США объявили "дипломатическую блокаду" Олимпиаде в Пекине

00:23 07.12.2021

Официальные лица США не поедут на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине - Белый Дом

06 Декабрь, 2021



Американские спортсмены примут участие в олимпийских соревнованиях



Официальная делегация, представляющая власти Соединенных Штатов, не поедет на Олимпийские игры, которые состоятся в Пекине в феврале 2022 года. Об этом сообщила 6 февраля на брифинге представитель Белого Дома Дженнифер Псаки.



"Администрация Байдена не будет отправлять ни дипломатических представителей, ни других официальных лиц на Олимпийские и Паралимпийские игры 2022" - заявила она.



По словам Псаки, власти США приняли это решение из-за нарушений прав человека, которые допускает руководство Китая, в частности, в отношении уйгуров.



"Но команда США и спортсмены получат нашу полную поддержку, мы будем их поддерживать, сами оставаясь дома", - пояснила Дженнифер Псаки.



Китай в случае необходимости примет "контрмеры" в знак протеста против запланированного Соединенными Штатами дипломатического бойкота Олимпийских игр, заявило в понедельник Министерство иностранных дел КНР.



В прошлом месяце президент США Джо Байден заявил, что рассматривает возможность такого дипломатического бойкота в знак протеста против нарушений прав человека в Китае, включая притеснение мусульманского меньшинства, которое Вашингтон называет геноцидом.



Белый дом и Госдепартамент от комментариев воздержались.



Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что призывы являются "игрой на публику" и должны прекратиться, чтобы не пострадали "диалог и сотрудничество между Китаем и США в важных областях".



"Если США намерены держаться своего курса, Китай примет решительные контрмеры", – сказал он на пресс-конференции.



В Сенате США в понедельник известные политики-демократы высказались в поддержку дипломатического бойкота Олимпийских игр в Пекине со стороны США.



В частности, председатель сенатского Комитета по иностранным делам, демократ от Нью-Джерси Роберт Менендес (Robert Menedez) выпустил следующее заявление:



"Я приветствую сообщения о том, что президент Байден решил объявить дипломатический бойкот предстоящим Олимпийским играм в Пекине, что является мощным ответом на кампанию геноцида коммунистической партии Китая в Синьцзяне… Этот бойкот является необходимым шагом, демонстрирующим нашу непоколебимую приверженность правам человека перед лицом бессовестных нарушений со стороны властей Китая".



Сенатор Менендез призвал союзников США присоединиться к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине.