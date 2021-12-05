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|Узбекистан запустил в декабре 8 поездов для вывоза своих граждан из России
17:35 06.12.2021
Компания "Узбекистон темир йуллари" в декабре запустила восемь дополнительных железнодорожных рейсов для вывоза узбекистанцев из России, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Первый поезд отправился в путь 4 декабря. Остальные поезда будут отправляться по маршруту "станция Волжский (Волгоградская область) - Ташкент" 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 декабря.
Билеты на эти поезда продаются только в одну сторону - из России в Узбекистан.
Для удобства пассажиров введена продажа электронных билетов на сайте "Узбекистон темир йуллари".
Кроме того, билеты для соотечественников могут приобрести их родственники или знакомые, находящиеся в Узбекистане, и отправить билеты в электронном виде.
Подробнее: centralasia.media/news:1748465/?f=cp