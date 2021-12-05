Узбекистан запустил в декабре 8 поездов для вывоза своих граждан из России

17:35 06.12.2021

Компания "Узбекистон темир йуллари" в декабре запустила восемь дополнительных железнодорожных рейсов для вывоза узбекистанцев из России, сообщили в пресс-службе перевозчика.



Первый поезд отправился в путь 4 декабря. Остальные поезда будут отправляться по маршруту "станция Волжский (Волгоградская область) - Ташкент" 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 декабря.



Билеты на эти поезда продаются только в одну сторону - из России в Узбекистан.



Для удобства пассажиров введена продажа электронных билетов на сайте "Узбекистон темир йуллари".



Кроме того, билеты для соотечественников могут приобрести их родственники или знакомые, находящиеся в Узбекистане, и отправить билеты в электронном виде.

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