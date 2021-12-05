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Asharq Al-Awsat: Как "Омикрон" прикончит наш Мир. Четыре сценария
19:25 06.12.2021

Asharq Al-Awsat (Саудовская Аравия): сценарии влияния "омикрона"
Asharq Al-Awsat: появление двух из пяти штаммов в Южной Африке - это не случайность

Достоверных данных о новом штамме коронавируса пока нет, но мировые рынки уже лихорадит, пишет Asharq Al-Awsat. По мнению автора статьи, это связано со страхом от отсутствия понимания, какие последствия принесет за собой очередная мутация. В публикации приведены четыре возможных сценария развития событий.

Пандемия коронавируса

Абдаллах ар-Раддади (د. عبد الله الردادي)

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила пять новых штаммов коронавируса с декабря 2020 года. Все началось с "альфы", обнаруженного в Великобритании, и закончилось "омикроном", который был зарегистрирован в Южной Африке в прошлом месяце. Каждый новый штамм вызывает одно и то же, но в разной степени: обвал фондовых рынков, увеличение нагрузки на глобальные цепочки поставок, усиление ограничительных мер и рост инфляции. Похоже, что мир еще не приспособился к появлению новых штаммов, так как на мировых рынках в начале и в конце прошлой недели наблюдалось резкое падение. Достоверных данных об особенностях "омикрона" пока не поступало. Соответственно, все, что сейчас происходит на мировых рынках - это не что иное, как страхи, вызванные неопределенностью.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) заявила, что новый штамм повысил неопределенность на рынках, которая и так наблюдалась до его появления. ОЭСР повысила прогноз инфляции с 3,9% до 4,4% на 2022 год. Великобритания и США сильнее всех пострадают от повышения уровня инфляции, которая, по прогнозам, вырастет с 3,1% до 4,4%. ОЭСР также ожидает снижения темпов роста европейских стран, Китая и США, при этом Индии и Японии это не коснется. Рост мирового ВВП в целом не сильно изменится в следующем году по сравнению с прошлым прогнозом, объявленным в начале четвертого квартала этого года.

ОЭСР назвала два сценария влияния "омикрона" на инфляцию. Первый - новый штамм вызовет больше сбоев в цепочках поставок и продлит инфляцию на более длительный период. Второй - "омикрон" станет опаснее. Это спровоцирует больше ограничений на передвижение, как в начале пандемии. В таком случае спрос снизится, что приведет к быстрому снижению инфляции. Goldman Sachs также выделил четыре сценария влияния нового штамма:

Первый: "омикрон" - всего лишь ложная тревога. Он распространяется медленнее, чем "дельта", и не оказывает значительного влияния на глобальный рост и инфляцию.

Второй: "омикрон" распространяется быстрее, чем его предшественник, но является менее смертоносным, и приводит к замедлению роста мировой экономики.

Третий: новый штамм более заразный и смертоносный, чем "дельта". Тогда его влияние на глобальный рост и инфляцию будет значительным.

Четвертый: "омикрон" продолжит распространяться, но будет менее опасным, чем "дельта". Это может повлиять на ожидания, как и в случае с мировой экономикой, восстановление которой в последние месяцы происходило быстрее, чем ожидалось.

Что будет дальше, вероятно, будет продиктовано тем, что специалисты узнают о новом штамме коронавируса. Наибольший страх вызывает введение новых ограничений для производства, портов и судоходства, что приведет к дополнительным нагрузкам на глобальные цепочки поставок. Правительства также опасаются, что ухудшение экономической ситуации потребует принятия новых мер по поддержке населения и бизнеса. Помощь, предоставленная странами G-20, достигла около 10 триллионов долларов. Западные страны пострадают больше остальных, так как они сейчас имеют самый высокий внешний долг, в то время как у азиатских стран есть резервы, которые позволяют им выплачивать помощь.

Новый штамм не окажет такого влияния, как уханьский, поскольку мир привык к присутствию коронавируса. Есть информация о том, что число заболевших и умерших в этом году намного больше, чем в прошлом году, но влияние на экономику не было таким сильным. Ситуация может ухудшиться на фоне закрытия стран, как, например, поступила Япония, добровольной самоизоляции людей из-за страха перед вирусом или усиления ограничений, как это произошло в Китае.

Появление пяти новых штаммов в течение одного года свидетельствует о том, что коронавирус не перестает представлять угрозу для всего мира. Появление двух из пяти штаммов в Южной Африке - это не случайность. В этом регионе привито чуть больше 25% населения. Правительствам лучше вместо того, чтобы менять денежно-кредитную политику в качестве временного решения, обеспечить доступ к вакцинам бедным странам, в которых уровень вакцинации не превышает 7% по сравнению с 65% в богатых странах. Предоставление вакцин бедным странам - это не благотворительность, а скорее необходимость. Это обусловлено тем фактом, что сегодня все страны взаимосвязаны. Низкий уровень вакцинации в бедных странах дает вирусу возможность распространяться быстрее и, таким образом, увеличивает риски появления новых мутаций, которые, в свою очередь, тормозят рост мирового ВВП и усугубляют экономический кризис.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1638807900
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