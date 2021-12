The Saker: Начат обратный отсчет к Третьей мировой войне?

18:17 06.12.2021 А. Раевский (The Saker): Начат обратный отсчет к Третьей мировой войне?

Переломным моментом станет прямой разговор Путина с Байденом



Андрей Раевский



"Свободная пресса" продолжает публиковать переводы авторов из альтернативных западных СМИ.



Итак, подтверждено. Владимир Путин и Джо Байден проведут, как объявлено, "продолжительный" прямой разговор (не лицом к лицу, но по защищенной видеосвязи) в ближайший вторник. Учитывая чрезвычайную напряженность, существующую между США/НАТО/ЕС и Россией, это событие по определению станет переломным моментом, независимо от его исхода. Два основных варианта: а) будет заключена какая-то сделка б) из этой встречи ничего не выйдет.



Лично я "осторожно пессимистичен", и далее я объясню почему.



Давайте посмотрим, что обе стороны делали в рамках подготовки к этой встрече:



Империя, в общем-то, усилила напряженность настолько, насколько это возможно - как лавиной воинственных заявлений, так и путем участия в учениях "мелочного притеснения" вблизи российской границы. Главное (и единственное) преимущество этой стратегии перед переговорами заключается в том, что она стоит очень мало в денежном выражении, но при этом приносит значительный PR-эффект. Два главных недостатка этой стратегии перед переговорами заключаются в том, что 1) вас, как правило, загоняют в угол, из которого любая уступка, какой бы разумной она ни была, может быть превращена вашими политическими врагами в "жалкую капитуляцию перед Путиным", и 2) русские знают, что все это бряцание оружием - всего лишь пустые слова и, если уж чем-то и являются, так это признаком слабости.



Россия выступила с некоторыми сравнительно "более сильными" словесными протестами и упомянула "красные линии", которые Империя полностью проигнорировала. Однако Россия также предприняла некоторые реальные военные шаги, которые действительно напугали Империю. В их числе - внезапный выход в Тихий океан всех стратегических подводных лодок Тихоокеанского флота.



Вот в чем проблема, как ее вижу я: "Байден" позволил всевозможным сумасшедшим русофобам загнать администрацию Байдена в тот же самый угол, куда те же сумасшедшие русофобы загнали Трампа в место, где невозможны никакие значимые переговоры (т. е. переговоры, которые подразумевают готовность идти на взаимные уступки). Весь этот "театр Кабуки" о "разговоре с Россией с позиции силы" как бы подразумевает, что русские испугаются и уступят Империи. Проблема в том, что в реальном мире (в отличие от политической голливудской западной пропагандистской машины) именно Россия находится в очень сильной позиции, в то время как США/НАТО/ЕС находятся в крайне уязвимом положении. Другими словами, крайне маловероятно, что русские пойдут на серьезные уступки в чем-либо (хотя бы потому, что "великое отступление" России в результате бесконечных уступок, имевших целью выиграть время для подготовки, теперь в значительной степени приперло Россию спиной к стене). Конечно, Россия не хочет/не нуждается в войне где бы то ни было. Поэтому она, вероятно, готова пойти на относительно незначительные уступки, но только политические. В военном плане Россия теперь "готова идти", и она не отступит, если Империя не даст юридически обязательных и поддающихся проверке уступок, чтобы гарантировать безопасность России на ее западной границе (об этом Путин сказал специально).



Честно говоря, все это не очень сложно - меры по деэскалации и укреплению взаимного доверия были разработаны всеми сторонами уже много десятилетий тому назад, и необходимости изобретать колесо здесь нет. Сделать это легко и просто. Но с политической точки зрения я не знаю, как "Байден" отреагирует на MAGA-сумасшедших в конгрессе, которые обвинят его в слабости или даже в измене, если он сделает что-нибудь, кроме продолжения эскалации в направлении неизбежной войны. Эскалацию можно остановить только двумя способами: переговорами или войной. Если невозможным становится первое, то неизбежным становится второе.



Хуже того, есть довольно приличные признаки того, что "Байден" не полностью контролирует исполнительную ветвь власти. Есть признаки того, что в ЦРУ, Пентагоне и "Туманном дне"** (возглавляемом совершенно бешеными американскими неоконами) присутствуют персонажи, которые на самом деле хотят войны с участием России и которые считают, что такая война не будет означать очень высокую вероятность перерастания в войну ядерную. Блинкен, например, производит на меня впечатление человека, из которого вышел бы отличный портной или, может быть, страховой агент, но как дипломат он явно невежествен. У него на лице написано "лузер", (то же самое относится к этому идиоту Столтенбергу или большинству политиков ЕС). Хуже всего то, что эти лузеры верят в собственное превосходство и думают, будто могут разговаривать с Путиным так, как, скажем, коммодор Мэтью Перри*** "разговаривал" с японцами или как Рейган показал Гренаде, "кто здесь босс".



