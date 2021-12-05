Малый бизнес Киргизии освободили от налогов. Кто попадает под льготы

18:56 06.12.2021

6 декабря 2021, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Садыр Жапаров подписал указ о поддержке субъектов малого предпринимательства, создании благоприятного налогового климата. Об этом сообщает пресс-служба президента.



Документом предусмотрено освобождение от налогов субъектов предпринимательства с годовым оборотом до 8 миллионов сомов. Но при этом они обязательно должны использовать в работе онлайн-ККМ, электронные счета-фактуры. За предпринимателями остается обязанность уплаты подоходного налога, земельного налога, налога на имущество (если имеется) и страховых взносов. Кроме того, у бизнесмена не должно быть экспортно-импортных операций.



Для реализации указа кабинет министров должен внести на рассмотрение Жогорку Кенеша проекты законов, предусматривающие освобождение субъектов, осуществляющих поставку товаров, работ и услуг населению с годовым оборотом до 8 миллионов сомов, от уплаты всех налогов. Предстоит также создать Единую карточку налогоплательщика и аналитическую систему контроля за уплатой налога на добавленную стоимость и акцизного налога.