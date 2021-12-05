Россия идет на восток. Откуда возьмутся "новые сибиряки", - А.Широкорад

19:22 06.12.2021 Россия идет на восток

Откуда возьмутся "новые сибиряки"



Александр Широкорад

Об авторе: Александр Борисович Широкорад – писатель, историк.



Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил перенести столицу в Сибирь и построить там пять новых городов с населением до миллиона человек.



Советник министра обороны генерал-лейтенант Андрей Ильницкий в статье "Время больших решений" представил проект целого ряда реформ:



"Нарастающая волна мирового хаоса может перехлестнуть и границы России. В то же время, как это было не раз в истории, глобальный кризис является шансом на возрождение России как одного из мировых лидеров XXI века… Сегодня Россия стоит на распутье, пытаясь определиться с моделью будущего. Причем для нас речь может идти только лишь о своем – присущем и суверенном – решении".



Одиночество в тесноте



Ильницкий цитирует американского аналитика Нассима Талеба: "Нарастает тренд, который "убьет города", – люди начнут массово переселяться из мегаполисов в малые города и сельскую местность".



Угрозы мегаполисной территориальной концепции:



– мегаполисы крайне уязвимы для эпидемий и разного рода техногенных катастроф;



– социологи свидетельствуют: мегаполис комфортен для жизни лишь в условиях общественного согласия, иначе он превращается в "каменные джунгли";



– все массовые протесты последних десятилетий – цветные революции, национально-освободительные движения, бескровные и кровавые перевороты – все они своей центральной сценой имели столичные города и мегаполисы;



– мегаполисы "производят одиночество", отчуждают людей друг от друга.



Это снижает доверие и солидарность в обществе, что критически значимо для России;



– сейчас на Москву и Санкт-Петербург приходится треть ВВП России. В этих двух мегарегионах живет больше людей, чем за Уралом;



– один только Московский регион, занимающий не более процента от территории РФ, вобрал в себя практически пятую часть всего российского населения;



– вынужденно скапливаясь в ограниченных точечных зонах, жители наших мегаполисов теряют творческую созидательную энергию, существуя в сверхплотности: сегодня, обладая 1/7 частью мировой суши, мы живем в семь-десять раз скученнее, теснее и этажнее, чем те же англичане и немцы.



"Скученность и концентрация населения в мегаполисах – это разнонаправленный с русским цивилизационным кодом тренд".



Замечу, что об этом ранее писали многие. В том числе и я, грешный, в книгах о Сибири, Арктике и Дальнем Востоке.



К сказанному добавлю, что Москва – самый большой по количеству жителей город Европы. Далее следует Стамбул, но его территория гораздо больше Москвы. В советское время Москва росла за счет строительства новых заводов и НИИ, в первую очередь военных и двойного назначения. Теперь же большинство крупных заводов, НИИ, военных академий выселены из столицы.



Понты дороже денег



Сейчас Москва мало что производит, лишь продает и перепродает продукт, создаваемый всей страной. Волей-неволей напрашивается сравнение с гигантскими конторами "Рога и копыта" или "Геркулес". Естественно, в Москву съехались миллионы провинциалов, обслуживающих новых Бендеров, Корейко и Полыхаевых.



В Москву съехались "бахвалы" со всей России. Бахвал – человек, для которого цель жизни – покупка абсолютно ненужных ему вещей, предназначенных лишь для выхвалки. Бахвалы появились еще в хрущевские времена. Именно на них лежит половина вины за хронический советский дефицит. Другая половина связана с загруженностью советской промышленности военными заказами и ошибками Госплана.



Жулик и бахвал – непобедимые враги любой плановой экономики. Что социалистической, что капиталистической. Представьте себе, что чиновник из Госплана вставит в годовой план выпуска товаров народного потребления графу: "Для бахвалов". Да за это его немедленно уволят, а то и дело заведут.



Классический пример – книжный дефицит в СССР. Если бы книги покупали лишь те, кто их будет читать, никакого дефицита не было бы в помине. Увы, бахвалы забивали свои квартиры сотнями книг, из которых они читали дай бог 1%, а то и вообще ничего.



95% профессиональных фотоаппаратов покупали бахвалы. И либо не снимали ими ничего вообще, либо ограничивались фотографиями размером с открытку.



Сколько миллионов легковых автомобилей было доставлено по бездорожью на тракторе до деревенского сарая – места вечной стоянки "Жигулей" и "Москвичей"? В 1970–1980-е годы по Лене даже ходили баржи и паромы, которые собирали автомобилистов по деревням и везли в города, где те могли вдоволь покататься.



Между тем в 1950–1980-х годах все сельмаги были забиты мотоциклами "Иж", "Минск", "Урал". Их отличала доступная цена и высокая проходимость по сельским дорогам.



