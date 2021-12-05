Что Байден хочет от Путина? - М.Хазин

08:11 07.12.2021

05.12.2021 МИХАИЛ ХАЗИН



Сегодня, как многие помнят, праздник (день Сталинской Конституции), но поговорить я хочу на другую тему. А именно, обсудить уже анонсированную подробную беседу Путина и Байдена, даже, точнее один ее аспект. А именно, кому это более нужно?



Давайте начнем с Байдена. Напомню, что он пришел к власти как представитель элиты "Западного" глобального проекта, то есть транснациональных банкиров, которые были главными бенефициарами бреттон-вудской системы. Они, а вовсе не США в целом.



Разрушение бреттон-вудской модели в изводе "рейганомики" в 2008 году привело к тому, что в США очень усилилась антилиберальная часть элиты (напомню, "либерализм – власть банкиров") и банкиры в 2016 году подошли к "красной" черте, их могли лишить власти. Поэтому они титаническими усилиями вернули своего представителя в Белый дом с заданием: вернуть все назад!



Байдена хватило на два месяца (до середины марта т.г.), после чего стало понятно, что нужно радикально менять все модели. Может быть, понимание этого было у элиты "Западного" проекта и раньше, но борьба с Трампом и обнаглевшими "цифровиками" отняла все аналитические ресурсы на другое направление. И сегодня уже понятно (см. обзоры Фонда Хазина, там подробно описаны проблемы американской экономики), что все остальные проблемы на этом фоне особой роли не играют.



Запаса времени у Байдена нет, инфляция стремительно растет и нужно спасать ситуацию именно в США (отдавать власть в стране альтернативным элитным группам банкиры себе позволить не могут, ЕС во главе с Берлином не оправдал надежд, "зеленая" коалиция довольно быстро обрушит экономику региона вообще и Германии в частности), уезжать некуда. Нужно любой ценой быстро договариваться с потенциальными мировыми лидерами и все сэкономленные ресурсы бросать на спасение ситуации в США.



Вот почему Байден нужны договоренности с Путиным срочно. Обратите внимание на темы, со слов самого Белого дома, который уже подтвердил предстоящий разговор Путина и Байдена. Президент США, собирается поднять тему Украины и ее границ, а также стратегической стабильности, киберсферы и региональных вопросов. Судя по набору тем, очень велика вероятность, что это будет разговор о разделе "сфер влияния".



Отметим, что противники такого подхода агрессивно пытаются договоренности сорвать (и не только США с Россией). Отсюда усиление санкций, вопли о российской угрозе для Украины, наезды на собственно Байдена. Есть и попытки развязать войну в Закавказье, поскольку это может сорвать "ядерную сделку" США и Ирана. Ну и много еще чего, про многое я уже писал.



У Путина ситуация иная. Он может себе позволить ждать. Не долго, но несколько месяцев точно. И он, прежде чем начинать экономическую реформу в России (которой должна предшествовать реформа кадровая) должен точно знать, какие регионы попадают в сферу контроля России (то есть войдут в Евразийскую валютную зону), а какие нет. Поскольку без этого грамотных планов никак не построишь.



Поэтому я уверен, что инициаторов разговора стал именно Байден. И тема разговора может быть только раздел мира на валютные зоны, что позволит администрации Байдена начать серьезные изменения в США и тех регионах, которые они оставят за собой. Дела внутри США настолько серьезны, что любые другие темы сейчас для Байдена вообще никакой роли не играют. Во всяком случае, именно такую картину я вижу сегодня.