И наконец, предстоящая запланированная "демонстрация единства и силы" (она же - "Саммит за демократию") будет расценена Кремлем как отчаянная попытка скрыть реальную слабость Империи (на самом деле - ее смерть) и создать впечатление, что у Запада все еще есть средства для управления планетой. На самом деле, только Россия и Китай вместе взятые уже намного могущественнее всех колоний, которые дядя Шмуэль призвал на этот саммит - даже если их всего две против 109 стран со стороны США. И это - реальность, которую этот саммит призван скрыть от глаз общественности.



Так что, надежды вообще нет?



Ну, ее не так уж много. Но, теоретически, вот что может произойти.



США могли бы согласиться предоставить России юридически обязательные и поддающиеся проверке гарантии безопасности на ее западе, включая отвод вооруженных сил Британии, в обмен на что Россия могла бы отвести часть своих собственных сил. Можно было бы согласовать меры по устранению конфликтов в воздухе и на море. Можно было бы согласовать миссии наблюдателей, а затем обе стороны развернули бы их для проверки выполнения любых соглашений. На политическом уровне США могли бы приказать резко сократить военное участие Запада на территории Украины в обмен на повторное подтверждение Россией признания Украины в ее нынешних границах, то есть без Крыма, но с Донбассом (другими словами, Кремль пообещал бы не признавать республики ЛДНР суверенными государствами). Теоретически, в "серой зоне между ЛДНР и Украиной" могли бы быть созданы международные миротворческие силы (для этого потребуется, чтобы укры прекратили свою нынешнюю и абсолютно незаконную оккупацию некоторых районов в этой зоне). Государственная принадлежность этих миротворцев была бы согласована обеими сторонами.



[Пометки на полях: Об ЛДНР. Пожалуйста, имейте в виду, что даже если де-юре Кремль не признает эти республики, он уже фактически сделал это де-факто (особенно с учетом последних изменений в российских законах об экономике). Кроме того, помните, что Тайвань - это страна, которая в значительной степени не признана, но которая явно независима, по крайней мере, на данный момент. Наконец, сохранение ЛДНР внутри Украины создает анти-Украину, которая не позволяет Украине, управляемой нацистами, полностью превратиться в анти-Россию. Так что нет, несмотря на размахивания флагами, согласие не признавать ЛДНР не было бы "предательством", а лишь картой, которую нужно разыграть в игре позже.]



Более того, Россия и США должны создать постоянный двусторонний (да, я согласен с Нуланд в том, что касается ЕС!) механизм дискуссий, чтобы заменить бесполезный и, в основном, мертвый Совет Россия-НАТО. Другие области обсуждения могли бы включать такие очевидные вопросы, как космос, терроризм, иммиграция, энергетика, кибербезопасность, Арктика и т. д., а также полное восстановление цивилизованных дипломатических отношений (которые были полностью саботированы администрациями как Обамы, так и Трампа). Можно было бы также заключить сделку о взаимном невоспрепятствовании или, по крайней мере, об улучшении нынешнего устранения конфликтов между США и Россией в Сирии, Ираке и в других местах. И, конечно, Россия могла бы согласиться на долгосрочный газовый контракт через Украину в обмен на полное принятие Соединенными Штатами "Северного потока-2".



Вам не кажется, что это звучит как-то чрезмерно оптимистично?



Для меня это точно звучит чрезмерно оптимистично.



Но я не совсем готов объявить все это абсолютно невозможным. Вместо этого я бы просто сказал, что такой исход маловероятен, но все же возможен.



Альтернативой является война, которая, как минимум, могла бы ограничиться какой-нибудь глупой провокацией укров (вроде той, которую они регулярно проводят и в которых терпят неудачу в течение многих лет). Или, как максимум, может быть быстро развязана полномасштабная (межконтинентальная) войну, возможно, с применением ядерного оружия.



Надежда умирает последней. Верно?



Единственное, что позволяет мне верить в то, что войны все еще можно избежать, - это то, что помимо настоящих закоренелых сумасшедших в США все еще есть несколько трезвомыслящих чиновников (возможно, генерал Милли?), которые понимают не только то, что война это несказанный ужас, но и то, что нападение США на Россию приведет к ответному нападению России на сами США. В частности, в настоящее время официальная позиция России заключается в том, что если оружие X будет выпущено по России или по российским силам, то Россия не только уничтожит это оружие и систему, которая его доставила, но также нанесет удар по командным штабам, из которых был отдан приказ нанести удар по России. А это может быть Киев, Варшава, Брюссель или даже Вашингтон, округ Колумбия. Я совершенно уверен, что генерал Герасимов объяснил это генералу Милли в мельчайших деталях, и я сильно подозреваю, что Милли понял это сообщение. Давайте просто надеяться, что Милли сможет одержать верх над Ллойдом Остином (явно некомпетентным идиотом, которого использует "партия войны" только в качестве одноразового подставного лица).



