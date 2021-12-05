Кыргызский Сокулук. Возбужденная толпа мутузит ментов и едва не захватывает РОВД

22:14 06.12.2021

Потасовка у Сокулукского ОВД попала на видео. Она произошла после одной фразы



Ранее областное ГУВД сообщило, что возмущенные граждане разошлись после того, как милиционеры провели разъяснительную работу.



БИШКЕК, 6 дек - Sputnik. Потасовка возле здания ОВД Сокулукского района попала на видео.







Ранее ГУВД Чуйской области сообщило, что 5 декабря в Сокулукское РОВД поступило заявление, что неизвестный мужчина избил и изнасиловал 16-летнюю девушку. Факт зарегистрировали по статье 154 Уголовного кодекса КР. Пресс-служба ГУВД рассказала, что возмущенные жители одного из сел района - примерно 50 человек - пришли в отделение милиции. К собравшимся вышел начальник РОВД, он заверил, что будет проведено полное и объективное расследование. Как отмечалось в сообщении, после этого люди разошлись.



Однако на видео, которое появилось в Сети, заметно, как фраза "Эмне болду?" ("Что случилось?") разозлила собравшихся возле здания районной милиции, началась потасовка. На кадрах видно, что у входа в РОВД стоят правоохранители, но не совсем понятно, кто произнес эту фразу.



Ранее появились видео, как сельчане обсуждают версию, что было не изнасилование, а попытка его совершения. Утверждалось, что девушку избили и хотели убить, но ей удалось убежать. Люди также заявили, что это не первый инцидент такого рода в районе. По их словам, был случай, когда мужчина, изнасиловавший беременную женщину, смог откупиться от сотрудников милиции.



Местные жители обеспокоены тем, что подозреваемый может избежать ответственности.



В пресс-службе ГУВД Чуйской области пока не прокомментировали инцидент у здания Сокулукского РОВД.