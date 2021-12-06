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Афганистан проваливается в 2001 год. Талибы не могут стабилизировать ситуацию, - А.Серенко
19:06 06.12.2021

Афганистан проваливается в 2001 год

Талибы не в состоянии помешать возрождению убежищ терроризма в стране
Андрей Серенко
Собственный корреспондент "НГ"
6.12.21
На фото: Генерал Фарид Ахмади предсказывает обострение ситуации в Афганистане весной-летом 2022 года / Фото из аккаунта Фарида Ахмади в социальных сетях.
В ближайшие полгода Афганистан вновь станет убежищем для террористов, каким являлся в 2001 году. Такой прогноз сделал бывший командующий Корпусом специальных операций (КСО) Афганской национальной армии (АНА) генерал-лейтенант Фарид Ахмади. По его оценкам, весной-летом 2022 года боевики "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в РФ) будут действовать, как минимум, в 30 провинциях Афганистана.

Спустя 100 дней после захвата боевиками "Талибана" (организация запрещена в РФ) власти в Афганистане и ухода из этой страны сил США и НАТО, талибы и американцы возобновили контакты друг с другом, сообщил в своем аккаунте в социальных сетях генерал Ахмади. По его словам, внешние "разведывательно-политические усилия в Афганистане активизировались": на недавних переговорах с представителями Соединенных Штатов в Дохе "талибы согласились с присутствием небольшой совместной разведывательно-военной группы их и Катара для "координации информации" в аэропорту Кабула".

Судя по намекам Фарида Ахмади, речь может идти об участии в работе такой группы не только талибских и катарских разведчиков и военных, но и американских представителей, например, снабженных для прикрытия катарскими паспортами. Напомним, что в настоящее время США присутствуют в Кабуле именно через посредничество посольства Катара в Афганистане. Вашингтон отказывается возобновить работу своей дипмиссии в афганской столице, предпочитая пользоваться посредническими услугами катарских дипломатов и разведчиков.

Очевидно, что представители "Талибана" прекрасно понимают, кто именно будет работать под катарским флагом в "группе координации информации" в кабульском аэропорту. Тем не менее, талибы дали согласие на реализацию этого проекта. "Интересно, что они рассчитывают получить взамен", - задается вопросом генерал Ахмади. Можно предположить, что "Талибан" рассматривает уступку в части создания "группы координации информации" как этап на пути своего политического признания Вашингтоном и другими западными странами.

Замеченная бывшим командующим афганским спецназом внешняя активизация разведывательно-политических усилий в Кабуле может быть связана с неутешительными прогнозами относительно скорого обострения ситуации с безопасностью в Афганистане. Так, по оценкам самого генерала Фарида Ахмади, "в течение ближайших шести месяцев Афганистан вновь превратится в убежище для террористов, каким он был в 2001 году" (то есть в год атаки запрещенной в РФ "Аль-Каиды" на Соединенные Штаты).

Восстановление террористического потенциала Афганистана Фарид Ахмади связывает, прежде всего, с резким усилением позиций "Исламского государства" в стране. "Во время сезона боевых действий в следующем году (то есть весна-лето 2022 года) ИГ будет присутствовать в 30 провинциях Афганистана", - уверен экс-командующий силами афганского спецназа, подчеркивая, что "решимость и способность талибов бороться с ними (боевиками ИГ) находятся под вопросом".

Усиление позиций "Исламского государства" в Афганистане будет происходить при одновременном активном присутствии в стране террористов "Талибана" и "Аль-Каиды". "Теперь три репрессивные такфиристские группы ("Талибан", "Аль-Каида" и ИГ) находятся бок о бок в одной географии", - отметил генерал Ахмади.

Бывший командующий силами афганского спецназа не верит в возможность нормализации обстановки в Афганистане в обозримой перспективе. Поэтому и после ухода из страны сил западной коалиции, Афганистане будет оставаться серьезной угрозой региональной безопасности. "Страны региона не хотят мириться с присутствием США, но при этом не имеют возможности сами разрешить сложный кризис (в Афганистане)", - уверен генерал Фарид Ахмади.

Источник - ng.ru
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