Индиологическая основа. О чем Путин договорился в Дели, - "Къ"

00:10 07.12.2021

Без нее Владимир Путин не чувствует себя спокойно



6 декабря президент России Владимир Путин прилетел в столицу Индии город Нью-Дели и встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Самым большим достижением этого визита специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников считает то, что Владимир Путин туда поехал.



Владимир Путин и Нарендра Моди встретились, когда начинало темнеть



То, что Владимир Путин полетел в Индию в условиях пандемии, притом что и раньше не злоупотреблял такого рода поездками, где можно подхватить какую-нибудь злую инфекцию безо всякой пандемии, даже после того, как на тебя попадет капля из фонтана в Хайдарабадском дворце, означает, что он не намерен сдавать Индию без боя партнерам из США.



А в том, что у него пытаются забрать ее, президент России, думаю, уверен.



Но слишком много связано с Индией, слишком много сил слишком многих поколений на нее потрачено, чтобы отдать, уступить, отойти в сторону, даже не умывшись напоследок водой из того фонтана.



Иначе - нет, не поехал бы поздороваться, можно сказать, прямо за руку со штаммом "дельта".



С одной стороны, Владимир Путин находился все это время в "чистой" зоне, в переговорах с ним физически было задействовано минимальное количество людей, а с другой - ничему в такой ситуации не следует доверять.



Бегала же по натянутой меж крыльев дворца сетке парочка влюбленных обезьян, и прямо над головами любующихся ими журналистов - и как им можно было доверять (обезьянам; не говорю уж про журналистов).



Владимир Путин прибыл без опозданий. Простая эта фраза далась ведь непросто. Владимир Путин раньше думал, наверное, что может и опоздать на такую встречу, и опаздывал, так как всегда имелись уважительные причины - но только, я считаю, до одной истории, когда в июле 2014 года на саммите БРИКС в Бразилии у него была назначена двусторонняя встреча с премьером Индии, а президент России летел из другой страны, где, конечно, задержался, и уже в ночи хоть и с опозданием, но все-таки приехал на эту двустороннюю встречу. Но Нарендры Моди в переговорной уже не было. Я сам слышал, как глава его протокола пожал плечами и сказал: "У премьер-министра режим, ему пора спать". Он и так ждал не меньше четверти часа. А потом встал и ушел.



Между тем отношения Нарендры Моди и Владимира Путина от этого случая на самом деле, конечно, не пострадали. Они слишком давно знают друг друга. Достаточно сказать, что за полгода до пандемии господин Моди на несколько дней приезжал на Восточный экономический форум, где почти не разлучался с Владимиром Путиным (поэтому Владимир Путин к нему и не опаздывал).



То, что старый друг вроде бы теперь обратил внимание не на того парня, не может не беспокоить президента России. Но и расстраиваться преждевременно. Просто надо немножко поднажать. Вот этим господин Путин и занимался во время своего однодневного визита.



- Я знаю,- сказал и Нарендра Моди после того, как встретил Владимира Путина у входа в свою резиденцию,- что за последние практически два года это ваш второй визит за рубеж. Это свидетельствует о вашей личной приверженности нашим отношениям. Несмотря на все сложности, связанные с пандемией, вы посещаете Индию - это говорит о вашей любви к Индии.



Да, потеря была бы маловосполнимой.



К тому же никакой американский друг не смог начать встречу с такой вот фразы:



- Ваше превосходительство,- произнес Нарендра Моди, обращаясь к Владимиру Путину,- 2021 год является важным для двусторонних отношений по разным причинам: в этом году мы отмечаем 50-летие Договора о мире, дружбе, сотрудничестве между Индией и Советским Союзом 1971 года!



Сам Нарендра Моди - премьер-министр с мая 2014 года, то есть примерно на половине того срока, что Владимир Путин работал президентом в России, но тут ведь год идет за вечность (в нее, а вернее в слово про нее, потом все и превращается, как в одной сказке про мальчика в снежной стране).



- На протяжении последних нескольких десятилетий на мировой арене было много фундаментальных изменений,- продолжал премьер-министр Индии,- перемен, возникали разные геополитические формирования, однако среди всех этих изменений то, что осталось неизменным,- это российско-индийская дружба! Обе наши страны не только сотрудничают друг с другом, но и относятся к чувствительным вопросам друг друга с особой заботой. Это, действительно, уникальная и основанная на доверии модель межгосударственной дружбы.



То есть вроде бы, можно сказать, не сама дружба? Нет, просто фигура речи.



Владимир Путин выглядел расслабленным и нисколько не напоминал человека, которому докладывали об аварии на шахте "Листвяжная", а он беззвучно, одними губами ругался матом после тех самых своих слов: "Теперь все сидим и все головы опустили...". Нет, он сейчас был сосредоточен и крайне доброжелателен. В конце концов, никто тут не провинился и не сделал ничего страшного и непоправимого.



Президент России разъяснил, почему именно он приехал в Индию, а не Нарендра Моди - в Россию:



- Мы проводим саммиты на высшем уровне регулярно, каждый год, поочередно - и в Индии, и в России. К сожалению, в прошлом году мы пропустили из-за пандемии, но все равно наша очередь приезжать в Индию, и я благодарю вас за приглашение.



То есть приехали мы, но пригласили все-таки они.



- Мы действительно сотрудничаем, работаем в очень важных, перспективных направлениях: это касается энергетики, это касается высоких технологий, включая космос,- добавил господин Путин.- И уверен, что программы, о которых мы говорили, будут реализованы, в том числе и подготовка индийского космонавта.



Как прошли российско-индийские сухопутные учения под Волгоградом

Подготовка такого космонавта сейчас не является совершенно уже эксклюзивным предложением, таким как в 1984 году, когда в космос полетел Ракеш Шарма, запомнившийся тем, что сказал своему премьеру (Индире Ганди.- "Ъ"), что Индия выглядит из космоса лучше всех в мире (советские руководители пожалели, видимо, в этот момент, что отправили Ракеша вместе с советскими коллегами; все-таки это была черная неблагодарность).



- Мы работаем,- продолжал Владимир Путин,- в военно-технической области, причем так, как не работаем ни с одним нашим партнером. Имею в виду, что мы вместе занимаемся разработками высокотехнологичной военной продукции и производством, в том числе в Индии.



И в этот день были подписаны контракты на крупные суммы в области военно-технического сотрудничества. Впрочем, осталось пока неизвестным, подписан ли контракт на поставку партии зенитных ракетных систем С-500 для Индии. Пока, по данным "Ъ", не подписан (в отличие от соглашения о поставке нефти "Роснефтью" на 2022 год, который, впрочем, и так был бы подписан), хотя дело к этому идет.



И вот этот контракт сблизил бы две страны гораздо сильнее, чем штамм "дельта" отдалил.



Андрей Колесников

06.12.2021