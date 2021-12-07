Застройка требует жертв: почему акимат Алматы отменяет приватизацию, - spik.kz

08:52 07.12.2021 Подчиненные акима Сагинтаева отменяют постановление, подписанное премьером Сагинтаевым.



Точечная застройка Алматы, продолжающаяся вопреки прямым запретам действующего президента, требует жертв. А поскольку незастроенных пустырей в городе практически не осталось, причем новые жилые комплексы были возведены в кратчайшие сроки, пока все сидели дома на карантине из-за ковида, алматинские чиновники изыскивают способы превратить в пустыри то, что не жалко. Например, старые ведомственные больницы.



Неопределенные причины



В Алматы уже не первый месяц тлеет конфликт акимата с частной структурой. Предмет конфликта – Алматинская железнодорожная больница, располагающаяся по улице Акан сері, в нижней части города. Одно из старейших медицинских учреждений бывшей столицы КазССР. Была передана в доверительное управление с правом дальнейшей приватизации. Акимат Алматы пытается судебным порядком аннулировать договор.



На пресс-конференции 2 декабря заместителю акима Алматы Ильясу Усерову задали вопрос относительно спора вокруг железнодорожной больницы, и не повлияет ли ее возврат в коммунальную собственность на сферу медицинских услуг города.



Ильяс Усеров сразу подчеркнул, что медико-косметологический институт "Парасат" не является собственником больницы.



"Алматинская железнодорожная больница была передана в доверительное управление в свое время. Потом пандемия, та ситуация, которая наступила, она показала, что у нас в городе недостаточно объектов здравоохранения, имеется дефицит коечных мест, необходимо здравоохранение развивать. Более того, как мы начали смотреть деятельность самого доверительного управляющего, мы выявили ряд обстоятельств, в первую очередь, то, что в больнице не произошло никаких улучшений в управлении объектом. То есть, те медицинские услуги, которые были оказаны, по многим из них мы видели ухудшение, имелся отток прикрепленного населения. Имелись корпуса площадью более 9 тысяч кв. м., которые вообще не использовались по назначению и находятся сегодня в неудовлетворительном состоянии", - заявил он.



Однако ранее, по свидетельству самих работников больницы, у чиновников были другие версии необходимости расторжения договора. Об этом они говорили на брифинге еще в середине октября.



"Больницу мы взяли в 2018 году, заключили договор. Это самая большая больница в Турксибском районе. Туда мы вкладывали свои деньги, обновили оборудование. В 2020 году, когда началась пандемия, мы были одной из первых частных организаций, которые откликнулись на такую проблему, полностью перепрофилировав больницу в инфекционный стационар. Мы уже три волны больных с КВИ пролечили. Но акимат опять начинает какие-то свои претензии, предъявляют, что мы неправильно используем государственное имущество. И буквально за два месяца заключения договора купли-продажи они нам присылают уведомление о том, то они хотят с нами расторгнуть договор", – рассказала тогда врач Замира Султан.



По ее словам, основанием расторжения в тот момент в акимате назвали отсутствие отчетности за 2020 год, однако все эти документы были предоставлены.



"Это можно все увидеть на государственных порталах, в реестрах. Это все имеется. Но, не дождавшись выкупа, они подают снова на нас в суд. Это просто возмущает. Мы как инвесторы вложили туда свои деньги, мы ночами не спали, работали, вытаскивали всех тяжелобольных с КВИ, и с нами вот так поступают. У меня слов нет", - призналась Замира Султан.



Она заявила, что в 2021 году, несмотря на мораторий, в медучреждении одну за другой стали учинять проверки - в общей сложности семь. Затем пришла ревизионная комиссия, которая вынесла свой вердикт, заявив о неверном управлении госсобственностью.



"Формальным основанием послужили две старые машины-"таблетки", которые, по заключению специалистов, не пригодны к восстановлению", – сказала врач.



Кто занизил цену?



Но вернемся к комментарию Ильяса Усерова на брифинге 2 декабря. Он произнес весьма примечательный тезис.



"Сейчас, насколько нам известно, органами внутренних дел ведется расследование по факту возможного занижения стоимости приобретаемого имущества. Соответствующее уголовное дело зарегистрировано. Нами, в свою очередь, поданы иски в суд о необходимости расторжения договора доверительного управления и возврата данного объекта в коммунальную собственность", - сказал он, избегая взгляда в камеру.



Уголовное дело, о котором упомянул Усеров, хронологически относится даже не к 2018 году, когда ТОО "Парасат" выиграло тендер на доверительное управление, а к самому концу 2015 года. 30 декабря этого года премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев подписал постановление правительства о приватизации 870 объектов республиканской собственности, в числе которых была Алматинская железнодорожная больница и еще один объект, также перешедший было в доверительное управление с правом последующего выкупа к ТОО "Парасат". Словом, расценки были определены еще тогда и утверждены региональными акиматами и правительством.



А упомянутый объект, который был тогда выставлен на приватизацию и попал в доверительное управление к ТОО "Парасат", тоже известен среди коренных алматинцев как железнодорожная больница. По документам - это ТОО "Учебно-клинический центр", которому принадлежит здание, расположенное по улице Курмангазы (от проспекта Абая до пересечения с Масанчи).



После заключения договора "Парасат" внес по двум тендерам достаточно весомую сумму – около 564,5 миллиона тенге. Кроме того, в ремонт помещений обоих медицинских учреждений - учебно-клинического центра и железнодорожной больницы - было сразу вложено около 137 миллионов тенге.



Интересно, разберутся ли следственные органы в том, кто тогда и насколько занизил цены объектов? Впрочем, когда у "парасатовцев" отнимали учебно-клинический центр на Масанчи, о цене никто не заикался.



