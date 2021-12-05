Помощники хокимов в Узбекских махаллях: задачи, полномочия, карьерные возможности (толкование)

18:59 06.12.2021 Президент подписал документы, которыми регламентируются задачи и полномочия помощников хокимов в махаллях, деятельность Республиканской комиссии по работе помощников хокимов и Агентства по работе махаллабай и развитию предпринимательства. Рассказываем, кто может стать помощником хокима, карьерных возможностях, работе новой системы и источниках финансирования.



3 декабря президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ "О приоритетных направлениях государственной политики по развитию предпринимательства, обеспечению занятости населения и сокращению бедности в махалле" и вытекающее из него постановление "О мерах по организации деятельности помощников хокимов по вопросам развития предпринимательства, обеспечения занятости населения и сокращения бедности в махалле".



Указ направлен на "финансовое содействие реализации предпринимательских инициатив населения, дальнейшее совершенствование механизмов обеспечения его занятости трудом, приносящим доход, и сокращение бедности путем поднятия на новый уровень системы работы махаллабай, а также внедрение инструментов целевой финансовой поддержки и оказываемых государственных услуг в республике, областях, районах и городах, непосредственно до уровня махалли". Постановление касается непосредственно организации деятельности помощников хокимов. Напомним, планы внедрить помощников хокимов в махаллях Шавкат Мирзиеев озвучил в сентябре на предвыборной встрече в Каракалпакстане. В ноябре сообщалось о жалобах на принудительное назначение на новую должность.



Задачи помощников хокимов

Согласно указу, должность помощника хокима района (города) по вопросам развития предпринимательства, обеспечения занятости населения и сокращения бедности вводится в каждом поселке, селе, ауле, а также в каждой махалле городов, поселков, сел и аулов с 1 января 2022 года.



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Основными задачами и направлениями деятельности помощника хокима определены:



изучение социально-экономического состояния махаллей по системе хонадонбай (по каждому домохозяйству), включая анализ уровня занятости, источников дохода семей, состояния использования приусадебных участков, заинтересованности в труде, приносящем доход, и потребностей населения;

определение факторов, дающих толчок, и направлений развития предпринимательства в махаллях, принимая во внимание внутренние возможности, специализацию предпринимательства и трудовые ресурсы махаллей, а также обеспечение экономического развития махаллей путем задействования указанных факторов и направлений;

привлечение не имеющего постоянного источника дохода и безработного населения, особенно молодежи и женщин, в учебные центры по обучению профессиям и предпринимательству путем изучения их интересов, а также оказание помощи в обеспечении занятости выпускников;

трудоустройство на свободные рабочие места безработных, в первую очередь молодежи и женщин, включенных в "железную тетрадь", "женскую тетрадь" и "молодежную тетрадь", путем определения свободных рабочих мест, имеющихся в махаллях, и потребности хозяйствующих субъектов в сезонных рабочих, а также их привлечение к оплачиваемым общественным работам;

оказание содействия в получении кредитов в рамках программ семейного предпринимательства населению, проживающему в махаллях, включая развитие ремесленничества, надомного труда, эффективное использование приусадебных участков, организацию компактных производств, оказание услуг и других видов деятельности в махаллях;

организация выделения льготных кредитов успешным предпринимателям, изъявившим желание заниматься предпринимательской деятельностью на основе кооперации, исходя из специализации определенной махалли, а также прикрепление к ним граждан, не имеющих опыта самостоятельного занятия предпринимательством, в целях налаживания ими своей деятельности;

организация эффективного использования приусадебных участков населением, оказание содействия в налаживании таких видов деятельности, как земледелие, животноводство, птицеводство, кролиководство, пчеловодство, семеноводство, питомничество и цветоводство в домашних условиях;

оказание содействия в получении субсидий на строительство теплиц, бурение вертикальных оросительных скважин для орошения приусадебных участков, вступление в членство сельскохозяйственных кооперативов, закупку оборудования и орудий труда, арендную плату за здания и сооружения, а также обучение профессиям в целях занятия предпринимательством и деятельностью, приносящей постоянный доход, незанятому населению махаллей;

выявление пустующих зданий и земельных площадей в махаллях и внесение в соответствующие организации предложений об их выделении субъектам предпринимательства;

организация решения проблем, препятствующих ведению предпринимательской деятельности (подключение к инженерно-коммуникационным системам и их эксплуатация, получение разрешений и лицензий на организацию разных видов деятельности, выделение пустующих зданий и земельных площадей для занятия предпринимательством и других).

