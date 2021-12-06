Пол Робертс: Стратегические ошибки Кремля ведут к войне

17:30 06.12.2021 Пол Робертс: Стратегические ошибки Кремля ведут к войне

Вашингтон пришел к выводу, что "красные линии" России - это просто риторика



"Свободная пресса" продолжает публиковать переводы авторов из альтернативных западных СМИ. Это далеко не та пропаганда, которую печатают в CNN, New York Times, Washington Post, Los-Angeles Times и других "авторитетных" медиаресурсах. Если вам интересно побольше узнать об этих авторах, можно заглянуть сюда.



В то время как американские СМИ-шлюхи и "ученые-шлюхи", зависящие от NIH*, контролируемого Фаучи**, и от грантов крупных фармацевтических компаний, нагнетают страх по поводу относительно безобидного "варианта Омикрона", реальная опасная ситуация, которую я ожидал в течение семи лет, поднимает свою смертоносную голову.



Высокомерные дураки в Вашингтоне, потерявшиеся в собственном высокомерии, тренируются в проведении ядерных атак на Россию в радиусе 20 километров от российских границ. Министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что операция Вашингтона "Глобальный гром" (Global Thunder) отрепетировала запуск ядерного оружия против России как с западного, так и с восточного направлений.



Равные, прямые и тайные выборы будут хлыстом в руках населения против плохо работающих органов власти, говорил вождь

Президент России Владимир Путин заявил, что Вашингтон не воспринимает всерьез предупреждение Москвы не пересекать российские красные линии.



Путин прав. Но это - вина Кремля.



Единственным решительным действием, которое Кремль предпринял в ответ на интенсивные провокации со стороны Вашингтона и НАТО, было решение Кремля согласиться с подавляющим большинством голосов жителей Крыма, чтобы они были реинкорпорированы в Россию, где эта территория находилась в течение 300 лет. Альтернативой для Кремля была потеря базы российского Черноморского флота.



Совершив стратегическую ошибку первостепенной важности, Кремль отклонил ту же просьбу русского народа в Донецкой и Луганской республиках - территориях, которые также были частью России на протяжении веков. Отказавшись уважать право русских Донбасса снова стать частью России, Кремль подверг их войне и уничтожению украинской армией и различными неонацистскими украинскими боевиками. Если бы Кремль принял решение русских Донбасса о возвращении в Россию, то конфликт закончился бы, поскольку Украина не стала бы уничтожать себя, напав на российскую территорию. Без продолжающегося конфликта Вашингтон не смог бы продолжать свои махинации против России на Украине.



В попытке спасти ситуацию Кремль составил "Минские соглашения", которые западные державы должны были поддержать, но не поддержали. Таким образом, конфликт продолжает тлеть с 2014 года, предоставляя Вашингтону 7 лет для использования антироссийской пропаганды и определения нарратива.



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Пассивность Кремля и попытка полагаться на соглашения с США и НАТО для урегулирования украинской ситуации, которую Вашингтон, безусловно, не хочет разрешать, убедили Вашингтон и секретаря НАТО Йенса Столтенберга в том, что Россия не готова бороться. Это привело к ситуации, которой я и опасался: Вашингтон пришел к выводу, что "красные линии" России - это просто риторика.



Многие другие провалы Кремля способствовали этому опасному исходу. Кремль по-прежнему разрешает Израилю атаковать сирийскую территорию, когда одного телефонного звонка Путина достаточно, чтобы остановить эти атаки. Кремль по-прежнему допускает оккупацию небольшой части Сирии американскими войсками и арабскими наемниками ЦРУ, враждебными сирийскому государству. Кремль получает массовые оскорбления в адрес российского президента и по-прежнему называет тех, кто оскорбляет Россию, "нашими западными партнерами".



Это не те ответы, которые производят впечатление, что за "красной линией" Кремля стоит какая-то сила.



Кремль также с треском провалился в предвидении шагов Вашингтона, что указывает на некомпетентность разведывательной службы или добровольное неверие Кремля в сообщения российской разведки. Несмотря на очевидность, Кремль не смог предвидеть вторжение в Южную Осетию в 2008 году грузинской армии, обученной и оснащенной США и Израилем. Путин был на летних Олимпийских играх в Пекине. Кремль не смог предвидеть очевидного свержения Вашингтоном демократически избранного правительства Украины и замены дружественного России режима неонацистским режимом. Путин был на Олимпиаде в Сочи.



Вашингтон просто не воспримет всерьез правительство, неспособное обратить внимание на то, что происходит с его интересами на его собственном "заднем дворе".



Можно было бы подумать, что Кремль будет учиться на собственном опыте, но, по-видимому, это не так. С сообщениями о том, что половина украинской армии находится в Донбассе, угрожая его русским жителям, госсекретарь США Блинкен угрожает России "серьезными последствиями", если Россия защитит русских Донбасса.



