в сессии СБ ООН по морской безопасности, проходившей под председательством Нарендры Моди, а также в саммитах ШОС, БРИКС, G20 и в саммите по климату в Глазго.



Предыдущий российско-индийский саммит прошел в сентябре 2019 года во Владивостоке, где Нарендра Моди в качестве почетного гостя участвовал в Восточном экономическом форуме. Последняя же личная встреча двух лидеров перед двухлетней паузой, вызванной пандемией, состоялась в ноябре 2019 года на полях саммита БРИКС в Бразилии.



На протяжении всего года стороны заявляли о решимости провести очный саммит в этом году, однако с оговоркой, что все будут зависеть от эпидемиологической ситуации, в связи с чем интрига вокруг того, состоится ли встреча, сохранялась до последнего момента (напомним, что в этом году Индия оказалась в эпицентре мирового пандемического кризиса).



Окончательной ясности по поводу того, удастся ли все-таки провести визит Владимира Путина в Индию хотя бы в этом году, не было еще несколько недель назад - ситуация для отношений Москвы и Дели в определенном смысле беспрецедентная.



Между тем, обращая внимание на важность предстоящей личной встречи лидеров двух стран, помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что одним из механизмов диалога стало их неформальное общение тет-а-тет, которое позволяет Владимиру Путину и Нарендре Моди обсудить "самые сложные, самые щекотливые вопросы международной ситуации".



Господин Ушаков также напомнил, что накануне поездки в Дели Владимир Путин говорил об "особо привилегированном стратегическом партнерстве" с этой страной дважды - на расширенном заседании коллегии МИД РФ, а затем - принимая верительные грамоты у прибывшего в Москву в конце ноября нового посла Индии Павана Капура. "Намерены наращивать действительно многоплановое двустороннее взаимодействие. Рассматриваем Индию как один из независимых сильных центров многополярного мира с близкой нам внешнеполитической философией и приоритетами",- заявил Владимир Путин, обращаясь на коллегии к российским дипломатам.



В свою очередь, после состоявшегося 1 декабря в Кремле вручения верительных грамот новый индийский посол в Москве Паван Капур в беседе с "Ъ" определил значение предстоящий переговоров так: "Премьер-министр Нарендра Моди с нетерпением ждет встречи с президентом Путиным в рамках 21-го ежегодного российско-индийского саммита. Этот визит позволит сторонам оценить тот прогресс, который был достигнут со времени последнего саммита сентября 2019 года во Владивостоке, и определить новые ориентиры на будущее".



Как глава МИД РФ обсудил глобальные проблемы с коллегами из Индии и Китая

"У Индии и России очень сильная двусторонняя повестка дня, охватывающая все сферы. Готовится к подписанию ряд соглашений, мы не только укрепляем наши связи в традиционных областях сотрудничества, но и осваиваем новые области, что в полной мере отвечает духу "особо привилегированного стратегического партнерства" между Индией и Россией",- добавил новый глава индийской дипмиссии в Москве.



Отвечая на вопрос, какие документы будут подписаны в ходе визита Владимира Путина в Дели, Юрий Ушаков заметил: "Я бы не хотел делать никакие намеки, поскольку они сейчас в стадии проработки. Но есть уверенность, что пакет соглашений в ходе визита будет подписан". По данным дипломатических источников "Ъ" в Дели, по итогам российско-индийского саммита в Дели будет принято совместное заявление, которое станет "дорожной картой" углубления и диверсификации двусторонних отношений, а также будут подписаны соглашения и меморандумы о взаимопонимании, охватывающие сотрудничество в ряде ключевых областей, включая военно-техническое сотрудничество, энергетику, торгово-экономические связи, здравоохранение.



Новые риски

Между тем, несмотря на демонстрируемую официальными лицами в Москве и Дели уверенность в том, что предстоящий саммит позволит сторонам выработать новую, модернизированную версию двусторонних отношений, опрошенные "Ъ" эксперты обращают внимание не только на новые возможности, но и на новые серьезные риски.