На первых руководителей всех министерств и ведомств возложена персональная ответственность за оказание "всестороннего содействия помощникам хокимов в выполнении ими своих обязанностей".



Комиссия, агентство, штаб, центры, фонд

Постановлением образована Республиканская комиссия по организации деятельности помощников хокимов. Ее возглавил заместитель премьер-министра, министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров.



Указом создается Агентство по работе махаллабай и развитию предпринимательства при Министерстве экономического развития и сокращения бедности - на базе Агентства по развитию предпринимательства при министерстве и Секретариата по организации и координации деятельности приемных премьер-министра по рассмотрению обращений предпринимателей. Агентство будет иметь управления во всех регионах. Директор агентства назначается на должность и освобождается от нее Кабинетом министров.



В составе хокимиятов районов и городов на базе приемных премьер-министра по рассмотрению обращений предпринимателей создаются центры по работе махаллабай и развитию предпринимательства без образования юридического лица.



При агентстве сроком на один год создается постоянно действующий Штаб по работе махаллабай. Республиканская комиссия будет направлять в этот штаб в служебную командировку сроком на один год с освобождением от исполнения всех других обязанностей республиканских представителей - заместители руководителей Центрального банка, Министерства занятости и трудовых отношений, Министерства инвестиций и внешней торговли, Министерства финансов, Государственного налогового комитета и Торгово-промышленной палаты.



Новое агентство, его территориальные управления и центры по работе махаллабай являются рабочими органами республиканской комиссии и республиканских представителей.



Создается Фонд по поддержке деятельности помощников хокимов при Минэкономразвития в форме внебюджетных фондов бюджетных организаций, без образования юридического лица. Управлять средствами фонда будет министерство.



Кто может стать помощником хокима

На должность помощника хокима назначаются руководящие работники, занимающие должность не ниже начальника отдела (сектора) Минэконразвития, Минфина, Минтруда, МИВТ, ГНК, коммерческих банков и других иных ведомств, входящих в экономический и инвестиционный комплексы, их территориальных подразделений, а также руководящие работники местных хокимиятов.



Кандидаты принимаются на работу отборочными комиссиями, возглавляемыми председателем Совета министров Каракалпакстана, хокимами областей и Ташкента, на основе открытого конкурса.



При этом на должность помощника хокима с учетом "целеустремленности, усердия, способностей и опыта работы" могут приниматься также предприниматели, представители иных сфер, активная молодежь, работники, не занимающие руководящие должности, и граждане, не имеющие высшего образования.



Карьерные возможности и оплата труда

Агентство развития государственной службы при президенте будет включать помощников хокимов в Национальный кадровый резерв по результатам их трудовой деятельности.



По результатам их двухлетней трудовой деятельности помощников хокимов агентство будет вносить в министерства и ведомства, а также Жокаргы Кенес Каракалпакстана, хокимияты областей и Ташкента предложения о повышении их в должности.



Указом разрешено назначение помощников хокимов на вышестоящие должности напрямую без проведения конкурса на основе предложений Агентства развития государственной службы.



Учреждается нагрудный знак "Янги Узбекистон ислохотчиси" ("Реформатор Нового Узбекистана". Им будут награждаться помощники хокима и лица, занятые организацией их деятельности. Намечено регулярное проведение смотров-конкурсов "Самая образцовая махалля" и "Активный помощник хокима" - "в целях поощрения махаллей и помощников хокимов, которые своим активным участием в реформах, осуществляемых под девизом „во имя чести и достоинства человека", и инициативами по улучшению условий жизни населения являются примером для других".



Ежемесячная заработная плата помощников хокимов будет зависеть от количества домов (квартир) в закрепленных за ними махаллях:



с количеством домов (квартир) от 501 до 1000- в 6,5-кратном размере минимальной оплаты труда;

более 1000- в 7-кратном размере.

Если размер среднемесячной зарплаты помощников хокимов меньше размера среднемесячной зарплаты по их предыдущему месту работы, недостающая часть компенсируется за счет Фонда по поддержке деятельности помощников хокимов.



Фонд будет также выплачивать компенсации в двукратном размере базовой расчетной величины на расходы по аренде жилья помощникам хокимов и республиканским представителям, прибывшим из других регионов, компенсации на транспортные расходы республиканским представителям, пользующимся личным автомобилем, а также их проезд на железнодорожном транспорте до места постоянного проживания и обратно один раз в месяц.



