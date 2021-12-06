 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 07.12.2021
00:51  Против одного из избранных в кыр-депутаты (Таштанбекова) сразу возбудили уголовное дело
00:23  США объявили "дипломатическую блокаду" Олимпиаде в Пекине
00:10  Индиологическая основа. О чем Путин договорился в Дели, - "Къ"
00:08  Эволюция доктрин в эпоху гибридных войн, - Анатолий Летяго
00:06  Избирательная кампания в Ливии проходит в судах, - Р.Мустафин
00:03  Израиль склоняет США к "плану Б" в отношении Ирана, - И.Субботин
Понедельник, 06.12.2021
22:14  Кыргызский Сокулук. Возбужденная толпа мутузит ментов и едва не захватывает РОВД

22:12  Англия замерзает от "русской зимы". Газа - нету
19:25  Asharq Al-Awsat: Как "Омикрон" прикончит наш Мир. Четыре сценария
19:24  Милорад Додик: "От сербов и хорватов ожидают согласия на доминирование мусульман"
19:22  Россия идет на восток. Откуда возьмутся "новые сибиряки", - А.Широкорад
19:15  США убедили всех, что Россия непременно нападет на Украину, - Financial Times
19:06  Афганистан проваливается в 2001 год. Талибы не могут стабилизировать ситуацию, - А.Серенко
19:00  Отец народа и лидер нации. Как Садыра Жапарова поздравили близкие и чиновники
18:59  Помощники хокимов в Узбекских махаллях: задачи, полномочия, карьерные возможности (толкование)
18:56  Малый бизнес Киргизии освободили от налогов. Кто попадает под льготы
18:24  42 км по дну Каспия: "Газпром" под ударом, или как США взяли под колпак Алиева и туркменский газ
18:17  The Saker: Начат обратный отсчет к Третьей мировой войне?
18:16  Таджикистан сгоняет людей в армию для защиты афганской границы
18:12  Американская компания взялась за Транскаспийский газопровод, - Д.Оберн
17:37  Турция поменяла свое официальное название на латинице
17:35  Узбекистан запустил в декабре 8 поездов для вывоза своих граждан из России
17:30  Пол Робертс: Стратегические ошибки Кремля ведут к войне
16:49  Литва пожинает энергетические плоды антироссийской политики, - Д.Перцев
15:26  Новый канцлер в Австрии - Карл Нехаммер
13:09  Эволюция партийно-политической системы Казахстана все-таки идет, а именно..., - Д.Ашимбаев
13:04  Токаев и Мирзиеев подписали в Нур-Султане ряд "союзнических" документов
12:50  Президенту Кыргызстана Садыру Жапарову исполнилось 53 года
12:34  ЕСПЧ как зеркало международной судебной революции, - А.Мезяев
12:25  Президент Жапаров: подам в отставку, если ЦИК и ее члены заявят о давлении властей
11:42  Санкции США остаются в силе, а в Иране центрифуги крутятся, - Ст.Тарасов
10:57  Узбекистан начал возвращать сбежавшую от талибов авиацию?
09:51  После двухлетнего перерыва лидеры России и Индии определят новую стратегию партнерства, - "Къ"
08:07  Падение гегемона, или 6 причин краха долларовой системы, - М.Хазин
07:54  Человек с ВИЧ или животное. Откуда пошел "омикрон"
07:47  СНГ между разрывом связей и формированием общего экономического пространства, - В.Чушкин
07:40  "Уроки Независимости", - новая статья Елбасы (текст)
07:29  Санкции против Лукашенко: Запад решительно взялся за смену власти в Белоруссии, - "СП"
00:14  Что сулит миру пандемическое соглашение ВОЗ? - В.Прохватилов
00:13  Китай решил поучить Америку демократии, - В.Скосырев
00:02  Президент Украины – наркоман? - А.Соколов
Воскресенье, 05.12.2021
23:18  В главные соперницы Макрона на выборы во Франции выдвигается Валери Пекресс
18:40  "Семья" Ельцина жаждет реванша, - "СП"
18:39  Южная Африка: апартеид меняет форму, - Сергей Кожемякин
15:57  Как выжить в узбекской клептократии простому законопослушному гражданину? - А.Кушаев
15:55  Bloomberg: Лавров и Блинкен повздорили на встрече из-за Украины
15:53  У Токаева открылось "второе дыхание". Сетевые СМИ о транзите власти в Казахстане
15:46  Казахстанец Амир Закиров взял "бронзу" ЧМ по брейкингу
12:31  Перевод на латиницу отбросил узбеков на десятилетия в прошлое, - А.Джумаев
12:23  Уральск станет Оралом. КазПарламент добил русскую топонимику на своей территории
11:46  Рогозин ("Роскосмос") лоббирует создание Евразийского космического агентства. За чей счет?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
США объявили "дипломатическую блокаду" Олимпиаде в Пекине
00:23 07.12.2021

