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Пока Америка готовила бойкот Пекину, он показал кто сильнее, - К.Ольшанский
07:57 07.12.2021

Пока Америка готовила бойкот Пекину, он показал кто сильнее
Китай готовит такой уровень Олимпиады, что Запад может только завидовать
Константин Ольшанский
7.12.21

Пекинская олимпиада обещает стать самой безопасной в истории. И это не оксюморон. Именно потому, что олимпийские игры пройдут в разгар пандемии, китайцы сделают все возможное, чтобы обезопасить участников и зрителей.

Китай, первым среди стран столкнувшись с коронавирусом, как никто понимает угрозу. И умеет ей противостоять, о чем говорят близкие к нулю показатели заболеваемости и смертности.

На открытии олимпиады ждут приезда Владимира Путина.

Ждут 2 тысячи иностранных спортсменов. Бойкота не будет

До старта Олимпиады осталось чуть меньше трех месяцев. В Пекине состоялась пресс-конференция, посвященная подготовке к играм, которую организовало информационное бюро Государственного совета Китая.

Для начала немного цифр. Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине откроются 4 февраля и закроются 20 февраля, а зимние Паралимпийские игры откроются 4 марта и закроются 13 марта. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 2000 иностранных спортсменов.

Ранее некоторые западные страны (в том числе, разумеется, США) вяло обсуждали некий бойкот пекинских игр. Но, естественно, ничего из этой популистской затеи не вышло. Мировой спорт уже не мыслит категориями холодной войны, в отличие от вашингтонских политиков.

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Пекин к приему олимпиады полностью готов. Все 12 спортивных объектов завершены и прошли сертификацию Международного олимпийского комитета (МОК). Как рассказал на пресс-конференции руководитель отдела прессы и пропаганды оргкомитета зимних Олимпийских игр в Пекине Чжао Вейдун, с начала октября в Китае проведено уже 10 международных предолимпийских соревнований и 3 международные тренировочные недели.

На олимпийских объектах прошли, в частности, чемпионат по керлингу, открытый чемпионат Китая по конькобежному спорту, открытый чемпионат Азии по фигурному катанию, Кубок мира по шорт-треку, а также всемирный турнир инвалидов-колясочников

Китай к олимпиаде построил новые дороги и запустил поезда

Пекинские игры станут инновационными, рассказали на пресс-конференции исполнительный директор диспетчерского центра Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине Ян Ченг.

"Мозговым центром" проведения игр станут операционный штаб и его диспетчерский центр, куда будет стекаться вся информация из каждого олимпийского объекта. Система управления рисками, которая была уже опробована неоднократно в тестовом режиме, продемонстрировала: 98% всех возникающих проблем будут решаться командами оперативного реагирования.

Были разработаны и внедрены планы действий в чрезвычайных ситуациях, которые предусматривают все возможные проблемы - от погодных аномалий до пробок на дорогах. То есть ни участники, ни болельщики, ни журналисты просто не увидят, что была какая-то проблема.

Обслуживать участников игр будет высокоскоростная железнодорожная дорога между Пекином и Чжанцзякоу: весь персонал сможет ездить на поездах бесплатно. Немаловажно, учитывая, что поезда по дороге между центрами проведения соревнований передвигаются со скоростью 350 км/час - то есть из Пекин в Яньцин можно добраться за 20 минут, а из Пекина в Чжанцзякоу - за 50 минут. Более того, на время проведения игр будет увеличено число курсирующих пар поездов, чтобы избежать столпотворения на вокзалах.

Специально к олимпиаде построена скоростная автомагистраль от Пекина до Чунли. Теперь от Пекина до Яньцина дорога на машине занимает не более часа, а из Яньцина в Чунли можно добраться за полтора часа.

Китайские горнолыжные курорты скоро затмят российские

Много вопросов на пресс-конференции было задано по поводу погоды. Организаторы олимпиады начали готовиться к возможным климатическим рискам еще за 4 года до начала игр.

Был создан государственный метеорологический центр Зимних Олимпийских игр. Были построены две радиолокационные станции, которые обеспечивают точнейший прогноз погода. Также в горах Яньцин Хайтоо и Чжанцзякоу Канбао, где пройдет часть соревнований, развернута гигантская сеть из 50 метеорологических станций. Это один из самых крупных подобных проектов в истории человечества.

Вся информация со спутников и наземных станций уже сейчас собирается в дата-центре, который в реальном времени создает трехмерную модель погоды на гигантской площади. Более того, вся эта информация не засекречена: она передается китайской стороной МОК, международным федерациям зимних видов спорта, а также национальным олимпийским комитетам разных стран. Все это позволяет спортсменам заранее подготовиться к погодным рискам.

Также Китай создал оперативный центр, куда мобилизованы 52 лучших метеоролога со всей страны. Между синоптиками "спецбригады" распределены все олимпийские объекты, чтобы делать максимально точный прогноз дополнительно к тому, что формирует искусственный интеллект в дата-центре. Ничего подобного ранее в истории олимпийских игр не было, подчеркнули на пресс-конференции.

Причем олимпийские наследие Китай будет активно использовать - уже принята госпрограмма. Скажем, один из городов проведения соревнований Чжанцзякоу еще в 2018 году вошел в десятку лучших для зимних видов туризма. Прошлой зимой город посетили почти 2,5 миллиона туристов.

Чунли был включен New York Times в список самых перспективных туристических направлений в мире. А еще один город, Тайу, сетью отелей Four Seasons признан "национальной демонстрационной базой спортивного туризма". С такими темпами развития скоро российские горнолыжники будут ездить кататься вовсе не в Шерегеш, а в Китай - дешевле и лучше.

Источник - svpressa.ru
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