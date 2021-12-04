Токаев и Мирзиеев подписали в Нур-Султане ряд "союзнических" документов

13:04 06.12.2021

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев провели двусторонние переговоры в расширенном формате, передает Zakon.kz.

Как отмечается на сайте Акорды, после обстоятельной встречи в узком формате Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев продолжили переговоры с участием членов официальных делегаций двух стран.



Приоритетное внимание президенты уделили укреплению торгово-экономического сотрудничества, включая увеличение взаимного товарооборота, привлечение инвестиций, развитие кооперации в сферах промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта. Также обсуждалось взаимодействие в водно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах.



Касым-Жомарт Токаев отметил динамичное развитие многогранных отношений между Казахстаном и Узбекистаном, основанных на незыблемой дружбе и добрососедстве.



С особым удовлетворением отмечаю динамичное развитие многогранных отношений между Казахстаном и Узбекистаном, основанных на незыблемой дружбе, добрососедстве и стратегическом партнерстве. Благодаря нашим совместным усилиям казахско-узбекское сотрудничество достигло небывалых вершин во всех сферах. Весомый вклад в эту позитивную тенденцию внесли Вы, уважаемый Шавкат Миромонович.



Президент Казахстана подчеркнул, что наши страны построили прочные и гармоничные отношения, которые сегодня служат образцом межгосударственного партнерства. Налажен активный и весьма доверительный политический диалог на всех уровнях. Ведется слаженная работа на правительственном уровне, укрепляются межпарламентские связи. Стороны плодотворно взаимодействуют в рамках многосторонних структур и механизмов. У Казахстана и Узбекистана общее видение и схожие взгляды по многим вопросам региональной и международной повестки дня, в том числе в отношении стабилизации ситуации в Афганистане.



Достигнут беспрецедентный прогресс в развитии торгово-экономического сотрудничества. По итогам 10 месяцев двусторонний товарооборот вырос на 30%, превысив 3 млрд долларов. Мы поставили задачу в самое ближайшее время довести объем товарооборота до 5 млрд долларов, а затем – до 10 млрд долларов. В ходе состоявшегося обменами мнениями мы пришли к выводу, что это абсолютно достижимая цель, конечно, при условии, что исполнительные органы, правительства наших стран должным образом поработают для ее достижения.



Собеседники позитивно оценили укрепление гуманитарных связей. Проведены перекрестные годы Казахстана и Узбекистана, которые обогатили общие духовно-культурные ценности народов.



Одной из значимых договоренностей по итогам переговоров стало принятое лидерами двух стран решение о повышении статуса межгосударственных отношений до уровня союзничества.



Сегодня мы приходим к договоренности о повышении статуса межгосударственных отношений до уровня союзничества. Это абсолютно новый качественный уровень взаимоотношений между нашими странами. Конечно, союзнические отношения накладывают особую обязанность на наши государства. С моей стороны было высказано предложение о создании межгосударственного совета. В рамках этого совета мы могли бы очень часто встречаться без ненужной "официальщины", исключительно в деловом ключе.



В свою очередь Шавкат Мирзиеев отметил плодотворность переговоров в узком формате, рекордный рост товарооборота и успешную реализацию совместных проектов.



Мы вновь подтвердили близость интересов и общность позиций по актуальным вопросам нашего многогранного сотрудничества. Подчеркну, что мы высоко ценим установившиеся между нашими странами особые теплые и братские отношения. Вот свидетельство того, что Касым-Жомарт Кемелевич только что сказал, что народы радуются визиту. На самом деле население пограничных районов очень радуется, чем мы больше встречаемся, улучшаются взаимоотношения. У нас есть успешные примеры кооперации в машиностроении, энергетике, электротехнической, химической, текстильной, банковской и других сферах.



По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев подписали Декларацию между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о союзнических отношениях.



Кроме того, в присутствии глав государств членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:



Договор между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания;



Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;



Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях;



Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о совместном таможенном контроле при перемещении энергоресурсов через казахстанско-узбекскую таможенную границу трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи;



Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Республики Узбекистан на 2022-2023 годы;



Концепция создания Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия";



Совместный план мероприятий по созданию Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия";



План совместных действий по реализации проекта строительства высокоскоростной магистрали Туркестан – Шымкент – Ташкент;



Меморандум о взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан;



План совместных действий по реализации проекта строительства автомобильной и железной дорог Кызылорда Учкудук на 2021-2025 годы;



Меморандум о взаимном сотрудничестве между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством энергетики Республики Узбекистан в сфере энергетики;



Меморандум о взаимопонимании между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере судебно-экспертной деятельности;



Меморандум о намерениях сотрудничества между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерством занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан в социально-трудовой сфере;



Соглашение об основных условиях осуществления прямых частных иностранных инвестиций в Республику Узбекистан;



Меморандум об основных условиях сотрудничества по вопросам совместной реализации проектов.



Оксана Житникова