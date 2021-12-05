Литва пожинает энергетические плоды антироссийской политики, - Д.Перцев

16:49 06.12.2021

ДМИТРИЙ ПЕРЦЕВ | 05.12.2021



За неумные политические предпочтения верхов расплачивается население



"Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус", – шутят юмористы. Жители Литвы плевались, матерились, но оплачивали на исходе ноября невиданные счета за электричество, газ и отопление. Чиновники из Минэнерго сочувствовали: скачок не последний, счета будут расти.



Осенью 2020 года кубометр газа бытовым потребителям, использующим в год не более 300 куб. м, обходился в 0,47 евро. Год спустя – в 0,63, или на 25,4% дороже. В январе 2022 года газ в Литве подорожает еще на 27–36%. Государственная служба регулирования энергетики решила: если голубое топливо используют для приготовления пищи (до 300 куб. м), он подорожает на 26,9% – с 63 до 80 центов. Потребляющие до 20 000 куб. м (для отопления) будут платить на 34,2% дороже – по 55 центов. Кто использует больше 20 000 кубов – на 36% больше – по 53 цента.



Электричество за минувший год стало дороже почти на 20%, отопление – почти на 75%. В Литве электроэнергия подорожала за неделю ноября на 1% – до 130,47 евро за мегаватт-час. Об этом сообщает независимый поставщик Elektrum Lietuva. Для сравнения: в Латвии мегаватт-час стоил 125,35 евро, в Эстонии - 116,61.



На этом фоне виленские госчиновники настоятельно рекомендуют экономить. Волонтеры распространяют брошюры с советами идиотам: "Если для приготовления пищи вы пользуетесь духовкой, выключайте ее за 10-15 минут до завершения процесса: продукт пропечется, а вы сэкономите до 10% электроэнергии". Или: "Если в люстре на пять рожков будет гореть только одна лампочка вместо пяти, вы сэкономите при пользовании этим осветительным прибором до 80% энергии".



Уничтоженная ИАЭС, когда-то самая мощная в мире. Фото: foto-tours.ru



Уничтоженная ИАЭС, когда-то самая мощная в мире. Фото: foto-tours.ru



Полно советов на тему, как утеплить окна скотчем, как рационально проветривать помещения и так далее. Автора привела в восторг рекомендация по бережливому отношению к холодильнику:



"Не стойте перед открытой дверью! Заранее подумайте, что именно вам потребуется и быстро достаньте необходимое! После этого плотно закройте дверцу".



Бди! Хорошо работающая голова поможет сберечь до 10% энергии, потребляемой кухонным "белым другом".



"Если перекрыть газ, обрезать свет и пользоваться стеариновой свечкой, будет тепло, светло и очень экономично".



Так в ответ потребители привычных бытовых благ издеваются над советчиками из Минэнерго. Что остается, если и цены на продукты питания в стране растут вместе с ценами на автомобильное топливо. Напрашивается безрадостный вывод – социально уязвимые группы населения вряд ли в состоянии свести концы с концами. И не стоит удивляться, что почти ¼ часть жителей Литвы прозябает за чертой бедности. По официальной статистике Минсоцзащиты, это более 600 тыс. человек из 2 795 175.



В 1990 году им тоже обещали через 10 лет жизнь, как в Португалии, через 20 – как в Швеции, через 30 – как в Швейцарии. В 2021-м литовцы успокаивают себя лишь тем, что ситуация у них лучше, чем в Румынии и Болгарии. Страна, стремившаяся к энергетической независимости, оказалась у разбитого корыта. Местные эксперты, в частности бывший замминистра энергетики Ромас Швядас и экс-министр Арвидас Сякмокас, дружно обвиняют в произошедшем Россию. В действительности в рекордных ценах виновата сама Литва, отказавшаяся от долгосрочных контрактов с "Газпромом" и от дешевого белорусского электричества.



