Эволюция партийно-политической системы Казахстана все-таки идет, а именно..., - Д.Ашимбаев

13:09 06.12.2021

Эволюция партийно-политической системы Казахстана

Д.Ашимбаев: Приближающееся 30-летие Независимости дает повод подвести итоги реформ, проведенных в различных сферах жизни Казахстана, и сегодня хотелось бы поговорить о партийной системе. Тем более что на днях в столице прошел достаточно представительный международный форум, посвященный этой проблематике



Данияр Ашимбаев, , 5 декабря



Приближающееся 30-летие Независимости дает повод подвести итоги реформ, проведенных в различных сферах жизни Казахстана, и сегодня хотелось бы поговорить о партийной системе. Тем более что на днях в столице прошел достаточно представительный международный форум, посвященный этой проблематике.

Изучая выступления делегатов и те мнения, которые сейчас активно обсуждаются в контексте итогов и перспектив партийно-политической системы, разделим их на два уровня.

Первый связан с принципами электоральной модели, т.е. формированием парламента на основе пропорциональной, мажоритарной и смешанной систем (оставим пока за рамками дискуссию о количестве палат).

В Казахстане на самом деле отношение к политической системе является, извиняюсь за тавтологию, политизированным. Наиболее "демократическими" считаются Верховные Советы 12-го и 13-го созывов. Но многие уже не помнят принципы, на основе которых они избирались. В первом треть мест заполнялась депутатами от общественных организаций по заранее отведенной квоте. Во втором половина избиралась по территориальным округам, а другая – по государственному списку, который представлял Глава государства. Предполагалось, видимо, что в ходе работы Верховный Совет разделится на 2 палаты, но до этого не дошло.

Классическая "мажоритарка" имела место только на выборах 1995 г., когда избирался Мажилис 1-го созыва. На выборах 2-го (1999 г.) и 3-го (2004 г.) созывов имела место смешанная модель (67 одномандатников и 10 партийцев), а в 2007 г. модель была изменена на преимущественно пропорциональную – 98 партийцев и 9 депутатов от Ассамблеи народов Казахстана.

Как мы видим, модель находилась (да и находится) в постоянном движении. И это связано со вторым уровнем, который касается роли партий. На старте роль правящей партии играла Компартия, чей статус был закреплен в основном законе. В ходе перестройки партия фактически потеряла статус, но власть и, скажем там, сакральность перешли сначала к системе Советов, а затем – в исполнительную власть, прежде всего – в президентскую.

В первые годы независимости элиты отказались от партийных игр, справедливо полагая, что любые идеологические догматы будут только мешать в период сложных экономических реформ. Но уже в 1993 г. была сформулирована доктрина центризма, которую пытались воплотить в Союзе "Народное единство Казахстана", а затем началось активное партийное строительство, которое, впрочем, не позволяло оформить лидерство или даже ключевую роль той или иной партии в политической жизни страны. Однако обострение социальной ситуации и политической борьбы в середине 90-х четко показало элите, что для защиты проводимой политики, противодействия не только радикалам, но и гражданской оппозиции нужно переходить к новому этапу партийного строительства.

Так в 1999 г. появилась партия "Отан", созданная – это очень важный момент – не на основе ПНЕКа или ДПК, а на базе предвыборного штаба Нурсултана Назарбаева, и только потом к ней присоединились другие партии. Вместе с тем, "Отан" был не столько партией власти, сколько ее прообразом. Во-первых, функционировали другие центристские партии, созданные в то же время (ГПК и АПК), а во-вторых, создание новой партии не исключило фактор конкуренции между представителей местных элит за места в парламенте, что особенно четко показали выборы 2003 и 2004 гг., когда на местах шла конкуренция не по линии "власть-оппозиция", а среди представителей локального истеблишмента, в том числе и среди формальных членов партии. Кроме того, ситуация в ряде регионов вновь выявила фактор трайбализма, когда представители властей стали "протаскивать" в депутаты сородичей независимо от партийной принадлежности.

