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|Президенту Кыргызстана Садыру Жапарову исполнилось 53 года
12:50 06.12.2021
Пресс-секретарь президента рассказал, как Садыр Жапаров отметит день рождения
Бишкек (АКИpress) – Этот день главы государства не отличается от остальных обычных рабочих дней - Садыр Жапаров проведет его на рабочем месте, сообщил 6 декабря пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев.
По его словам, запланированные совещания и встречи пройдут в обычном режиме.
Вечером же президент отпразднует день рождения в узком семейном кругу, добавил пресс-секретарь.
Сегодня Садыру Жапарову исполнилось 53 года.