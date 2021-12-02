 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Эволюция доктрин в эпоху гибридных войн, - Анатолий Летяго
00:08 07.12.2021

Как не допустить эскалации современных конфликтов

Об авторе: Анатолий Григорьевич Летяго – доктор технических наук, профессор Академии военных наук.

А.А. Бартош. Сдерживание
в военных конфликтах XXI
века. – М.: Горячая линия –
Телеком, 2021. – 320 с.В новой книге Александра Бартоша "Сдерживание в военных конфликтах XXI века" делается попытка осмыслить эволюцию доктрин стратегического ядерного и неядерного сдерживания в сочетании с доктринами принуждения и сдерживания посредством отрицания.

Проблема сдерживания была и остается одной из центральных в мировой политике. Актуальность обращению к этой теме придает крах операции США по сдерживанию Афганистана, попытки Вашингтона сдерживать Россию путем военного освоения Украины (сдерживание посредством отрицания), угрозы германского министра обороны применить силу против Москвы, мобилизация американцами союзников с целью сдерживания Китая и пр. В этом контексте обращение автора к вопросам сдерживания представляется весьма своевременным и актуальным.

Монография, рецензентами которой выступают известные ученые И.В. Бочарников и В.И. Винокуров, привлекает внимание читателей к различным видам сдерживания как значимого инструмента внешней политики государств в процессе радикальных изменений мира в условиях становления новых центров силы, разработки новых стратегий и тактик военных конфликтов, преобразований в военно-технической сфере, развития противоборства в информационной сфере, киберпространстве и космосе.

Автор детально анализирует факторы трансформации современной мировой политики, использования подрывных технологий управляемой критичности при подготовке цветных революций, трансгрессии войны и появления гибридных военных конфликтов.

Новизну работе в существенной степени придает предложенная автором модель многослойного сдерживания, включающая доктрины стратегического ядерного и неядерного сдерживания в сочетании с доктринами принуждения и сдерживания посредством отрицания.

При этом убедительно показано, что ядром политико-военного стратегического сдерживания в политике национальной безопасности России была и остается демонстрация способности при любых самых неблагоприятных условиях осуществить ответный удар возмездия с катастрофическими последствиями для агрессора. Фундаментом доктрин стратегического ядерного и неядерного сдерживания на основе высокоточного оружия служит его материальная составляющая, которая и формирует внешнюю оболочку модели многослойного сдерживания.

Внутреннюю оболочку модели в виде форм и способов политико-военного сдерживания составляют доктрины принуждения и сдерживания посредством отрицания, построенные на угрозе применения комплекса жестких политических и экономических мер в отношении "оппонента" еще до порога применения вооруженных сил.

При этом все виды сдерживания осуществляются в условиях активного противоборства в гибридной войне, сердцевину которой составляют сферы информационных войн и психологических операций, в том числе в СМИ и блогосфере, в которых участвует большое число государственных и негосударственных акторов, полностью неподконтрольных главным сторонам конфликта. Сказав это, автор раскрывает комплекс проблем, связанных с особенностями сдерживания в конфликтах сложной формы и присущей конфликтам неопределенности и непредсказуемости как важных факторов сдерживания.

Многослойное сдерживание отражает стремление противоборствующих сторон удержаться на грани холодного и горячего конфликтов за счет комплексного планирования и проведения операций гибридной войны в серых зонах как политическом стратегическом пространстве, в пределах которого международная система, балансируя на грани войны и мира, переформатируется под правила нового миропорядка.

Обоснование военно-политических подходов при практической реализации многослойного сдерживания автор строит на основе анализа комплекса факторов сдерживания в геополитическом противоборстве, включающего определяющую роль стратегической культуры как детерминанта политики сдерживания основных центров силы, построенной на тщательно выверенном балансе силовых и несиловых форм и способов. В этом контексте практический интерес представляет детальное исследование автором доктрин принуждения и сдерживания посредством отрицания как гибких инструментов внешней политики государств.

Для многослойной модели сдерживания обоснована ведущая роль стратегической культуры государств при выборе стратегии и тактики реализации доктрин сдерживания и принуждения.

Особый интерес представляет проведенный автором анализ роли военной техносферы в трансформации доктрин сдерживания, включая сдерживание в космическом и кибернетическом пространствах. Значимость указанных сфер в гибридном противоборстве еще предстоит оценить. Обстоятельно проанализирован многокомпонентный комплекс гибридных угроз как инструментов доктрин сдерживания и принуждения.

С учетом декларированного Вашингтоном намерения сместить усилия по противоборству в современных военных конфликтах в серые зоны и расширить применение сил специальных операций важным представляется анализ особенностей доктрин сдерживания и принуждения в серых зонах.

Учитывая отечественные и зарубежные научные работы, автор развивает проблему соотношения рационального и иррационального измерения применительно к серым зонам. С учетом специфики серых зон подчеркивается, что для сбалансированного и безопасного для сохранения международной стабильности использования инструментов сдерживания важно понимание, что государства склонны с гораздо более высокой вероятностью преувеличивать враждебность другой стороны, нежели преуменьшать ее, что характерно для оценок США обстановки в Евро-Атлантике и АТР, построенных на домыслах о мнимых угрозах со стороны России и Китая. В то же время государства (те же США и их союзники), как правило, преувеличивают обоснованность собственной позиции и враждебность другой стороны. Именно с этой точки зрения проблеме иррациональности уже на протяжении ряда лет уделяется большое внимание в исследованиях по теории сдерживания. Работа Бартоша – одна из первых применительно к сдерживанию в гибридной войне.

Автором развиты разработанные им ранее концептуальные модели гибридной войны, доктрин сдерживания и принуждения, а также многовариантная модель синхронизации гибридных угроз как инструментов доктрин в межгосударственных военных конфликтах сложных форм.

В заключение хочу отметить, что актуальность поднятых автором вопросов заключается в назревшей необходимости проведения системных исследований феноменов комплекса доктрин сдерживания, включающего ставшей классической доктрину стратегического ядерного сдерживания, стратегического неядерного сдерживания и инструментов гибридной войны, таких как доктрина принуждения и сдерживания посредством отрицания.

2.12.21

Источник - ng.ru
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