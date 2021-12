США убедили всех, что Россия непременно нападет на Украину, - Financial Times

19:15 06.12.2021

Financial Times (Великобритания): американские разведданные убедили союзников в российской угрозе Украине

Financial Times: США убедили Европу, что Россия нападет на Украину



The Financial Times logoFinancial Times, Великобритания



Европейские союзники США по НАТО согласились поддержать новые жесткие санкции против Москвы, пишет FT. Автор статьи утверждает, что существуют убедительные "доказательства" подготовки Россией "агрессии" против Украины. Однако сам он их не приводит. Читатели издания иронизируют по поводу этих "доказательств".



Россия и Украина: обстановка накаляется



Генри Фой (Henry Foy)



После беспрецедентного обмена американскими разведданными о военных приготовлениях Москвы союзники по ЕС и НАТО поддержали оценку администрации Байдена, что Россия может быть готова вторгнуться на Украину.



Недели интенсивного дипломатического взаимодействия США с европейскими правительствами, подкрепленного обменом разведданными, предназначенными для ближайших союзников, убедили прежде скептически настроенные столицы вроде Берлина, что Кремль может вскоре бросить войска на Украину. Благодаря этому поддержка серьезных санкционных угроз ради сдерживания Кремля окрепла.



На запланированном на вторник видеосаммите Джо Байден предостережет Владимира Путина от любого вторжения при полной поддержке ответных мер со стороны НАТО и ЕС, сообщили представители европейской безопасности и обороны.



Россия, возможно, планирует вторжение на Украину "уже в начале 2022 года", заявил в пятницу представитель администрации Байдена, и половина воинских частей, которые будут задействованы в этом наступлении, уже прибыли к украинской границе за последний месяц.



Решение США поделиться разведданными с европейскими государствами и выступить с публичными предупреждениями подпитывается надеждой Вашингтона, что, заручившись западной поддержкой санкций, он донесет до Москвы цену любой агрессии. Подробности санкций и других контрмер все еще обсуждаются.



Кремль постоянно отрицает планы вторжения на Украину, а в нагнетании напряженности винит США и НАТО с их поддержкой Киева.



Отчеты американской разведки о развертывании российских войск вдоль границы, свидетельства возможных приготовлений к атаке и анализ предполагаемых намерений Кремля были переданы на двусторонней и коллективной основе членам НАТО и по дипломатическим каналам ЕС, сообщили Financial Times осведомленные чиновники.



Количество материалов и подробностей, полученных 29 союзниками по НАТО, один из них назвал "чрезвычайно всеобъемлющим".



По словам четырех чиновников, нехарактерный масштаб обмена разведданными продиктован первоначальным нежеланием ряда европейских союзников считать утверждения США о российской подготовке к вторжению заслуживающими доверия.



Раскрытие прежде засекреченных подробностей началось в начале ноября в преддверии встречи министров НАТО на прошлой неделе, отмеченной дискуссиями об Украине. Благодаря разведданным, главной темой стала не истинность догадок как таковая, а меры дальнейшего сдерживания.



"Многие союзники не были уверены, что происходят серьезные вещи, - сказал второй чиновник. - Мы были удивлены этим разведывательным пробелом - как и почему США увидели то, чего не видели мы".



"Если сравнивать цитаты до появления этой информации с теми, что прозвучали на встрече НАТО в Риге, то виден мощный сдвиг в сторону американской версии", - добавил чиновник.



Байден заявил в пятницу, что готовит "всеобъемлющий и значительный" набор инициатив по сдерживанию российской агрессии.



"Мы давно знали о действиях России, и я предвижу, что у нас будет долгое обсуждение", - сказал он о предстоящем разговоре с Путиным.



США заявили, что Россия приготовилась к развертыванию 100 батальонных тактических групп общей численностью около 175 000 военнослужащих в ряде стратегических точек вдоль украинской границы при поддержке 100 000 резервистов.



В 2008 году российские войска вторглись в Грузию, а в 2014 году аннексировали украинский полуостров Крым. Кроме того, Кремль поддерживает промосковских сепаратистов в их семилетней войне против украинских правительственных сил в приграничном с Россией Донбассе.



В апреле Россия стремительно и без предупреждения перебросила 100 000 военнослужащих из других частей страны в приграничный с Украиной регион вместе с танками, самолетами, военно-морскими силами, полевыми госпиталями и средствами радиоэлектронной борьбы, напугав Киев и западные столицы. Часть этих войск в итоге возвратилась обратно на базы.



