Избирательная кампания в Ливии проходит в судах, - Р.Мустафин

00:06 07.12.2021

Ключевых участников президентской гонки то снимают с дистанции, то восстанавливают

Равиль Мустафин



Сын свергнутого ливийского диктатора, к негодованию правозащитников, по-прежнему имеет шанс стать президентом Ливии.

Массовые отстранения от участия в президентских выборах четверти подавших заявки кандидатов, в том числе таких политиков-тяжеловесов, как командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар, премьер-министр переходного правительства национального согласия Абдель Хамид Дбейба и сын бывшего ливийского руководителя Муамара Каддафи Сейф аль-Ислам, вызвали волну недовольства со стороны различных политических сил. Под их давлением многим судам пришлось отработать задний ход и снова разрешить недавно отстраненным кандидатам принять участие в выборах.

Так, апелляционный суд города Себха, административного центра южного ливийского региона Феццан, постановил считать сына Каддафи Сейф аль-Ислама правомочным кандидатом на пост президента страны. Для этого группе поддержки пришлось пойти на определенный риск и буквально прорываться через кордоны вооруженных сторонников Халифы Хафтара. Они фактически заблокировали все входы в здание суда и препятствовали его нормальной работе. Как и Халифа Хафтар, Сейф аль-Ислам был снят с президентской гонки по требованию главного военного прокурора Министерства обороны Ливии в связи с тем, что на них заведены дела в Международном уголовном суде.



Добился разрешения участвовать в президентских выборах, запланированных на 24 декабря, и нынешний глава кабинета министров Абдель Хамид Дбейба. Изначально он вообще не планировал это делать. Однако в последний день, отведенный на подачу соответствующих заявлений, он выразил такое желание. Суд ему отказал. Основанием для отказа стал процедурный момент. Премьер должен был временно за три месяца до выборов, то есть до 24 ноября, передать кому-то свои полномочия. Он в отведенный срок не уложился. Распоряжение о временной передаче полномочий своему заместителю Рамадану Абу Джанаху Дбейба сделал только в минувшее воскресенье, и почти сразу апелляционный суд удовлетворил его просьбу об участии в выборах. Ливийские и зарубежные наблюдатели связывают такую оперативность судебных органов с тем, что Дбейба скорее всего сумел включить солидный административный ресурс.



А вот Халифа Хафтар по состоянию на начало недели по-прежнему отстранен от участия в выборах. Это вызывает сильное недовольство со стороны его сторонников из числа депутатов Палаты представителей (ливийского парламента). Более 70 парламентариев, настроенных в пользу восточных политиков (Хафтара, молодого Каддафи и др.), выступили с инициативой собраться в понедельник для того, чтобы выразить свою обеспокоенность по поводу "негативного развития избирательного процесса" и провести, по сути, расследование деятельности избиркома и судебных органов.



На это заседание депутаты парламента приглашают председателя Высшей избирательной комиссии Ливии Имада ас-Сайеха, а также ряд ответственных судебных работников. По мнению парламентариев, эти чиновники действуют в нарушение принятых в Ливии законов, утвержденной дорожной карты и решений ливийского форума политического диалога. Палата представителей, кроме того, намерена обратиться к избиркому с просьбой не объявлять окончательные списки кандидатов на президентский пост до окончания расследования деятельности судов и избиркома.



Международные организации, а также заграница, в первую очередь западные страны, настроены на поддержку выборов и стремятся сделать все, чтобы они состоялись. По словам Стефани Уильямс, которая в свое время исполняла обязанности заместителя специального посланника ООН в Ливии, Вашингтон не допустит, чтобы голосование стало проблемой. Эти выборы, говорит она, нацелены на то, чтобы стать частью решения ливийской проблемы, учитывая важность для США Ближнего Востока и Северной Африки.



Вместе с тем ряд международных организаций, в частности Amnesty International, не хотели бы, чтобы победу на президентских выборах одержали такие кандидаты, как Сейф аль-Ислам Каддафи и Халифа Хафтар. В своем обращении к ливийским избирателям правозащитники пишут о необходимости отстранять от участия в выборах лиц, которые вполне обоснованно подозреваются в преступлениях против человечества. По мнению Amnesty International, нужно делать все, чтобы такие люди были сняты со своих должностей, которые могут позволить им совершать или скрывать другие преступления, а также вмешиваться в ход расследования или давать иммунитет от судебного расследования. Следует заметить, что, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, проблему ливийского урегулирования в числе прочих международных вопросов должны обсудить сегодня в режиме видеоконференции президент России Владимир Путин и президент США Джозеф Байден.



7.12.21