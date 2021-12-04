Узбекистан начал возвращать сбежавшую от талибов авиацию?

10:57 06.12.2021

Талибы вернули несколько ранее угнанных в страны Центральной Азии самолетов и вертолетов

Таджикистан, политика 12:39, 06 декабря 2021 Просмотров: 1795



Предыстория: Афганские пилоты угнали в Узбекистан и Таджикистан 25% военной техники Афганистана, - отчет

CentralAsia (TJ) - Движение "Талибан", в середине августа захватившее власть в Афганистане, смогло вернуть несколько самолетов и вертолетов, угнанных афганскими летчиками в соседние страны. Об этом заявил командующий силами талибов в северной афганской провинции Балх Аттаулла Омари, сообщает TOLOnews.



По его словам, несколько единиц авиатехники по согласованию с неназванной страной уже переправлены в Афганистан.



После захвата талибами Кабула и крупнейшего города на севере Афганистана Мазари-Шарифа многие афганские летчики угнали свои машины на территорию Узбекистана и Таджикистана.



Как рассказал командующий военно-воздушными силами (ВВС) талибов в Балхе Зиуль-Хак Ассим, его подчиненные смогли отремонтировать и вернуть в строй один самолет.



"Самолет был сломан, и его следовало отправить в Дубай для ремонта... но наши инженеры и специалисты по техническому обслуживанию отремонтировали его", - сказал Ассим.



Ранее замглавы временного правительства "Талибана" мулла Абдул Гани Барадар призвал Узбекистан вернуть самолеты и вертолеты, на которых афганские пилоты покинули страну после падения прежнего правительства. Разговор об этом состоялся во время визита делегации Узбекистана во главе со спецпредставителем Исматуллой Иргашевым в Кабул 1 декабря.



Сообщалось, что афганские летчики угнали 25% авиационной техники страны в Узбекистан и Таджикистан в последние часы до захвата власти талибами. В частности, около 150 пилотов афганских ВВС и другого персонала находились некоторое время в Таджикистане. А в ночь с 9 на 10 ноября США, по данным агентства, вывезли афганских пилотов из Таджикистана.