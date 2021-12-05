Новый канцлер в Австрии - Карл Нехаммер

15:26 06.12.2021

Новый канцлер Австрии Карл Нехаммер в понедельник, 6 декабря, принес присягу в ходе церемонии вступления в новую должность. Мероприятие состоялось в администрации президента Александра Ван дер Беллена во дворце Хофбург.



Исполнявший обязанности канцлера в переходный период глава МИД Австрии Александр Шалленберг вернулся к прежней работе в дипломатическом ведомстве.



Предыдущий канцлер Себастьян Курц, занимавший пост с 2017 года, в октябре подал в отставку на фоне коррупционного скандала. В начале декабря он заявил о намерении оставить все политические должности.



Авторы: МАРТА ПЕТРОВА