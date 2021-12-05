Милорад Додик: "От сербов и хорватов ожидают согласия на доминирование мусульман"

19:24 06.12.2021 ЭКСКЛЮЗИВ НГ. Милорад Додик: "От сербов и хорватов ожидают согласия на доминирование мусульман"



Президент Республики Сербской рассказал, что будет, если предположить, что Босния и Герцеговина распадется



Завершился визит в Россию президента Республики Сербской (РС) Милорада Додика. В эксклюзивном интервью "НГ" лидер боснийских сербов рассказал журналисту Олегу Бондаренко о своей встрече с Владимиром Путиным, о перспективах расширения присутствия России на Балканах и о непростой политической ситуации, которая складывается в Боснии и Герцеговине (БиГ).



– Господин Додик, как прошел ваш разговор с президентом Путиным?



– Отлично, по-дружески и искренне. Путин произвел на меня впечатление тем, насколько он хорошо осведомлен о происходящем на Балканах. У президента России много дел по ежедневной повестке, но он был более чем готов выслушать то, что я хотел сказать, и задавал вопросы о том, что его интересует. Мы достигли высокой степени согласия во всем, прежде всего относительно необходимости соблюдения международного права на Балканах и на территории БиГ.



Также мы согласились, что воля балканских народов должна быть в приоритете и что западный интервенционизм, который имел место на протяжении десятилетий, совершенно не помог принятию верных решений. Я сказал президенту, что в регионе сохраняется состояние постоянного кризиса, поскольку народы на территории Балкан, особенно в БиГ, из-за западного вмешательства не могут самостоятельно выбирать для себя лучшее будущее.



Я ранее много раз встречался с Путиным – в предыдущий раз мы общались после Парада Победы в прошлом году – и могу сказать, что нынешняя встреча действительно была хорошей, всеобъемлющей. Мы беседовали о разных политических и экономических темах, а также о культурном сотрудничестве. Я благодарен за то, что небольшая Республика Сербская, энтитет Боснии и Герцеговины, пользуется вниманием России и имеет возможность в моем лице общаться с президентом Путиным.



– На прошлой неделе состоялись переговоры президента Сербии Александара Вучича с Владимиром Путиным, достигнуто соглашение о сохранении нынешней цены на газ – 270 долл. за 1000 куб. м. Цена для РС также останется прежней – плюс 20 долл., итого 290?



– Да, цена останется та же, разница с Сербией только за счет транзита. Мы договорились, что цена сохраняется на достаточно длительное время. Президент России понимает, что мы не крупный потребитель российского газа, но РС планирует развивать свой газовый рынок, и сохранение привлекательной цены способствует этому.



– Какие еще экономические вопросы были затронуты?



– Сооружение на территории РС газопровода – ответвления идущего через Сербию "Балканского потока", который сам является продолжением "Турецкого потока". Президент России, конечно, поддержал этот проект. Я разговаривал на эту тему с директором "Газпрома" Алексеем Миллером и думаю, что в течение следующего года должно начаться строительство – ведь все заинтересованы в том, чтобы этот газопровод был запущен как можно скорее. Кроме того, уже давно на наш рынок зашла "Зарубежнефть", у которой есть нефтеперерабатывающий завод и своя сеть дистрибуции топлива в РC. Конечно, у НПЗ в городе Брод есть проблемы, и я обсуждал их с руководителем "Зарубежнефти", но главное, что президент РФ поддерживает то, что представляет интерес и для российской компании, и для нашей республики. Отмечу, что "Зарубежнефть" намерена подключиться к строительству солнечной электростанции на юге РС. Сегодня наше правительство одобрило концессионные условия и локацию этой электростанции – в районе города Невесине. Я также выразил благодарность президенту за передачу РС двух вертолетов "Ансат", сейчас мы ожидаем еще один. Эти вертолеты хорошо себя зарекомендовали. Особо отмечу, что это не военные вертолеты, они применяются для быстрого реагирования на погодные катаклизмы, для нужд полиции, перевозки больных и т.д.



– Знаю, что на повестке стоит вопрос открытия в Баня-Луке, главном городе Республики Сербской, канцелярии посольства России и "Русского Дома"…



– Решение об открытии канцелярии принято, место выбрано, остаются лишь технические вопросы. И об этом мы говорили с президентом, который выразил удовлетворение тем фактом, что в Баня-Луке будет открыто дипломатическое представительство России. Уверен, что в следующем году оно уже заработает. Переговоры с Россотрудничеством об открытии "Русского Дома" также идут, и этот вопрос имеет абсолютную поддержку властей Республики Сербской. Хочу отметить, что в Баня-Луке мы также строим русско-сербский православный храм и большой русско-сербский культурно-духовный центр. Я пригласил Путина на их открытие и очень надеюсь, что он приедет.



– Следующий год для вас, так же как и для господина Вучича, будет предвыборным. Пожелал ли вам господин Путин победы на этих выборах, как это было на встрече в Сочи в 2018-м?



– Мы не разговаривали об этом. Наши выборы только в октябре следующего года, уверен, что мы еще увидимся до них и будет возможность обсудить эту тему. У нас же были куда более актуальные темы, касающиеся стабилизации ситуации в БиГ, политического развития, которое должно быть стабильным и нейтральным. Это тот подход к решению проблем, который Россия в течение долгого времени демонстрирует.



– Как вы считаете, когда в Боснии и Герцеговине окончатся распри на уровне центральных органов власти?