Помощники хокимов и республиканские представители, достигшие положительных результатов в своей деятельности, будут ежемесячно премироваться.



По итогам года республиканским представителям и помощникам хокимов, достигшим высоких результатов на закрепленной за ними территории, будут выплачиваться субсидии на приобретение жилья в размере до 50% его стоимости на основе ипотечного кредитования.



Как будет работать новая система

Члены республиканской комиссии непосредственно руководят деятельностью республиканских представителей на закрепленной за ними территории и несут ответственность за достижение целевых показателей. Кроме того, они совместно с председателем Совета министров Каракалпакстана, хокимами областей и Ташкента обеспечивают распределение средств в разрезе районов и городов.



Республиканские представители совместно с первыми заместителями хокимов оказывают содействие деятельности центров и помощников хокимов, Они ежедневно выезжают в одну из махаллей и лично посещают не менее 10 домов (квартир), изучают совместно с помощниками хокимов "фактическое состояние дел, разъясняют населению суть и содержание проводимых государственной политики и реформ, принимают меры по решению выявленных проблем на месте".



Совместно с помощниками хокимов и руководителями секторов они определяют направления социально-экономического развития каждой махалли, выявляют фактическую социальную обстановку на основе подворного списка, разрабатывают помесячно реализуемый план мер, а также обеспечивают распределение средств в разрезе махаллей.



Помощники хокимов осуществляют деятельность в приоритетном порядке совместно с успешными субъектами предпринимательства в махаллях в целях обеспечения занятости безработного населения и оказания содействия в создании для него постоянного источника дохода. Совместно с республиканскими представителями они разрабатывают и обеспечивают исполнение "дорожной карты" по развитию махаллей на 2022 год, ведут постоянный мониторинг эффективного использования выделяемых ресурсов и совместно с первыми заместителями хокимов представляют хокимам регулярные отчеты о результативности работы.



Членам республиканской комиссии и республиканским представителям предоставлено право на внесение в местные представительные органы предложений о направлении перевыполненной части плана доходов местных бюджетов на решение проблем махаллей.



Помощники хокимов и республиканские представители будут обеспечены специальными планшетами, подключенными к информационной системе "Единый регистр социальной защиты", предоставляющих возможность дистанционного направления отчетов и участия в собраниях, проводимых в форме видеоконференции.



Республиканских представителей и помощников хокимов запрещено привлекать к выполнению других работ, включая участие в собраниях, не связанных с возложенными на них задачами.



Результативность деятельности помощников хокимов будет изучаться и обсуждаться на заседаниях кенгашей народных депутатов областей, районов и городов.



Источники финансирование

Источники финансовых инструментов, используемых помощниками хокимов при выполнении своих задач на 2022 год:



кредиты в рамках программ развития семейного предпринимательства - 10 трлн сумов;

средства, выделяемые для обеспечения занятости, самозанятости и налаживания предпринимательской деятельности населения, - 1,218 трлн сумов, из них на: субсидии, кредитные ресурсы и прочие расходы на осуществление предпринимательской деятельности и самозанятость безработного населения из Государственного фонда содействия занятости - 785 млрд сумов, привлечение безработного населения к обучению профессиям, предпринимательству и ремесленничеству - 210 млрд сумов; расходы по привлечению безработного населения к оплачиваемым общественным работам из Фонда общественных работ - 222 млрд сумов;

субсидии, выделяемые за счет Фонда поддержки фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель, -50 млрд сумов;

средства, предусматриваемые на улучшение инфраструктуры махаллей, на основании рекомендаций помощников хокимов -250 млрд сумов;

средства фондов "Саховат ва кумак","Аеллар дафтари" и "Ешлар дафтари" - 851 млрд сумов.

Помощники хокимов будут проводить углубленное изучение эффективности и целесообразности каждого проекта, для которых предусматривается выделение кредитов и субсидий, а также предоставлять свои рекомендации ведомствам и организациям, ответственным за их выделение.



Для республиканских представителей и помощников хокимов в этом году будут организованы учебные семинары и практические занятия, а в течение 2022 года - ежеквартальные курсы по взаимному обмену опытом.



С 2022/2023 учебного года внедряется практика приема на заочную учебу в государственные вузы помощников хокимов, не имеющих высшего образования, на направления образования экономического профиля на основе государственного гранта - по рекомендации председателя Совета министров Каракалпакстана, хокимов областей и Ташкента и на основе собеседования. Источник - gazeta.uz

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