"Третий путь": Россию не устроит западный и китайский варианты постпандемийного будущего, - Р.Ляпин

07:18 07.12.2021 "Третий путь": Россию не устроит западный и китайский варианты постпандемийного будущего

Руслан Ляпин



Снова Россия оказалась на распутье, теперь уже в выборе системы постпандемийного будущего. С одной стороны, нам предлагают западный вариант с их ковид-религией и Римской империи 2.0. С другой стоит таинственный Китай с его конфуцианским социализмом, таким же, как и на Западе, тотальным контролем и тотальной подчиненностью народа элитам, вне зависимости от качества этих элит. Оба России не просто не подходят, но грозят будущими смутами и бунтами. А значит, если хотим сохранить страну, придется поднапрячься, прекратить грызню и выработать свой "третий путь".

Новый День

Нам еще сложно в это поверить, но даже после окончания пандемии, сколько бы та ни продлилась, мир не будет похож на тот, к которому мы привыкли. 2020-й стал точкой отсчета новой, постпандемийной эпохи. Целью держав и союзов в мире ныне стала не борьба за ресурсы, территории и даже рынки. Главное - борьба глобальных систем: идеологий, подходов, которые позволят управлять частью или всем миром. Остальное "победитель" получит бесплатно. Сегодня таких систем две: западная и китайская.



Касательно Запада: в преддверии "Саммита демократий" был проведен парад всех возможных ресурсов. 30 ноября в Риге прошла встреча глав МИД стран НАТО, где, помимо осуждения и угроз санкциями России, были озвучены "Пять элементов новой стратегической концепции НАТО". Параллельно со сбором НАТО в Швейцарии проходила не менее интересная Вторая специальная сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (WHASS2) ВОЗ, где была объявлено о начале работы над глобальным пандемическим соглашением, наделяющим эту самую ВОЗ властью вмешиваться в государственную политику, вводить ограничения и иные меры, которые там сочтут нужными ради "борьбы с пандемиями". Данные мероприятия - предзавершающая стадия формирования нового мирового порядка Запада. Той самой "Великой перезагрузки", которую объявил глава ВЭФ Клаус Шваб и официально поддержали президент США Джозеф Байден, премьер Британии Борис Джонсон и ЕС.



Как уже сообщалось ранее, до НАТО и ВОЗ главным событием должен был стать Климатический саммит в Глазго, где все страны в едином порыве должны были обняться с Гретой Тунберг, начать рыдать и платить за переход на "зеленую" энергетику. Ту самую, в которую по чистой случайности инвестировали, то есть вложили с целью получения прибыли, все спонсоры Демпартии США и лично Байдена с Камалой Харрис (вице-президент США). Дело тогда провалилось из-за демарша Китая и России, которые вообще не явились на саммит, и ряда стран, отказавшихся подписывать кабальный документ.



Ровно та же история произошла и на Всемирной ассамблее ВОЗ. Распиаренное соглашение по передаче власти данной организации и тем, кто за ней стоит, то есть все тем же США и спонсорам Демпартии, подписали сами страны Запада и их сателлиты. Конкретно проект подписан Албанией, Аргентиной, Австралией, Бангладеш, Бразилией, Канадой, Чили, Колумбией, Коста-Рикой, Доминиканской Республикой, Эквадором, Египтом, Фиджи, Грузией, Исландией, Индией, Индонезией, Израилем, Японией, Мексикой, Монако, Черногорией, Непалом, Новой Зеландией, Норвегией, Пакистаном, Панамой, Парагваем, Перу, Республикой Корея, Республикой Молдова, Сербией, Сингапуром, Швейцарией, Таиландом, Тринидадом и Тобаго, Тунисом, Турцией, Украиной, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, США, Уругваем и Вануату. Кроме того, подписи поставили представители государств - членов Африканской группы и членов Европейского союза. О том, что предлагает это соглашение, можете прочесть сами.



Кого же там нет? Правильно, там снова нет России и Китая, плюс стран, которые способны принимать решения без свистка или давления из Вашингтона. Причины те же самые - эти государства не хотят отдавать власть в руки неким неясным гражданам с неясными полномочиями, но с очень ясными желаниями. Точнее, одним желанием - официально оформить переход в "новый дивный мир" нового Запада. Того самого, чьи ценности готовится защищать НАТО как один из основных элементов новой стратегической концепции.



