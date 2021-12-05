Отец народа и лидер нации. Как Садыра Жапарова поздравили близкие и чиновники

19:00 06.12.2021

Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ



Сегодня главе государства Садыру Жапарову исполнилось 53 года. Первым его поздравил президент России Владимир Путин. Он сделал это заранее, за три дня - еще в субботу.



Поздравительные телеграммы от глав других стран продолжают поступать. Садыра Жапарова поздравили лидеры Турции, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Ирана, Беларуси и другие.



Своими поздравлениями в соцсетях и мессенджерах поделились и его близкие, а также члены кабмина.



Племянница главы государства Лазат Нуркожоева назвала своего дядю Садыра Жапарова "отцом народа". Она пожелала здоровья и отметила, что "президент делает все для народа".



"Уважаемый отец народа, лидер нации Садыр Нургожоевич, с днем рождения! Мы будем просить у бога, чтобы у вас были крепкое здоровье, безмятежная дорога, чтобы дела ваши шли в гору. Мы все вас уважаем и любим. Всегда гордимся вами. С днем рождения, отец!" - написала Лазат Нуркожоева в своем посте в Instagram.



"Досум туулган кунун менен (Друг мой, с днем рождения!)" - такое поздравление разместили на фан-странице в соцсетях главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Здесь регулярно публикуются официальная информация о первых лицах и заявления самого председателя спецслужб.



Стихотворение с пожеланиями опубликовано в stories в приложении Instagram. В переводе оно звучит примерно так: "Друг мой, с днем рождения! Пусть здоровье будет крепким, стол всегда ломится от яств, куда бы ты ни шел, пусть дорога будет открыта!"



Одним из первых президента поздравил заместитель председателя кабмина по соцблоку Эдиль Байсалов. Он опередил даже близкого друга Садыра Жапарова - главу ГКНБ.



Зампред кабмина в 8.15 разместил фотографию с коротким поздравлением в разделе "Статусы" в приложении WhatsApp. "С днем рождения вас, наш президент!" - написал чиновник.



Поздравила в соцсетях Садыра Жапарова и глава отдела информационной политики администрации главы государства Нурай Марс. Она опубликовала несколько совместных фотографий из рабочих поездок и подписала: "Happy Birthday, Mr. President (С днем рождения, господин президент!)" Это строчка из песни Мэрилин Монро, которую она посвятила 35-му президенту США Джоржу Кеннеди.



Экс-советник президента Равшанбек Сабиров поздравил Садыра Жапарова, опубликовав две совместные фотографии.



На снимке также запечатлены глава ГКНБ Камчыбек Ташиев и посол Кыргызстана в США Бактыбек Аманбаев.



"Вы возглавили страну в самый тяжелый момент - когда усилился коронавирус. Вам пришлось решать экономические, социальные проблемы, возникшие в результате пандемии. Сложности после пандемии - рост цен, безработица, социальные вопросы - также требовали от вас неустанного труда и смелости. Все эти проблемы вы решали стойко и смогли мудро провести реформы в республике, национализировав "Кумтор", приняв новую Конституцию и сократив число депутатов", - написал Равшанбек Сабиров.