Представьте себе, что такой ноль, как Блинкен - человек без способностей или достижений, представитель второсортной военной державы, которая дискриминирует своих собственных белых военнослужащих - угрожает военной силе, доминирующей в мире. Это высокомерие, доведенное до безумия; высокомерие, поощряемое годами сдержанной реакции Кремля на крупные провокации. Как я уже предупреждал, сдержанный российский ответ, несмотря на его благие намерения, поощряет новые провокации, и рано или поздно Вашингтон зайдет слишком далеко и пересечет "красную черту", которая вынудит Россию к военному ответу. Мой страх ядерной войны является причиной моего предупреждения о том, что России необходимо твердо стоять на ногах, чтобы остановить развитие провокаций, которые могут закончиться только войной.



Почему Кремль так кротко реагирует на оскорбления и провокации? У меня нет никакой инсайдерской информации. Предположения заключаются в том, что (1) Кремль хочет, чтобы русские Донбасса остались на Украине, чтобы ослабить влияние антироссийских настроений в Западной Украине; (2) Кремль не хотел подтверждать пропаганду Вашингтона о том, что Россия восстанавливает Советскую империю, в дополнение к Крыму поглощая русских Донбасса; (3) прозападные российские интеллектуалы больше доверяют Западу, чем своему правительству; (4) интеграционисты-атлантисты желают быть частью Запада, а не быть союзниками Китая; (5) Кремль считает, что, если продолжать быть сдержанным и открытым для сотрудничества с Западом, все трудности будут решены; (6) Россия знает ужасы войны и хочет избежать войны любой ценой; (7) российские олигархи-миллиардеры хотят, чтобы Запад стал убежищем для их украденных богатств.



Все это разумные причины - постольку поскольку. Проблема же в том, что все эти причины игнорируют тот факт, что Россия является предпочтительным врагом Вашингтона. Россия - это враг, который оправдывает годовой бюджет военно-разведывательного комплекса США в размере 1000 миллиардов долларов. Россия - это враг, который укрепляет влияние Вашингтона на НАТО и европейскую империю Вашингтона. Россия - это враг, который удерживает американское население, подвергающееся насилию со стороны Вашингтона, лояльным правительству, которое разрушает американскую свободу. Россия - это враг, которого, наряду с Китаем, можно обвинить в каждой неудаче Вашингтона. Как Кремль может забыть, что враждебность американской элиты к России настолько велика, что президент Трамп столкнулся с организованным ЦРУ/ФБР/министерством юстиции скандалом "Russiagate" за простое заявление о том, что он намерен восстановить нормальные отношения с Россией?



Нормальные отношения с Россией недопустимы поскольку, президент Соединенных Штатов был отстранен от должности в результате украденных выборов после того, как сфабрикованные попытки раздуть "Russiagate" и "Импичментгейт" провалились. Чтобы завершить урок для всех будущих президентов о том, что нормальные отношения с Россией недопустимы, сторонников Трампа преследуют за участие в митинге в поддержку Трампа, в митинге, теперь известном как "Восстание Трампа". Шестьсот невинных людей содержатся в тюрьме в нарушение habeas corpus*** и прав, гарантируемых Первой поправкой****. Даже Конституция США не может защитить их.



И это то правительство, с которым, как думает Кремль, можно договориться!



Да поможет бог русским и всем нам, когда провокации Вашингтона продолжат свой путь к войне.



Aвтор - Пол Крэг Робертс - Paul Craig Roberts - доктор экономических наук, заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана. Работал редактором и обозревателем газеты "Уолл-стрит джорнел", журнала Businessweek и информационного агентства Scripps Howard News Service. В свое время был автором постоянной колонки в газете The Washington Times. Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.



Перевод Сергея Духанова. Публикуется с разрешения автора.



* Национальные институты здравоохранения США - учреждение Департамента здравоохранения Соединенных Штатов Америки. Является основным центром правительства США, ответственным за исследования проблем здравоохранения и биомедицины. NIH состоит из 27 институтов и исследовательских центров.



** Энтони Фаучи - американский ученый-медик, иммунолог и инфекционист.



*** Хабеас корпус (лат. habeas corpus) - институт английского уголовно-процессуального права, тесно связанный с принципом неприкосновенности личности; он также входит в правовые системы других стран англосаксонской правовой семьи.



**** Первая поправка (Поправка I) к Конституции Соединенных Штатов запрещает правительству принимать законы, которые регулируют установление религии или которые запрещали бы свободное исповедание религии или ограничивали свободу слова, свободу прессы, свободу собраний или право подавать петиции правительству об удовлетворении жалоб.



6.12.21 Источник - svpressa.ru

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