Турция поменяла свое официальное название на латинице

17:37 06.12.2021

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, которым изменил международный бренд страны с Turkey на Türkiye, передает агентство Anadolu.



До сих пор на экспортных товарах турецкого производства стоял штамп Made in Turkey. Но Turkey - это английское написание этнонима Турция, тогда как в турецком языке после перехода с арабской письменности османского языка на латиницу в 1928 году страну стали называть Türkiye.



Для того чтобы согласовать латиницу и турецкое произношение слов, во время реформы специально были подобраны буквы из разных европейских языков - шведского, немецкого, румынского, албанского и других. Как сказано в циркуляре, опубликованном в турецкой правительственной газете Resmi Gazete, "фраза Türkiye наилучшим образом представляет и выражает культуру, цивилизацию и ценности турецкой нации. В этом контексте мы используем в нашей экспортной продукции Made in Türkiye вместо Made in Turkey. Наши продукты, которые являются гордостью страны в международной торговле, будут представлены со словом Türkiye всему миру".



Также обозначение Türkiye теперь станут использовать во всех турецких официальных документах, включая переписку с иностранными государствами, где раньше применялись различные этнонимы, как-то: Turkey, Turkei, Turquie. Корректировка названия страны укладывается в общий комплекс мер Анкары по повышению престижа Турции на международной арене.