Да, с началом пандемии у нас, мягко говоря, поспешили объявлять либерализм и глобализм мертвыми. Они не умерли, а переродились в некую идею постмодернистского мира, который все больше напоминает апгрейд Древнего Рима. Буквально с самого начала пандемии западные мозговые центры, аналитики, социологи, философы и футурологи выдали сотни тонн текста, как изменится мир. Причем если до этого шли рассуждения, то теперь они начали обретать форму. В ЕС смогли наконец-то протянуть "Руководящие принципы Европейской комиссии по инклюзивной коммуникации", запретив еврочиновникам произносить слова "Рождество", "господин", госпожа", а заодно и имена "Дева Мария" и "Иосиф", даже словосочетание "колонизация Марса" было признано неполиткорректным.



Попутно с евроновоязом авторитетный швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse на пальцах рассказал, что будет полагаться еврорабу при наступлении "зеленой повестки". Так, согласно данному исследованию, после наступления "времени Греты" европеец сможет себе позволить в среднем принятие ванны строго не чаще раза в неделю; спуск воды в унитазе не более двух раз в день; машинную стирку два раза в неделю по часу; курятину два раза в неделю по 100 граммов; при этом говядина, свинина и баранина, кофе и молоко, а также пиво запрещены; зато дважды в неделю разрешено включить в меню картофель; пять раз в неделю возможны некоторые фрукты; сыр раз в неделю по 25 граммов; а также только диетическую содовую и чуть-чуть вина. Притом это в среднем, а что такое "в среднем", россияне знают, как никто другой.



Одновременно с этим отказ от христианства, который был начат еще до пандемии, сейчас перерождается во всплеск оккультизма, с одной стороны, и появление религии "экоковида - с другой. Да, именно "зеленая повестка" и коронавирус там сейчас используются в виде религиозного культа. Такие выводи сделал немецкий либеральный историк Герард Бекенкамп. "Опираясь на работы антрополога Мэри Дуглас и религиоведа Вальтера Буркерта, Бекенкамп утверждает, что активное принятие населением различных строгих мер, связанных с политикой в отношении пандемии (например, обязательное социальное дистанцирование) и изменения климата (сокращение потребления энергии) повторяет некоторые узнаваемые модели, которые он связывает с определенными религиозными явлениями.



К ним относятся ожидания жертвенности в форме самоотречения или самонаказания; приоритет моралистических аргументов (пандемия или наводнения как наказание за неправильное поведение, загрязнение природы, человеческий фактор); риторика осуждения еретиков (антивакцинаторов и отрицателей климата); появление выдающихся фигур, которые, по мнению Бекенкампа, играют роль святых или священников.



Участие в коронавирусной и климатической политике, утверждает он, подразумевает повторение атавистических моделей поведения, знакомых по традиционным религиям, но теперь в преимущественно светском обществе разыгрываемых под эгидой научного авторитета. Отсюда его предположение, что наука работает в качестве замены религии", - рассказал у себя в ТГ-канал, бывший преподаватель МГУ, а ныне эксперт-международник Александр Бовдунов.



Для чего нужна эта псевдорелигия, понятно. Для обоснования всех изменений, приведенных выше. Притом их перечень огромен, здесь лишь небольшая толика. И именно вот эти "ценности" будет защищать НАТО, проталкивать ВОЗ, выставлять и продвигать ЕС и страны Запада любыми методами - путем запугивания "врагами", прикрываясь пандемией или климатическими изменениями. Когда речь идет о мировом господстве, а экономика трещит по швам, все средства хороши.



Только хороши они для них, да для их адептов в России вроде Дмитрия Медведева и Анатолия Чубайса, мечтающих присесть в третьем ряду, сразу за новыми "патрициями". Для самой России они губительны, ибо принятие их тут же повлечет использование НАТО "третьего элемента "новой стратегической концепции" под названием "сильное общество", который предполагает права "всего мира" на наши ресурсы. Список из десятка стран, которые подразумеваются под "всем миром", известен. И как только Россия согласится на их правила, то НАТО получит полное право ввести сюда войска. Так что никакой конспирологии, все более чем открыто, достаточно поверить в то, что там говорят. Правда, войска сюда войдут только при условии, что им здесь не дадут по шапке, а значит, к тому моменту Россия уже не должна быть суверенной и не иметь готовой к защите страны армии.