Сейчас автомобили продаются свободно, а маленькие цифровые камеры снимают лучше огромных "Хассельблатов" и "Пентаконов-Сикс". Теперь бахвалы коллекционируют квартиры. В своем кругу провинциальный бахвал обожает рассказывать, как он дочке купил квартиру в Москве, апартаменты в Ялте и т.д.



Побег из муравейника



Крым в советские времена был общесоюзным курортом. Сейчас Южный берег Крыма становится огромным мегаполисом от Севастополя до Керчи. Строятся тысячи высотных домов и роскошных вилл. Заниматься же водоснабжением, пробками на дорогах и другими "мелочами" просто некогда. Стратегические дороги типа "Тавриды" не в счет.



А посмотрите, что творится летом на улицах Севастополя, Ялты и других городов. Длина пляжей, доступных горожанам, существенно уменьшилась.



В школе нас учили, что если в лесу резко возрастает число волков или зайцев, то неизбежна эпидемия. Риторический вопрос: насколько было бы проще бороться с ковидом в Москве, если бы в ней проживало 2 миллиона человек, как в начале правления Хрущева.



И дело не только в ковиде. Вспомним великую жару 2010 года. До сих пор засекречено количество умерших тогда москвичей. Мы с женой в полночь бежали из Москвы и стояли до Можайска в пробках.



"Если завтра война" – страшно и подумать! Вполне эффективная гражданская оборона Москвы приказала долго жить в начале 1990-х. Уцелели лишь верхние структуры: если существуют большие оклады, то кто-то же должен их получать!



А если завтра будет создан искусственный интеллект? Нет-нет, киборгов не будет. Просто появится компьютер, который заменит тысячу или десять тысяч существующих компьютеров. ИИ распространится по Москве не за десять лет, а за месяцы или даже недели. Сколько миллионов айтишников останутся без работы?



Уже сейчас 95% московских айтишников могут работать онлайн в селе Простоквашино в 300 км от МКАД. Для московского айтишника ИИ – катастрофа, для простоквашинского – неприятность. Простоквашинский айтишник пойдет преподавать в сельскую школу, работать на агроферму или просто чинить соседям дома и сараи.



Прирастать Сибирью



Перенос столицы в Сибирь? Я как коренной москвич приму это с восторгом! А как историк и технарь (МИФИ все-таки окончил) скажу, что сие маловероятно. Хотя бы из-за сдвига часовых поясов.



Преимущества новых сибирских городов более чем очевидны. Там будут широкие проспекты с большими расстояниями между домами, как строили в Москве в 1960-х годах. Возможно, целые кварталы будут состоять из небольших коттеджей. Там не будет бомжей, лиц без определенных занятий, преступников и гастарбайтеров.



А кто же будет строить такие города? Допускаю, что и гастарбайтеры. Но нанимать их нужно как в Саудовской Аравии или в ОАЭ: хорошая зарплата, а по окончании проекта – отъезд домой. Принять гражданство в Саудовской Аравии или в Эмиратах теоретически можно. А практически из-за ряда нюансов шансов нет.



Кстати, подобное было и в России. Комплекс императорских дворцов в Ливадии построили за один год. После чего 12 тыс. приезжих рабочих отправились по домам. То же произошло со строительством грандиозной 30-й батареи в Любимовке: ее тоже строили тысячи человек и тоже отправились домой. Ливадия и Любимовка – райские места Крыма. Но никто из рабочих там не остался.



Именно новые сибирские города могут стать инкубатором нового поколения россиян – патриотов своей родины. Там легче "сформировать единые стандарты управления и качества жизни в РФ".



Квасные патриоты



Сейчас многие политики считают, что патриотизм может стать новой идеологией России. Я бы хотел уточнить: патриотизм трезвый, но никак не "квасной". Объясню на примере. Ильницкий цитирует рескрипт Александра III о постройке "сплошной непрерывной дороги через всю Сибирь". Добавлю, что Александр III решил построить и военный порт на Мурмане и проложить туда железную дорогу. Он стал первым императором, в правление которого не было ни одной войны и справедливо назван Миротворцем.



Увы, его сын Николай стал делать все наоборот. Вместо Мурмана построил огромный порт и крепость на песчаных берегах у городка Либава. В 1908 году все было построено – и тут выяснилось, что крепость и порт представляют страшную опасность для русской армии и флота. Миллионы рублей пошли на разоружение Либавы.



Ну а Транссиб Николай II из Сибири повернул в Китай, пожелав стать царем Маньчжурским. КВЖД построили, всю Маньчжурию оккупировали, в 1900 году взяли Пекин и ограбили Запретный город. В Корею отправили тысячи конных и пеших "лесорубов". Дело кончилось Русско-японской войной и революцией 1905 года. А далее вся империя пошла под откос.



