Израиль склоняет США к "плану Б" в отношении Ирана, - И.Субботин

00:03 07.12.2021

Стратегический противник Тегерана пользуется паузой в ядерных переговорах

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Власти Израиля решили направить министра обороны Бени Ганца и главу разведведомства МОССАД Давида Барнеа в Вашингтон для того, чтобы убедить администрацию президента Джозефа Байдена в необходимости искать альтернативные подходы к проблеме иранского атома. Завершившийся на минувшей неделе раунд переговоров в Вене о восстановлении "ядерной сделки" разочаровал западные страны. Европейские дипломаты в неофициальных разговорах обвинили Тегеран в отказе от компромиссов. Совсем не исключено, что в случае нежелания американской стороны идти по силовому пути израильтяне решатся на самостоятельные действия.



О том, что Барнеа и Ганцу предстоят серьезные консультации в Вашингтоне, накануне сообщил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.



"Наша цель – использовать окно возможностей, открывшееся между раундами (переговорного процесса в Вене. – "НГ"), чтобы сказать нашим друзьям в США: как раз сейчас самое время использовать другой инструментарий против стремительного продвижения Ирана в сфере обогащения". Премьер-министр подчеркнул, что Тегеран "должен расплачиваться за свои нарушения", отметив, что очередной раунд переговоров в Вене "завершился безрезультатно", потому что иранская сторона, по его оценкам, "отказалась от предыдущих договоренностей" и придерживалась чересчур жесткого подхода.



"Мы ведем интенсивный диалог по этому поводу с американцами, англичанами, французами, Россией и другими, – отметил Беннет. – Я призываю каждую страну, ведущую переговоры с Ираном в Вене, занять твердую позицию и дать ему понять, что невозможно вести переговоры и одновременно обогащать уран".



Решительность продемонстрировал и президент еврейского государства Ицхак Герцог. Выступая 5 декабря на церемонии вручения верительных грамот нового американского посла Тома Найдса, он отметил: "Если международное сообщество не будет действовать сообща против иранской ядерной угрозы, если дипломатическое соглашение не будет достигнуто, Израиль оставляет за собой право использовать любые возможности для своей защиты".



Раунд консультаций между "пятеркой" международных посредников (Россия, Китай, Великобритания, ФРГ и Франция) и Ираном в Вене, в которых косвенно участвуют и США, завершился на минувшей неделе без видимых результатов. Знакомые с содержанием переговоров западные дипломаты отозвались об иранских коллегах не самым лестным образом. "Тегеран отказывается почти от всех сложных компромиссов, выработанных после многих месяцев напряженной работы, и требует серьезных изменений в тексте соглашений, – цитирует европейское бюро издания Politico представителей европейских стран. – Некоторые предложения Ирана несовместимы с ядерной сделкой, а другие и вовсе выходят за рамки ее положений".



Тегеран, впрочем, считает себя вправе требовать максимальных санкционных послаблений. Так, на днях заместитель главы МИД Исламской Республики Али Багери, который возглавлял иранскую делегацию на переговорах в Вене, заявил, что его страна "не отступит от своих требований по восстановлению соглашения образца 2015 года и отмене санкций". "В связи с тем, что США были первыми, кто вышел из соглашения в 2018 году, то сначала они должны сделать первый шаг", – подчеркнул дипломат.



Ганц и Барнеа в США будут добиваться, по-видимому, не только усиления санкционного режима в отношении Ирана, но и одобрения силового сценария. Так, 12-й канал израильского телевидения проинформировал, что американской стороне предложат атаковать периферийные цели. Например, предполагаемые иранские позиции в Йемене.



В случае если администрация Байдена самоустранится от ужесточения подхода, не исключено, что Израиль будет готов действовать в отношении иранских целей самостоятельно. Недавняя публикация газеты Jewish Chronicle показала, что произошедшая в апреле этого года диверсия на ядерном объекте в Натанзе стала результатом операции МОССАД, в которой была задействована целая группа завербованных иранских ученых. В ней, по данным издания, состояли до 10 исследователей, которые согласились на предложение израильтян взорвать зал с центрифугами на объекте в Натанзе. Это даже дало Тегерану повод предполагать, что на месте работала не иностранная разведка, а внутренние оппозиционные группировки.



Диверсионная атака стала элементом масштабной кампании МОССАД, которая длилась 11 месяцев и состояла из трех стадий. Под прицелом была инфраструктура не только в Натанзе, но и в Кередже. В рамках этих действий, как указывает Jewish Chronicle, использовалась взрывчатка, заложенная давным-давно в строительные материалы, а также беспилотник. Причем дрон был собран уже в Иране агентами, работавшими на Израиль: его транспортировали туда по деталям. Согласно Jewish Chronicle, операции МОССАД позволили уничтожить 90 центрифуг и заморозить активность одного из ключевых ядерных объектов Ирана на девять месяцев.



Вполне вероятно, что появление этих подробностей в прессе могло быть предупреждением о том, что ждет иранскую стратегическую инфраструктуру в случае срыва переговоров. Но реализация этого сценария надолго перережет путь к какому бы то ни было диалогу.



6.12.21