Против одного из избранных в кыр-депутаты (Таштанбекова) сразу возбудили уголовное дело

00:51 07.12.2021

Возбуждено уголовное дело на кандидата, лидирующего на выборах в ЖК, - ГКНБ© Sputnik / Табылды Кадырбеков



Госкомитет на основании распространяемого в соцсетях видео возбудил уголовное дело, а ЦИК дала согласие на привлечение кандидата к ответственности.



Госкомитет национальной безопасности возбудил уголовное дело в отношении кандидата в депутаты Жогорку Кенеша по Ысык-Атинскому одномандатному округу Т. А.



Отмечается, что в ходе выборов в социальных сетях было опубликовано провокационное видео с участием этого кандидата. По утверждению ГКНБ, на записи Т. А. явно совершает действия, направленные на возбуждение межнациональной и межрегиональной розни, что вызвало негативную реакцию общественности.



Заведено дело по статье 330 "Возбуждение межнациональной и межрегиональной вражды" Уголовного кодекса КР. Центризбирком дал согласие на привлечение кандидата к ответственности.

Согласно итогам ручного подсчета голосов, указанный кандидат лидирует в Ысык-Атинском избирательном округе. Официальные результаты выборов еще не оглашены.



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По предварительным данным автоматически считывающих урн (АСУ), депутатом Жогорку Кенеша от Ысык-Атинского одномандатного округа Чуйской области становится Акбокон Таштанбеков после подсчета 100 процентов голосов.



Он набрал 4 830 (16 процентов) голосов. В этом округе зарегистрированы 11 кандидатов.



Напомним, что в Кыргызстане 36 одномандатных округов. Всего было зарегистрировано 3 619 292 избирателя.



Нынешние выборы в Жогорку Кенеш проходят по новым правилам: 54 кандидата выбирают по партийным спискам (пропорциональная система), 36 - по одномандатным округам (мажоритарная система). В списки избирателей по пропорциональной системе включены более 3,7 миллиона кыргызстанцев, в том числе граждане, находящиеся за рубежом. 3,6 миллиона человек могут проголосовать еще и по одномандатным округам (число кыргызстанцев за границей не учитывается).