Если нет, то да поможет нам всем Бог! Потому что война неизбежна.



Нынешнюю ситуацию я считаю самой опасной, с которой когда-либо сталкивался мир. Она даже хуже, чем Кубинский ракетный кризис или нападения США на Иран (убийство генерала Сулеймани) или на Сирию. По своей природе, воспитанию, опыту и обучению я нераскаявшийся пессимист. Но в данном случае я все еще хочу заставить себя занять позицию "осторожного пессимизма", означающую, что да, ситуация ужасна, что она кажется непоправимой, но я предпочитаю верить, что в США все еще достаточно здравомыслящих людей, чтобы избежать худшего.



Тем не менее, я остро осознаю, что Британия+3Б+ПУ**** хотят войны любой ценой и что сейчас они определяют повестку дня как в ЕС, так и в НАТО. Единственным действующим лицом, которое все еще могло бы приказать им отступить и заткнуться, были бы США, но только те США, которые управлялись бы президентской администрацией, располагающей реальными и фактическими властными полномочиями, а не сенильной аквариумной рыбой, известной под коллективным названием "Байден", находящейся у власти (по крайней мере, официально) прямо сейчас.



Мы также можем рассчитывать на то, что MAGA-сумасшедшие будут выступать против любых сделок с Россией - независимо от того, насколько это насущно необходимо и самоочевидно логично. Республиканская партия сейчас стала объединенной партией, выступающей за войну, делающей именно то, что в годы Трампа делали демократы. В некотором смысле политическая сцена США напоминает мне Советский Союз во времена Брежнева и после него - политическую систему, которая просто не может породить настоящего лидера. Поэтому все, что вы видите, - это конченные посредственности, пытающиеся как можно лучше скрыть свою собственную посредственность и полное отсутствие видения. У Рональда Рейгана или Джорджа Буша-отца нашлось бы все необходимое, чтобы поговорить с русскими и добиться каких-то результатов. Увы, ни у одного из президентов с тех пор не хватило мозгов или мужества вообще сделать что-либо конструктивное. Все, что они сделали, так это возглавили сначала разрушение Империи, а затем разрушение США (по крайней мере, тех, которых мы знали до 6 января).



Тот факт, что наша лучшая (или, я бы сказал, единственная) надежда связана с Байденом и "Байденом", является печальной и очень пугающей реальностью. Все, что мы можем сейчас сделать, так это дождаться вторника и молиться, чтобы и Байден, и "Байден" набрались достаточного мужества и (настоящего) патриотизма, чтобы отвернуть мир от края пропасти. Это немного, но это все, что у нас осталось.



Итак, что, по-Вашему, будет дальше?



Автор: Андрей Раевский - публикуется под псевдонимом The Saker - широко известный на Западе блогер. Родился в Цюрихе. Отец - голландец, мать - русская. Служил аналитиком в вооруженных силах Швейцарии и в исследовательских структурах ООН. Специализируется на изучении постсоветских государств. Проживает во Флориде (США).



Перевод Сергея Духанова. Публикуется с разрешения автора. thesaker.is/now-comes-the-final-countdown-to-either-peace-or-war/



* MAGA - Make America Great Again, "Сделаем Америку снова великой" - лозунг Д. Трампа в кампании по выборам президента США в 2016 году.



** Кличка госдепартамента. "Туманным болотом" называется район, где располагается комплекс зданий госдепартамента США. Когда город строили, вся эта местность по берегу реки Потомак была самым настоящим болотом, покрытым гиблым туманом. Находящаяся вблизи госдепа станция вашингтонского метро так и называется - Foggy Bottom.



*** Военный и политический деятель США, офицер и коммодор Военно-морских сил США. Родился в семье военных. Принимал участие в Англо-американской, Второй берберийской и Американо-мексиканской войнах. Был одним из реформаторов американских вооруженных сил, за что получил прозвище "отец парового флота США". Успешно провел дипломатическую миссию в Японии, которая завершилась подписанием Канагавского договора, первого соглашения между изоляционистской Японией и США. В американской историографии традиционно оценивается как лицо, открывшее Японию Западному миру.



****3Б+ПУ - 3 прибалтийских республики + Польша и Украина. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1638803820