В 2007 г. была проведена реформа электоральной системы, партия "Отан" "съела" наиболее крупные центристские силы ("Асар", ГПК и АПК) и стала "Нур Отаном", а на выборах в маслихаты была применена модель выдвижения единых кандидатов. Итогов выборов стало то, что "Нур Отан" не просто победил, а оказался единственной партией, представленной в Мажилисе. "Вынужденная однопартийность" привела к переосмыслению роли партии, на которую опустилась вся ответственность за ситуацию в стране. Победе партии способствовали, естественно "фактор Назарбаева", благоприятная экономическая конъюнктура и негативное восприятие казахстанским обществом "цветных революций", прокатившихся на постсоветском пространстве, но сама по себе однопартийность воспринималась негативно и внутри страны, и за ее пределами. "Нур Отан", изучив международный опыт, взял на себя роль института обеспечения стратегической стабильности в обществе, создал механизмы обратной связи с населением и усилил контрольные функции по отношению к исполнительной власти.

Вместе с тем, очень важно было сохранить баланс интересов внутри сложившегося властного механизма (президентская администрация – правительство – парламент) с тем, чтобы избежать личностных, ведомственных и институциональных конфликтов, поскольку и те, и другие, и третьи, и сама партия были, по сути, инструментами реализации политики первого президента страны.

Такая модель показала свои преимущества и в ходе совершенствования электорального законодательства и серьезной перезагрузки ряда других партийных проектов в стране с 2012 г. действует трехпартийная система ("Нур Отан" в центре, "Ак Жол" справа и КНПК (ныне НПК) – слева). Другие партийные проекты так и не смогли близко подойти к попаданию в Мажилис, а новых проектов так и не возникло, несмотря на снижение норматива численности с 50 тыс. до 40, а затем и вовсе до 20 тыс. Это лишний раз говорит об идейной и организационной слабости радикальной оппозиции. Напротив, "Ак Жол" и НПК, которые часто клеймятся радикалами как "партиями-сателлитами" более чем эффективно работают в качестве парламентской оппозиции, своей острой позицией затмевая порой центристов.

Партия сыграла важную роль в ходе политического транзита – передачи власти от первого президента ко второму. Как я уже писал, стабильность и согласие в стране во многом обеспечивались личностью Нурсултана Назарбаева, потенциальный уход которого много лет рассматривался в качестве фактора риска. Поэтому для обеспечения преемственности и обеспечения условий наработки политического авторитета его преемника была выбрана модель, согласно которой Назарбаев сохранил за собой председательство в АНК, Совете безопасности и партии "Нур Отан". Партия эффективно провела кампанию по выборам нового президента (2019 г.), выборы в Мажилис, маслихаты и сельских акимов (2021 г.), причем выборы в маслихаты впервые проводились полностью по партийным спискам, да и акимы впервые избирались на прямых выборах. В ноябре этого года было принято решение о передаче председательства в партии новому президенту, что снимает некоторое напряжение в высших эшелонах власти. Как отметил на форуме первый замрук администрации президента Даурен Абаев, "это зрелое и мудрое решение нашло высокое признание и поддержку казахстанского народа. Сегодня мы продолжаем поступательное движение вперед под руководством главы государства в русле его политического девиза "Преемственность. Справедливость. Прогресс".

"Нур Отан" – и об этом говорили многие участники конференции – нельзя рассматривать исключительно как "просто" политическую партию. Это, во-первых, важный инструмент реализации политики главы государства, призванный продвигать реформы, обеспечивать их законодательную поддержку, обеспечить противодействие радикализму и экстремизму, а во-вторых – это институт взаимодействия власти и общества, продвижения интересов последнего, обеспечения социальной защиты населения, реализации политических и контрольных функций представительных органов по отношению к исполнительным.

Выступая на форуме первый зампред партии Бауыржан Байбек отметил, что "выстроенная за эти годы многопартийная система с доминирующей партией "Нур Отан" является важным достижением независимости". С этим сложно не согласиться. Главное, чтобы это достижение эффективно работало и выполняло те функции, которые были на него возложены первым президентом в его недавнем выступлении на расширенном политсовете: (1) всегда идти в ногу со временем, (2) всегда руководствоваться интересами народа, (3) озвучивать ясные цели и реальные пути их достижения, (4) к своим целям идти сплоченной и единой командой, (5) консолидировать общество вокруг ценностей партии, являющихся фундаментальными для всего народа.