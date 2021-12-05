Избранный кырдеп Таштанбеков закрыт в СИЗО. "Шьют" разжигание (ст. 330)

09:00 07.12.2021

Кандидат в депутаты ЖК водворен в СИЗО ГКНБ© Sputnik / Табылды Кадырбеков



ГКНБ ранее сообщил о видео с участием кандидата. По версии спецслужбы, кандидат совершал действия, направленные на разжигание межнациональной и межрегиональной розни.



Кандидат в депутаты Жогорку Кенеша Т. А. по Ысык-Атинскому одномандатному округу водворен в СИЗО ГКНБ, сообщила пресс-служба госкомитета.



Он обвиняется по статье 330 "Возбуждение межнациональной и межрегиональной вражды" Уголовного кодекса КР.



Ранее ГКНБ сообщил, что в ходе выборов в социальных сетях было опубликовано провокационное видео с участием этого кандидата. По утверждению ведомства, на записи Т. А. явно совершает действия, направленные на возбуждение межнациональной и межрегиональной розни, что вызвало негативную реакцию общественности.

6 декабря ЦИК дала согласие на привлечение кандидата к ответственности. В тот же день его задержали и решением Первомайского районного суда водворили в СИЗО ГКНБ.