От Сагинтаева до Сагинтаева: почувствуйте разницу



В ноябре 2018 года, дав "парасатовцам" время привести в порядок помещения медицинского объекта, управление культуры Алматы обратилось в специализированный межрайонный экономический суд города с иском к комитету государственного имущества и приватизации о признании тендера по передаче ТОО "Учебно-клинический центр" в доверительное управление недействительным. Потом требование было изменено – чиновники из алматинского акимата потребовали признать незаконной передачу учебно-клиническому центру здания бывшей больницы Турксиба. Дело по подсудности было передано в СМЭС Астаны.



Управление культуры мотивировало свое решение обратиться в суд как намерение защитить "уникальный внешний облик здания", при этом заинтересованность именно в строении, занимающем целый квартал в квадрате улиц Курмангазы – Масанчи – Амангельды – Абая они, не стесняясь, демонстрировали. Однако соответствующие законодательные нормы устанавливают, что ответственность за сохранение внешнего облика зданий несут их владельцы, и лишь в крайнем случае расходы за это несет государство. Забегая вперед, отметим, что, отняв здание "Учебно-методического центра", управление культуры Алматы так и не внесло его в список охраняемых строений.



В столичном суде алматинские чиновники вновь изменили исковые требования. Теперь они хотели: расторгнуть договор о передаче в доверительное управление 100% доли в ТОО "Учебно-клинический центр"; признать результаты тендера о передаче этого ТОО незаконными. 27 мая 2019 года суд вынес два определения: первое требование было оставлено без рассмотрения, по второму требованию производство было прекращено.



Но в июле 2019 года городской суд Нур-Султана отменил определения столичного СМЭС.



Тут необходимо отметить одно говорящее о многом обстоятельство: добиваться отмены результатов тендера по "Учебно-клиническому центру" алматинский акимат начал в период, когда его возглавлял Бауыржан Байбек. Напомним, сами тендеры в рамках второй волны приватизации были проведены согласно постановлению правительства, премьер-министром которого в тот момент был Бакытжан Сагинтаев.



Когда Сагинтаев был назначен акимом Алматы, он всячески давал понять, что пришел исправить ошибки и недоработки предыдущей команды. Поэтому в октябре 2019 года отчаявшиеся от судебно-чиновничьего беспредела учредители ТОО "Парасат" обратились к Сагинтаеву с просьбой разобраться в ситуации с "Учебно-клиническим центром". Новый аким сделал вид, что не владеет вопросом (не изучал постановление, которое сам же и подписал, будучи премьером?) и перепоручил дело своим помощникам. В итоге вместо личной встречи с акимом представители "Парасата" были вынуждены общаться как раз с теми же юристами управления культуры, которые воевали с ними в судах.



А 21 октября 2019 года, спустя без малого две недели после несостоявшейся встречи с Сагинтаевым, СМЭС Нур-Султана удовлетворил требования алматинских чиновников о признании договора о передаче в доверительное управление 100% доли участия в ТОО "Учебно-клинический центр" недействительным. И прекратил производство по требованию о признании тендера незаконным.



Апелляционная судебная коллегия Нур-Султана в декабре 2019 года оставила решение суда в силе и без изменений, а жалобы Комитета госимущества и приватизации Минфина РК, компаний "Парасат" и "Учебно-клинический центр" – без удовлетворения. Верховный суд РК постановлением от 2 марта 2020 года оставил все вышеперечисленные акты в силе. Вынужденный подчиниться этому решению, Комитет госимущества аннулировал договор о передаче "Учебно-клинического центра" компании "Парасат".



А разговоры о том, что вместо зданий учебно-клинического центра этот квартал будет застроен жилыми комплексами с поликлиникой на первом этаже в среде алматинцев только усилились. Тем более что "возвращенное в коммунальную собственность" здание сейчас стоит фактически без дела. И даже в первый год пандемии, когда городские власти разворачивали койко-места в спортивных комплексах, полностью приспособленное под инфекционный госпиталь здание в самом центре Алматы простаивало без дела.



Местные жители говорят, что зданию нарочно дают обвешать без эксплуатации и ухода – в какой-то момент его признают аварийным, снесут и возведут желаемые жилые комплексы с поликлиникой на первом этаже.



Что в головах у чиновников?



Ровно такие же слухи бродят по первой Алматы, едва там стало известно, что у частников отбирают железнодорожную больницу на Акан сері. Тем более что местные помнят, как от территории больницы отрезали сквер, примыкавший к детскому отделению стационара. Теперь на этом месте красуются два дома в убогом "Майами-стайл", а маленькие пациенты остались без уголка природы.



И что-то такое сидит в подкорке у чиновников, неслучайно уже неоднократно упоминавшийся Ильяс Усеров на брифинге 2 декабря заявил:



"Здесь многие не совсем некорректно говорят, что акимат хочет забрать в коммунальную собственность, чтобы там построить якобы жилые комплексы, недвижимость и так далее. Это в корне неверно. Тот объект, в случае если он будет передан в коммунальную собственность, мы в дальнейшем будет развивать как объект медицинского профиля деятельности".



Но вот в чем загвоздка: мы не знаем, возможно, в фантазиях чиновников алматинского акимата медицинский объект - это такая штука на первых этажах многоэтажных жилых комплексов. Хотя если лишить нижнюю часть Алматы самой крупной здесь и многопрофильной больницы, заменив ее на квартал убогих жилых комплексов - как знать, возможно, чиновникам мигом объяснят все про архитектурные ценности и культурное наследие.

7.12.2021 Источник - spik.kz

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