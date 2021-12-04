Президент Жапаров: подам в отставку, если ЦИК и ее члены заявят о давлении властей

12:25 06.12.2021

Президент назвал абсурдом заявления отдельных политиков, что их "голоса украли, а бюллетени ночью подменили".



БИШКЕК, 3 дек - Sputnik. Президент Садыр Жапаров заявил, что готов уйти в отставку, если глава Центризбиркома и члены УИК докажут факты фальсификации на выборах. Об этом он заявил в интервью одной из местных газет.



По словам главы государства, выборы прошли прозрачно. Эти слова он подтвердил оценкой международных наблюдателей.



"Все они заявили, что выборы прошли справедливо, голоса не крали. Они хорошо знают, что техника не врет, потому что в развитых странах по этой технике впереди нас на 50 лет. Если бы действительно крали голоса, всему миру заявили бы, что "в Кыргызстане вот так было, голоса украли", - заявил он.

Жапаров назвал абсурдом заявления отдельных политиков, что их "голоса украли, а бюллетени ночью подменили".



"По всей стране 31 тысяча членов УИК. Теперь представьте, что они за ночь с этими бюллетенями бегают и меняют их. Сейчас такое время, что можно моментально узнать то, что делали три человека. Если было давление со стороны власти, пусть об этом заявят глава ЦИК и 31 тысяча членов УИК со словами: "Власть давила, и мы украли голоса". Я сразу же подам в отставку", - сказал он.

Он добавил, что виновные в сбое электронного подсчета голосов будут привлечены к ответственности.



"Ошибка ЦИК только в том, что она дала возможность подлить масла в огонь проигравшим партиям. Проигравшие сами хорошо знают, что подсчет правильно идет. Делают вид, что не понимают, и кричат. Им просто нужен повод", - отметил Жапаров.

Выборы в Жогорку Кенеш прошли 28 ноября. Победившие партии разделят между собой 54 депутатских мандата. Еще 36 предназначены для победителей в одномандатных избирательных округах.



28 ноября на сайте Центризбиркома, который отображает предварительные итоги выборов, произошла ошибка. Она стала поводом для возмущения представителей партий: они заявили, что после сбоя изменились данные о голосовании. Сумма голосов на сайте колебалась до 160 процентов. По информации ЦИК, ошибку допустил один из сотрудников, его проверяет ГКНБ. Между тем в Центризбиркоме напомнили, что данные с автоматически считывающих урн (АСУ) предварительные и не имеют юридической силы. Окончательные результаты выборов будут оглашены на основании ручного подсчета.