Путь государства к обнищанию начался 1 января 2010 года, когда по политическим мотивам (это было ключевым условием принятия Литвы в Европейский союз) вывели из эксплуатации самую мощную в мире и сверхдоходную Игналинскую АЭС. Шаг самоубийственный. Первый блок обеспечивал дешевой энергией Литву, второй вырабатывал электричество для Белоруссии, Латвии, Эстонии и Калининградской области. Сегодня Литва стала импортером и вынуждена покупать 60-70% необходимой энергии за рубежом, преимущественно в России.



Терминал СПГ - символ газовой зависимости. Фото: delfi.lt



Терминал СПГ - символ газовой зависимости. Фото: delfi.lt



Планировалось, что в 2014-2020 годах европейские доноры выделят на закрытие станции 820 млн евро, а с 2021 по 2027 год – еще 780 млн. На деле Евросоюз оказался не так щедр. Литва пока получила лишь 450,8 млн и до 2027 года Вильнюсу обещают только 490 млн. Недостающую часть нужно покрывать за свой счет. Бремя, лежащее на литовских налогоплательщиках, становится все более весомым и будет только расти.



В Брюсселе полагают: закрытие ИАЭС "под ключ" выльется минимум в 3 млрд евро, причем сумма постоянно корректируется в сторону увеличения. Проблем с избытком, и нет никаких гарантий, что их удастся решить к 2038 году, когда утилизация проекта должна завершиться.



К 2021 году рядом с остановленной ­­ИАЭС планировалось построить совместно с концерном Нitachi новую Висагинскую АЭС. Утверждалось, что альтернативы ядерной энергетике нет и строительство нового энергоблока будет способствовать "энергетической безопасности и экономическому росту в регионе". Однако проект провалился. Чужая атомная энергетика в одночасье стала "небезопасной", затем превратилась в "угрозу национальной безопасности".



Поэтому литовское руководство в ущерб своей стране категорически отказывается приобретать дешевое электричество, генерируемое на Белорусской АЭС. 3 ноября 2020 года первый энергоблок БелАЭС был включен в состав объединенной энергосистемы Белоруссии, в тот же день компания Litgrid, оператор системы электропередач Литвы, официально сообщила, что коммерческие перетоки по четырем высоковольтным межгосударственным ЛЭП прекращены – энергетики выполнили принятый депутатами сейма закон "О блокаде Белорусской АЭС".



На повестке дня выход из энергосистемы БРЭЛЛ, объединяющей электропередающие цепи Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы. В Вильнюсе считают, что объединение является проявлением "энергетической зависимости от России", хотя страна не готова к выходу из энергокольца.



Пока еще доступная зеленая энергетика. Фото: drutex.de



Пока еще доступная зеленая энергетика. Фото: drutex.de



Похожее творится вокруг газа. Собственного нет, весь используемый газ покупной. Не просчитав наперед, Литва в 2014 году построила огромный плавучий терминал Independence в Клайпеде, необходимый для приема СПГ из США, Норвегии и Катара, радовалась избавлению от "московского газового героина", перессорилась в арбитражах с концерном "Газпром". А в итоге генеральным поставщиком СПГ стала российская компания "Новатэк". Только в минувшем ноябре в Клайпеду пришло пять газовозов из Высоцка. Закупает топливо подразделение литовского холдинга Lietuvos energija.



Уму непостижимо: во времена президента Дали Грибаускайте каждый утюг вещал, что терминал в Клайпеде необходим, чтобы навсегда закрыть вентиль газпромовской трубы. Мало того, что не удалось создать региональный хаб и зарабатывать на соседних странах, так еще содержание "Независимости" обходится ежегодно в 33 миллиона евро, а прибыли оператора Klaipedos nafta падают. В 2021 году они на 30,3% меньше, чем в 2020-м.



"Экономически выгодный" терминал стал вторым энергетическим хомутом на шее налогоплательщиков. Минэнерго Литвы вынуждено признать: цена на СПГ выше средней цены газового импорта, соответственно, энергетическое предприятие убыточно. Это неудивительно. Антироссийская политика – дело дорогое. За неумные политические предпочтения верхов расплачивается население.