– Едва ли этот вопрос исчезнет с повестки. Есть амбиции различных политических и национальных групп, и есть факторы, которые диаметрально разделяют национальные сообщества Боснии и Герцеговины. Запад продвигает устройство "унитарной и демократической" БиГ по принципу "один человек – один голос", игнорируя наличие трех государствообразующих народов (сербов, хорватов и мусульман-бошняков), которые имеют закрепленный Конституцией БиГ порядок участия в политической жизни страны.



От сербов и хорватов сейчас ожидают, что мы согласимся на фактическое доминирование мусульман, откажемся от своей идентичности ради неких абстрактных идей "либерального мира", которые не показали себя с хорошей стороны даже в самом "либеральном мире". Мы в БиГ были и остаемся неким экспериментом западных организаций, которые издалека пытаются навязать искусственные решения, не соотносящиеся с реальными фактами.



Я без оптимизма ожидаю очередных подобных решений, ведь если все продолжится как есть, то их и дальше будут навязывать. А я не тот человек, который согласен быть послушным и принять иррациональное решение, ради которого нужно отречься от своей идентичности. Я принадлежу к сербскому народу, представляю сербский народ и не хочу это потерять – как, уверен, и мусульмане, и хорваты. Я считаю, что нужно уважать реальность в этом смысле.



– Как вы считаете, можно ли провести новые выборы членов Президиума БиГ без согласия между хорватами и мусульманами? Кто будет выбирать представителя хорватского народа?



– Действительно, сейчас это самая важная политическая проблема в Боснии и Герцеговине. Местные хорваты уже объявили, что не хотят участвовать в этих выборах на обычных условиях. Дело в том, что до этого мусульмане трижды объявляли представителем хорватов в Президиуме БиГ человека, избранного голосами мусульман. Это связано с тем, что второй энтитет БиГ, Мусульмано-хорватская федерация (ФБиГ), фактически является одним избирательным округом.



Хорватские политики больше не хотят мириться с этим и заявили, что если хорваты БиГ не могут сами выбирать своего представителя, то они не будут участвовать в выборах вообще. Это стало угрозой для всего избирательного процесса и тем самым – для самой Боснии и Герцеговины. Как это решать – их проблема. Сегодня они дискутируют об этом – но, как и пять лет назад, ничего не решили. Что же касается нас, то мы – единственная крепкая национальная община в стране. Если говорить гипотетически – нужно подчеркнуть, гипотетически – о прекращении существования Боснии и Герцеговины, то РС может самостоятельно идти своей дорогой без проблем, как в политическом, так и в экономическом смысле.



У нее есть территория, есть население, есть доходы, есть стабильная власть. Последний фактор вообще есть только у РС и ни у кого больше в Боснии и Герцеговине. В Мусульмано-хорватской федерации спустя три года после выборов так и не сформировано правительство. На центральном уровне в Боснии и Герцеговине не функционируют органы власти, многие кантоны ФБиГ фактически вышли из системы власти федерации. И только Республика Сербская функционирует стабильно.



– Как можно решить проблему с законом о запрете отрицания "геноцида в Сребренице"?



– Высокий представитель в БиГ не имел права навязывать решения и принимать законы, вот ключевой вопрос. То, что содержание конкретно касается "геноцида", это уже вторично. Проблема в том, что различные высокие представители с 1998 года 140 раз приняли решения, которыми навязывали законы и меняли политическую систему.



Законы могут приниматься голосованием в парламенте. Высокий представитель в БиГ не может быть законодателем, он неоправданно принимает решения на уровне государства. Поэтому когда упомянутый закон будет отменен – а это единственный выход из сложившейся ситуации, – мы вернемся в совместные органы власти БиГ. Но пока этого не случилось, сербов там не будет.



Ведь согласно тому "закону", который навязал бывший высокий представитель в БиГ Валентин Инцко, нам всем сейчас дорога в тюрьму за свободу слова и мнения. Если вы считаете, что в Сребренице не было "геноцида", вас сажают в тюрьму, а суды и прокуратура БиГ находятся под контролем мусульман, которые заинтересованы посадить вас на максимальный срок. Причем это касается как обычных людей, так и политиков. Так, насколько мне известно, против меня уже открыто несколько уголовных дел по "закону Инцко".



– А в чем состоит проблема признания нынешнего высокого представителя в БиГ?



– В БиГ больше не существует высокого представителя. Это должностное лицо может выполнять свои обязанности, только будучи назначенным решением Совета Безопасности ООН. Подчеркну: согласно Дейтонскому соглашению, которое определяет существование БиГ, высокого представителя в БиГ утверждает СБ ООН соответствующим решением. Такого решения нет, но есть немецкий политик, который заявляет: "Я высокий представитель!" Это очередной абсурд в череде абсурдов в БиГ. Представьте, что я сейчас приехал бы в Германию и на въезде объявил, что я там высокий представитель. Это невозможно и смешно – точно так же, как в нынешней ситуации в БиГ.



– Что, на ваш взгляд, Россия уже сделала и что может сделать еще для помощи РС на международном уровне?



– В последние десятилетия благодаря России, благодаря ее вкладу и ее интересу сохранено доверие к международному праву, ведь Дейтонское соглашение по БиГ – часть этого права. Не будь России, которая в Совете Безопасности ООН постоянно выступала с таких позиций, – боюсь даже подумать, что мог бы натворить Запад. Россия сделала очень много, и не только для РС, но и для всех сербов, и для стабилизации Балкан в целом. Что еще может сделать Россия – так это и далее на глобальном уровне, через международные организации прилагать усилия к тому, чтобы в мире поняли ситуацию в БиГ и поддержали ее приведение в соответствие с международным правом. Я уверен, так оно и будет. Источник - НГ

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