Некоторые государства ЕС и члены НАТО, призвавшие к диалогу с Москвой вместо конфронтации, сочли деэскалацию свидетельством того, что Россия не пойдет на полномасштабное вторжение, если ее не провоцировать. Однако американские разведданные о недавней переброске войск изменила эту оценку.



У США и ЕС один и тот же последовательный посыл: "продемонстрировать цену, которую Путин заплатит за любые действия против Украины", сказал третий европейский чиновник. Некоторые европейские государства, которые раньше трактовали путинские шаги не так, как США, теперь передумали.



Комментарии читателей:



Yellamoon



Ну, давайте, распишите нам, какой это гигантский успех: предотвратили то, что так и так не случилось бы.



Move Te Ipsum



А чем закончился прошлый раз, когда НАТО послушало США?



Dave_



Ты про "разведданные" об оружии массового поражения в Ираке, которыми Пауэлл размахивал в ООН?



Peter Szondi



Эй, Financial Times, могли бы уже и перестать подстрекать к войне за демократов.



Dellstar



Войны - отличное напоминание, почему не надо воевать в принципе.



Но Байден так и так ничего не сделает. Его уход из Афганистана - сродни дезертирству. С тех пор Россия, Китай, Иран занимают позицию поудобнее и нагнетают напряженность. Поскольку США больше не показывают силу, образовался вакуум власти, и он будет заполнен.



Firstnm Lastnm



А была ли вообще хоть одна война, чтобы США ее не поддержали?



Penny Boy



Как обычно - ЕС нечего предложить, кроме громких заяв.



Как обычно - ситуацию выправит НАТО, особенно его самые эффективные члены, США и Великобритания, которая уже вышла из эксперимента ЕС. Как это было в ХХ веке, когда мировые войны устраивали европейцы.



И как обычно - ЕС будет надувать щеки и рассуждать о своей значимости, одновременно читая нотации всему миру и кроя на все корки Великобританию и США.



Dumb Dumb



В прошлый раз, когда США "поделились разведданными", весь мир сломя голову помчался в Ирак.



Richardamullens



Угроза здесь в том, что США хотят поставить на Украину ракеты.



Неудивительно, что России это не по нраву, США же тоже в свое время не понравились российские ракеты на Кубе.



Вдобавок в тех регионах много русскоязычных, которым при киевском правительстве живется несладко.



Наконец, США хотят вбить клин между Европой и Россией, а это не в наших интересах.



BrightSizeLife



Для русских санкционный список - это знак, что военного сопротивления вторжению не будет, вроде как зеленый свет. При Трампе они не рыпались, потому что считали его чокнутым и непредсказуемым. Но глядя на Байдена, они видят, что он предсказуем, как и союзники США, и единственная угроза (вовсе не страшная) - это новые санкции. Путин приятно удивлен и воодушевлен.



Lolololilol



Я-то думал Пауэлл помер. А он, оказывается, опять за свое.



PPh



Надежные сведения? Как по Ираку или по "Рашагейту"?



России нет никакого смысла нападать на Украину, замороженный конфликт намного выгоднее. А без платы за транзит газа Украина рухнет.



Mram



Предупреждение Берлину: Киев, может, и ближе, но русские уже один раз дошли до Берлина и могут повторить, если вы не перестанете сопли жевать.



Econ



Путин балансирует на грани и "троллит" западные СМИ. Никакого вторжения не будет. Сообразительное и рациональное российское руководство полностью осознает тщетность вторжения на Украину. Санкции тут ни при чем (Россия тут вообще пуленепробиваемая), дело в пенсиях украинским бабушкам и борьбе с враждебным населением к западу от Киева.



Есть одно условие, при котором Путин может напасть (но не оккупировать Украину). Это если украинцы будут устраивать провокации вроде штурма Донбасса.



Война никому не интересна. Поджигателей войны в России, Украине, США и ЕС следует изолировать. А Украине нужна любовь, деньги и экономическая помощь вместо неолиберальной шоковой терапии.



AlphaBet



Если Россия нападет, Западу ничего не останется, кроме как отключить ее от SWIFT - ловкий ход.



Not Adam Smith



Если мы обложим Россию санкциями, она перекроет газ, и Европа погрузится во мрак.