По сравнению с ситуацией двухлетней давности, когда во Владивостоке прошел предыдущий саммит, геополитический фон и контекст российско-индийских отношений заметно осложнились в силу сразу нескольких факторов.



Во-первых, противостояние США с Россией и Китаем окончательно оформилось для Вашингтона в двойную стратегию сдерживания РФ и КНР. В ее реализации США делают одну из ключевых ставок на Индию - "самую многочисленную демократию мира", пытаясь оторвать ее от России.



Во-вторых, резкий рост напряженности на границе в Восточном Ладакхе и пограничный инцидент лета прошлого года в долине реки Галван, когда 20 индийских военнослужащих погибли от рук китайских пограничников, вызвали самое серьезное за последние полвека обострение индо-китайских отношений. Принятая после предыдущего российско-индийского саммита новая оборонная доктрина Индии предусматривает возможность сценария ведения войны одновременно на два фронта - с Пакистаном и Китаем.



Аналитик Института Такшашила Адитья Парик о том, чего ждут от российско-индийского сотрудничества в Дели

Аналитик Института Такшашила Адитья Парик о том, чего ждут от российско-индийского сотрудничества в Дели

В связи с этим в своих отношениях с ведущими игроками Индия вынуждена искать опору в противостоянии с Китаем, в котором США заинтересованы, а Россия - напротив, нет. "Один из важнейших факторов, который определяет внешнюю политику Индии,- практически полная непереносимость активности Китая на международной арене и, в частности, в Азии. Индия и Китай - партнеры по ШОС и другим организациям - крайне болезненно относятся друг к другу, и Индия видит в лице США антитезу не только Китаю как таковому, но и активно развивающемуся военно-политическому партнерству России и Китая",- заявил "Ъ" директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.



По словам эксперта, геополитическая реальность, которая становится все более конфликтной, требует решительных действий, "однако мягкая, максимально гибкая позиция Индии, вероятно, не устраивает никого из игроков на политической арене - всем нужна определенность".



"Россия и Индия еще несколько лет назад договаривались об обмене взаимными инвестициями, расширении торгово-экономических связей, тесном обсуждении наиболее проблемных вопросов в Азии, но пандемия и политическая турбулентность не позволила это сделать в полной мере. Тем временем четко определилось российско-китайское взаимодействие по всем ключевым вопросам, заметно расширился мезальянс между Вашингтоном и Пекином. При этом Вашингтон заметно давит на всех партнеров Китая, перетягивая их на свою сторону. Кроме того, в ближайшее время теоретически хорошо построенная идея РИК (Россия-Индия-Китай) не перейдет в реальную практическую плоскость",- считает Алексей Маслов.



"Несмотря на возражения США и угрозу введения санкций по закону CAATSA, Индия не поддалась давлению в вопросе приобретения систем ПВО С-400. В свою очередь, Россия не отказалась от сделки, несмотря на оговорки Китая. Этот факт указывает на запас прочности привилегированного партнерства Москвы и Дели",- заявил "Ъ" бывший посол Индии в России, эксперт Vivekananda Foundation Анил Тригунаят, стоявший у истоков механизма двусторонних саммитов.



По словам дипломата, несмотря на то что российская сторона по-прежнему не считает достаточно убедительными аргументы Индии в пользу ее индо-тихоокеанской стратегии, видя в ней лишь американский инструмент сдерживания Китая, отношения с Индией приобретают для России дополнительный вес в контексте ее отношений как с США, так и с Китаем.



"В то время как Москва вынуждена сближаться с Пекином под давлением Вашингтона, стратегическое сотрудничество с Дели дает ей возможность поддержания все более актуального для нее баланса и собственной стратегической автономии. Это обстоятельство имеет для Москвы особое значение, учитывая растущие китайские амбиции, которые не ограничиваются сдерживанием Индии в Азии, но в конечном итоге могут даже ограничить России поле для маневра и повлиять на ее статус мировой державы",- резюмирует Анил Тригунаят.



Сергей Строкань Источник - kommersant.ru

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