Так что в целом ясно: с западным проектом нам не по пути, что и подтверждает отсутствие подписей под всеми последними инициативами США. Остается альтернатива - китайский глобальный постпандемийный проект. С одной стороны, он менее амбициозен, нежели западный. Там не прописывают так детально, как должен жить каждый, главное, чтобы он был активным сторонником Коммунистической партии, соблюдал все ее предписания, работая на своем месте, активно шагал в светлое будущее. А за тем, как он будет шагать, проследит партия через системы соцрейтинга. Исключительно из благих побуждений, дабы не сбился с пути.



В нем прекрасно все, кроме того, что он очень китайский, то есть основан на их традициях. Еще в 1979 году Дэн Сяопин заявил, что "целью социализма с китайской спецификой является достижение к 2000 году уровня общества сяо кан". "Сяо кан" для каждого китайца связан с конфуцианской традицией и представляет один из идеалов раннего Конфуция. На русский язык его можно перевести как "общество малого благоденствия". А существует это общество только при системе строгой иерархии и не менее строгого подчинения младшего старшему по должности.



К слову, соцрейтинг и прочие "новинки" контроля там тоже традиционны. Еще в средневековом Китае была широко распространена система круговой поруки - "бао-цзя". В правительственном распоряжении от 1708 года полицейские функции этой системы определялись так: "Каждое домовладение получает табличку, заверенную официальной печатью. На ней написаны номера и количество взрослых мужчин. В случае отъезда кого-либо из них записывается их место назначения; в случае чьего-либо приезда в домовладение указывается, откуда они прибыли; запрещается принимать незнакомцев и подозрительных лиц до тех пор, пока не будет произведен их подробный опрос. Каждые десять домовладений имеют старшину (пай-фу - "староста таблицы"), каждые десять пай - старосту цзя, а каждые десять цзя - начальника бао... В конце каждого месяца начальник бао представляет письменную гарантию того, что все обстояло благополучно в его округе, и этот документ пересылается соответствующим чиновникам для проверки. Виновные в невыполнении данного порядка наказываются".



То есть там веками культивировалась ответственность всех за каждого. С ежемесячным отчетом наверх, кто и чего делал. Тут важно понять, что это ни в коем случае не плохо, это просто их традиции и история. Потому и QR, ковид-паспорта и прочие ограничения там не вызвали вообще никакой негативной реакции.



Вот только копировать это на нашу землю вряд ли выйдет. Мы хотя народ тоже общинный, но имеем менталитет, далекий от обожествления властей и чиновников. Да, царь у нас помазанник Божий, что, впрочем, никогда не мешало его критиковать, но бояре всегда были плохими. И уж тем более народ не допускал покушения на свои традиции и святые вещи, отвечая на попытки "сделать цивилизованными" по европейским лекалам бунтами, а еще чаще саботажем и партизанщиной. Иного и не могло у нас быть, учитывая количество войн и смут, где спасать страну приходилось "всем миром". А раз все вместе помирать идем, так и равны перед Богом все одинаково.



Так что ожидать "безмерного уважения" к элите, потому что она элита, - это не про Россию. Да и будем честны: сама элита, начиная с главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и заканчивая "культурной" вроде Ксенией Собчак и ее мужем, никак не способствует ни безмерному, ни уважению. И попытка внедрить тут "китайский проект" хорошо если закончится как попытка Петра I провести перепись населения и "налоговую реформу" на основе переписи. То есть массовым саботажем и провалом. В худшем же Россия окунется в бунты и смуту на радость всем, кроме самой России.



Остается единственный вариант, о чем вчера скромно заикнулся профессор Дугин. Вместо попыток просто скопировать не просто чужой, а чуждый для нас западный или китайский опыт надо создавать свой проект развития постпандемийного мира. Проект, основанный на наших традициях, ценностях, религии, справедливости, в конце концов. Притом работу над ним надо было начинать еще вчера, то есть в прошлом году. Но даже сейчас не поздно, главное, чтобы начали, а не метались от ВОЗ к Пекину и обратно, например, оправдывая правовые аспекты внедрения QR-кодом решениями ЕСПЧ, которые мы игнорируем и которые для населения скорей вражеская контора по продвижению ЛГБТ в России и обоснованию санкций, нежели правовой институт.



Подобный диалог всех сторон нашего общества без сплевывания и оскорблений снял бы напряженность и успокоил народ. Главное, чтобы было желание этот диалог вести.



6.12.21 Источник - novorosinform.org

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