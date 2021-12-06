Будто жуткий челлендж. Казахстан наводнила необъяснимая череда самоубийств, - "Э-К"

08:16 07.12.2021

Будто жуткий челлендж. Страну наводнила необъяснимая череда самоубийств

Николай ИВАЩЕНКО

6.12.21



Даже от количества только тех суицидов, которые стали известны СМИ, страшно. Сколько их на самом деле произошло за последние месяцы, журналистам неизвестно: официальная статистика за 2021 год еще не опубликована.

"Экспресс К" вспоминает трагедии последних месяцев.



Роковой октябрь



9 октября в Павлодаре нашли тело 17-летнего парня. Он выпал из окна 16-го этажа. Шансов выжить у юноши не было.



Спустя неделю, 17 октября, с 20-го этажа выбросилась девочка. Это произошло в Актобе. Диане было всего 13 лет. Родители школьницы считают, что ее довели до суицида. В качестве возможной причины они назвали компьютерную игру Among Us.



Pixabay



Pixabay

Через три дня - очередное самоубийство школьника, на сей раз в Капшагае. Повесился 13-летний мальчик по имени Султан. Одна из его родственниц обвинила в произошедшем учительницу биологии: она якобы преследовала ученика и занижала ему оценки.



Ученик и выпускник НИШ



27 октября. С 11-го этажа выбросился Сергей КИМ, ученик алматинской "Назарбаев Интеллектуальной школы" химико-биологического направления.



Pixabay



Pixabay

По словам других учащихся, восьмиклассника спровоцировала ссора с куратором из-за юбки на костюмированном балу. В знак протеста против сексизма и гендерных предрассудков ученики НИШ, включая мальчиков, надели юбки.



5 ноября в Алматы нашли тело Акназара КАЖЫМУРАТА, выпускника НИШ и прирожденного математика. Он учился в Гарварде, и все окружающие прочили парню блестящее будущее. По одной из версий, у парня при себе был рюкзак, полный лекарств.



Полиция не подтвердила факт суицида, но и не назвала иную возможную причину смерти.



Последний шаг Бактыгуль



В ноябре череда страшных событий продолжилась. 15 ноября в Семее 18-летний парень разбился насмерть, спрыгнув с моста. В тот же день в Алматы за зданием Казахского национального университета им. аль-Фараби нашли повешенного мужчину. Ему было 29 лет.



Пресс-служба ДП



Пресс-служба ДП

22 ноября произошла трагедия, по-настоящему потрясшая весь Казахстан. В алматинском микрорайоне Жетысу молодая женщина по имени Бактыгуль выбросила из окна 9-го этажа троих детей, а потом спрыгнула сама. Все четверо погибли. Бактыгуль было 28 лет, детям - два, пять и шесть лет.



Мы не выдержали испытание, данное нам в этой жизни. Мы устали от этой жизни. Никого не обвиняем. Жить дальше смысла не осталось, простите нас. Виновные сами знают,



- написала она в предсмертной записке.



24 ноября в Семее пропал 16-летний подросток. На следующий день его нашли мертвым. Вероятная причина смерти - суицид.



Двенадцатый месяц, двенадцатый этаж



2 декабря в Алматы с 12-го этажа выбросилась 17-летняя старшеклассница. Она подготовилась к прыжку: оставила на открытом общем балконе дома вещи и рюкзак. Хладнокровие обреченного. Вскоре в Сети появился текст ее предсмертной записки.



"Я не могу поступить в универ на грант. У меня не хватит сил для этого. Мне не хватит сил, чтобы ходить в школу. Мне слишком стыдно из-за того, что родители тратят на меня деньги... Я не могу выдержать эту тяжесть", - гласит этот текст.



© ЭК



© ЭК

Спустя всего три дня - очередной суицид. Опять Алматы. Опять 12-й этаж. В микрорайоне Аксай с собой покончила девушка. Полиция пока скупится на детали - ведется расследование.



Между двумя этими смертями - неудавшаяся попытка суицида. Алматинец выбросился с 12-го этажа в ЖК "Шахристан" и выжил. Он упал на автомобиль и получил тяжелейшие травмы.



Впрочем, не только в Казахстане остро стоит вопрос самоубийств. Дошло до того, что в западных странах занялись изобретением "гуманных" методов добровольного ухода из жизни.



Так, в Швейцарии официально разрешили использовать капсулу Sarco. Человек ложится в космического вида капсулу и самостоятельно активирует подачу азота. Азот вытесняет кислород, и в течение 30 секунд человек умирает. Создатели называют процесс "безболезненным".



Ранее ЭК писал о так называемом "синдроме Бактыгуль": дискуссиях, вызванных страшной трагедией, а также о выводах, которые должно сделать казахстанское общество, в частности, помочь молодым семьям и усилить психологическую работу с молодыми матерями.



Также в ЮНИСЕФ прокомментировали ситуацию с детскими самоубийствами в нашей стране, связав всплеск суицидов с пандемией коронавируса.