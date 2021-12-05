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42 км по дну Каспия: "Газпром" под ударом, или как США взяли под колпак Алиева и туркменский газ
18:24 06.12.2021

Бывший посол США исполнит транскаспийскую мечту Туркменбаши по поставкам голубого топлива в ЕС, несмотря на русское "нельзя"

Александр Ситников

Чтобы бесповоротно заблокировать "Северный поток-2" и превратить гигантскую трубу на дне Балтики в металлолом, американцы должны предложить европейским энергетическим компаниям альтернативу российскому газу. Сейчас Москвой вашингтонские санкции против СП-2 худо-бедно обходятся, хотя бы потому, что США нарушили свои же обещания по поставкам СПГ в ЕС.

Можно даже не сомневаться, что именно поэтому янки предприняли беспрецедентные политические усилия по ренессансу Транскаспийского газового трубопровода мощностью 30 млрд куб.м. Ясно, что речь идет о стартовых возможностях, за которыми в случае успеха последует резкое увеличение поставок.

Напомним, труба, получившая на Западе название Trans-Caspian Gas Pipeline (TCP), имеет долгую историю, начатую американцами еще в 1996 году. Газопровод должен был связать город Туркменбаши с Баку. Далее, как предполагалось, его путь будет лежать через Азербайджан с разветвлением в Турцию и Грузию с пунктом назначения в Евросоюзе. Затем после многострадального раздела Каспия пошли долгие разговоры, что бенефициары TCP задействуют Трансанатолийский газопровод, чтобы сдвинуть проект с мертвой точки.

В 2018 году Трамп неожиданно поздравил Туркменбаши 2.0 Бердымухамедова по случаю праздника Навруз, что расценивалось экспертами, как сигнал, что янки не забыли про туркменский газ. Об этом в правительственной телеграмме Белого дома было сказано отдельно. Дескать, Ашхабад вскорости "сумеет воспользоваться новыми возможностями экспорта газа на Запад", поскольку "деловые круги США продолжают поиск новых возможностей для укрепления экономического сотрудничества с Туркменией".

Между тем, в экспертном сообществе, как нашем, так и зарубежном, преобладает точка зрения, что строительство Транскаспийского трубопровода по дну Каспия противоречит интересам России на газовом рынке Европы. Якобы, именно поэтому Москва вставляет палки в колеса проекту TCP.

На самом же деле, такая оценка упрощает взгляд на проблему. Баку и Ашхабад после распада Советского Союза в 1991 году переругались за право собственности на три каспийских нефтяных месторождения. Два из трех - Азери и Чираг - азербайджанцы подмяли под себя, несмотря на спорный статус, а из-за Кяпаз (по-туркменски Сердар) по сей день идет самая настоящая грызня.

Что касается позиции России, то Москва четко заявила, что не даст добро на строительство TCP, если проект убьет экологию Каспия. Это замкнутое море и так не блещет первозданной чистотой, а тут еще постоянные выбросы нефти губят уникальную экосистему. Между тем, здесь, по разным оценкам, сосредоточено мировое поголовье осетровых (до 90%), поэтому спрос по трубе будет самый жесткий - такой же, как и по СП-2 в Балтике со стороны привередливых датчан и норвежцев.

И вот судя по сообщениям из Штатов, янки решили все-таки пустить туркменский газ в Европу, несмотря на российские экологические требования и грызню между Баку и Ашхабадом. Этим делом займется недавно организованная фирмочка Trans Caspian Resources (TCR) из Флориды, которую возглавили бывший посол США в Туркменистане Аллан Мастард и Берт Уотсон, известный американский лоббист. К этому делу подключились недавно ушедшие в отставку "крутые парни" из British Petroleum.

На сайте "стартапа TCR" говорится, что для решения этой задачи многого не надо - достаточно построить через середину Каспия каких-то 42 километра (по другой версии 77 км) трубопровода от туркменского нефтегазоконденсатного месторождения Махтумкули до азербайджанского Азери, где, к слову, хозяйничает British Petroleum. Типа, "нет лучшего времени, чем сейчас".

Как пишет американский эксперт Дэвид Оберн, сейчас все силы стартаповцев TCR направлены на Алиева, президента Азербайджана, который, оказывается, долгое время выступал против транзита туркменского газа через свою страну. Можно как угодно относиться к Ильхаму Гейдар оглы, но он точно далеко не глупый политик, чтобы дать Ашхабаду ресурсы для усиления военной и экономической мощи. Баку считает, что если Бердымухамедов получит деньги, он направит их на армию и флот, чтобы однажды оспорить право Баку на Азери и Чираг.

То, что "нет лучшего времени, чем сейчас" может означать только одно: янки наконец-то взяли под колпак Алиева, да так сильно, что он даже не может дернуться. На политических весах, повторимся, Транскаспийский трубопровод являет собой серьезный проигрыш Баку с далеко идущими последствиями.

Итак, Аллан Мастард и Берт Уотсон заявили, что для начала (!) по "соединителю" будет прокачиваться так называемый "попутный газ", выделяемый при нефтедобыче на континентальном шельфе туркменского сектора Каспийского моря. Сейчас он сжигается в так называемых "факелах", что отнюдь не экологично, отмечают стартаповцы TCR. Как говорится, отдельный привет Москве, борющейся за экологию региона. Объем транзита составит до 13 млрд кубов. Но затем по этому же коридору подключат прокачку и другого туркменского газа.

Бывший посол в Туркмении Мастард кокетничает, когда говорит, что ему трудно найти финансы на "42-километровый соединитель", хотя бы потому, что за ним стоит Госдеп и Белый дом. Впрочем, он все-таки признался, что средства уже найдены - это инвестиции DFC, JBIC, Saudi-ARAMCO, SOCAR и других финансовых компаний. Он еще кастинг будет проводить, чьи деньги брать, а чьи - нет.

Мастард также уверен, что с Ашхабадом проблем не будет. Типа, как скажем, так и Бердымухамедов сделает. Он - уже "напуганный" американцами политик за использование детского труда при уборке хлопка.

Что касается Баку, здесь, по словам главы Trans Caspian Resources, пришлось "потрудиться". Но, похоже, Алиева янки и бритты уже уломали, точнее взяли под колпак. "TCR не планирует самостоятельно торговать (туркменским) газом, а хочет продавать его азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR, которая затем сможет перепродавать этот газ кому захочет", озвучил Мастард главное условие, вероятно, уже оговоренной сделки.

С другой стороны, видно, что Баку всячески избегает каких-либо оценок по "соединителю". Впрочем, на сайте TCR говорится, что "энергетическая безопасность союзников (европейских) является приоритетом национальной безопасности США", поэтому "Азербайджан и Туркменистан сотрудничают беспрецедентными способами для освоения энергетических ресурсов Каспия".

А теперь самое главное, почему янки уверены в своем успехе. "Компания Trans Caspian является базирующейся в США организацией, специально зарегистрированной в Соединенных Штатах, - говорится на сайте „стартапа". - Все инвесторы являются гражданами США по рождению". Мол, этого - что? недостаточно?

Кстати, Мастард посетовал, что Ашхабад продает газ по дешевке Москве, Баку и Тегерану, значит, навар уходит не в США, а в РФ, Азербайджан и Иран. Но после того, как "соединитель" заработает, доходами будут распоряжаться инвесторы - "граждане США по рождению". Таким образом, глава TCR прямо указывает на то, что в этой геополитической игре проиграют россияне и иранцы, причем мы, судя по всему, больше всех, поскольку под угрозой окажется экспорт "Газпрома" в ЕС.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1638804240
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