Так что в трезвой истории России, отдавая должное царю-Миротворцу, следует удержаться от славословий в адрес "святого царя" и "величайшего полководца".



Квасной патриотизм власть может навязать только террором. Увы, вранье, пусть даже очень приятное, в век интернета себе дороже. Сразу появятся диссиденты, доказывающие, что дважды два четыре. Их придется отправлять в лагеря, а подавляющее большинство населения будет на работе исповедовать квасной патриотизм, а дома – хохотать над ним. Это мы уже проходили в 1980-х.



Качество жизни



Одного патриотизма, без национальной идеологии мало. Следует добавить социальную защищенность и качество жизни. В 1960–1980-е годы советский мужчина выбирал карьеру квалифицированного рабочего, инженера, врача или учителя, заключая с государством неписаный контракт: "Я буду честно работать, а ты мне в 60 лет дашь пенсию в 120 рублей". Государство грубо нарушило этот контракт, дав нищенские пенсии и 65-летний возраст выхода на пенсию.



Четыре года назад у спорткомплекса "Олимпийский" на импровизированном книжном рынке я взял в руки книгу по физике. И женщина, продававшая стопку книг, весьма квалифицированно рассказала мне содержание, добавив, что она кандидат наук, доцент известного авиационного вуза. А теперь, чтобы не голодать, вынуждена распродавать свои книги. Через год этот рынок закрыли. Риторический вопрос: выбрала бы эта женщина, как и миллионы других, научную карьеру? Или кинулась бы обогащаться законными и незаконными способами, дабы избавить себя от нищеты в старости?



В своей статье Андрей Ильницкий упомянул "качество жизни". В это понятие входят не только достойные зарплаты и пенсии. Качество жизни – это и возможность жить достойно. Достойная жизнь – это личная безопасность от преступников и незаконных претензий "правоохранителей".



Сколько за пять лет Госдума выпустила ограничений на личную свободу человека? О политической я уж помалкиваю. Речь идет о сотнях забавных законов. От запрета ставить автомобили на 50 метров вблизи водоемов (а как же с дачами "новых русских", с автострадами?) до размеров шляпок собираемых грибов. Теперь грибник должен отправляться в лес со штангенциркулем.



А недавно депутат от "Единой России" Милонов предложил запретить незамужним женщинам туристические поездки в Египет. Пущай вступают в фиктивные браки, а уж потом…



Не пора ли думцам понять, что бездумный детоцентризм куда больше разрушает традиционную семью, чем однополые браки и прочие западные новинки. Детоцентризм дает нам инфантильных деточек, я уж не говорю о кровавых преступниках.



Лево-право



Британские постулаты XVIII века "мой дом – моя крепость", "право одного джентльмена махать кулаками кончается на расстоянии одного дюйма от носа другого джентльмена" в XXI веке еще более актуальны. Нарушая их, государство вызывает к себе ненависть или как минимум индифферентность. Все без исключения цветные революции происходили при безразличном отношении народа к власти.



Бросок на восток возможен только тогда, когда большинство умных и энергичных людей станут считать власть своим надежным партнером. В ином случае активная часть населения будет просто хапать все, что плохо лежит в России. А умные люди, обладающие чувством собственного достоинства, отправятся за бугор.



В царствование Николая II за бугор убыло около 7 млн человек. Пока историки не изволили точно подсчитать, насколько больше миллионеров и ученых, как в абсолютном, так и в процентном отношении, дала дореволюционная эмиграция по сравнению с полутора миллионами "элиты", драпанувшей из России в 1918–1921 годах.



Если верить секретарю РАН Николаю Долгушину, с 2012 года в пять раз увеличилось число уехавших из России ученых и высококвалифицированных специалистов. В 1990 году Россия занимала первое место в мире по числу ученых. А сейчас их число уменьшилось на 65%. Да, многие уехали из-за копеечных окладов, но большинство – из-за низкого качества жизни.



Можно ли сочетать авторитарную власть с высоким качеством жизни, торжеством закона, невмешательством в личную жизнь и т.д.? Исторических примеров много. Возьмем правление Наполеона 1804–1812 годов.



Политической свободы во Франции не было. Зато у среднего класса (в очень широком понимании) качество жизни было куда выше, чем в любой другой стране мире. И это несмотря на непрерывные войны. Кодекс Наполеона 1804 года опередил законодательства других стран на десятилетия. А в России средний класс не имел прав, закрепленных этим Кодексом, даже к 1914 году. Да вообще можно сказать, что вся Европа, кроме России, жила по Кодексу Наполеона до конца ХХ века.



Как видим, обретение Россией идеологии вполне реально при наличии трезвого патриотизма, социальной защиты и невмешательства государства в личные дела граждан. Источник - НГ

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