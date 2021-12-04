Президенту Кыргызстана Садыру Жапарову исполнилось 53 года

12:50 06.12.2021

Пресс-секретарь президента рассказал, как Садыр Жапаров отметит день рождения



Бишкек (АКИpress) – Этот день главы государства не отличается от остальных обычных рабочих дней - Садыр Жапаров проведет его на рабочем месте, сообщил 6 декабря пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев.



По его словам, запланированные совещания и встречи пройдут в обычном режиме.



Вечером же президент отпразднует день рождения в узком семейном кругу, добавил пресс-секретарь.



Сегодня Садыру Жапарову исполнилось 53 года.