Официальные лица США не поедут на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине - Белый Дом
06 Декабрь, 2021

Американские спортсмены примут участие в олимпийских соревнованиях

Официальная делегация, представляющая власти Соединенных Штатов, не поедет на Олимпийские игры, которые состоятся в Пекине в феврале 2022 года. Об этом сообщила 6 февраля на брифинге представитель Белого Дома Дженнифер Псаки.

"Администрация Байдена не будет отправлять ни дипломатических представителей, ни других официальных лиц на Олимпийские и Паралимпийские игры 2022" - заявила она.

По словам Псаки, власти США приняли это решение из-за нарушений прав человека, которые допускает руководство Китая, в частности, в отношении уйгуров.

"Но команда США и спортсмены получат нашу полную поддержку, мы будем их поддерживать, сами оставаясь дома", - пояснила Дженнифер Псаки.

Китай в случае необходимости примет "контрмеры" в знак протеста против запланированного Соединенными Штатами дипломатического бойкота Олимпийских игр, заявило в понедельник Министерство иностранных дел КНР.

В прошлом месяце президент США Джо Байден заявил, что рассматривает возможность такого дипломатического бойкота в знак протеста против нарушений прав человека в Китае, включая притеснение мусульманского меньшинства, которое Вашингтон называет геноцидом.

Белый дом и Госдепартамент от комментариев воздержались.

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что призывы являются "игрой на публику" и должны прекратиться, чтобы не пострадали "диалог и сотрудничество между Китаем и США в важных областях".

"Если США намерены держаться своего курса, Китай примет решительные контрмеры", – сказал он на пресс-конференции.

В Сенате США в понедельник известные политики-демократы высказались в поддержку дипломатического бойкота Олимпийских игр в Пекине со стороны США.

В частности, председатель сенатского Комитета по иностранным делам, демократ от Нью-Джерси Роберт Менендес (Robert Menedez) выпустил следующее заявление:

"Я приветствую сообщения о том, что президент Байден решил объявить дипломатический бойкот предстоящим Олимпийским играм в Пекине, что является мощным ответом на кампанию геноцида коммунистической партии Китая в Синьцзяне… Этот бойкот является необходимым шагом, демонстрирующим нашу непоколебимую приверженность правам человека перед лицом бессовестных нарушений со стороны властей Китая".

Сенатор Менендез призвал союзников США присоединиться к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине.

Источник - golosameriki.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1638825780
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 30 ноября 2021 года №699
- Решение проблем, сдерживающих развитие сельского хозяйства, предложили на парламентских слушаниях в Сенате
- Казахстан своевременно исполнит обязательства в рамках СОР26 – А. Мамин
- Нулевой рост на социально значимые продукты питания фиксируется в РК пятую неделю подряд
- "Не официальные, а исторически сложившиеся"
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел встречу с иностранными инвесторами
- Асет Исекешев провел встречу с Советником Премьер-министра Пакистана по национальной безопасности
- Международная научно-практическая конференция "Қазақ-қырғыз – Алаштан"
- А. Смаилов принял участие во Втором Евразийском конгрессе
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  