Национальная идеология для России уже рождена? - Александр Халдей

09:13 07.12.2021 Национальная идеология уже рождена?

Изборский клуб совместно с другими мозговыми центрами ищет идеологию России

Александр Халдей

4.12.21



24 ноября 2021 года Изборский клуб провел дискуссию экспертных клубов и сообществ по теме "Переломное время: идеология, которая объединит нацию". Это не были досужие разговоры на отвлеченные темы. Встреча напоминала консилиум врачей накануне серьезной операции у постели тяжелобольного человека.



Собрались представители ведущих интеллектуальных клубов России – Изборского, Сретенского, Зиновьевского, Богомоловского, Всемирного Русского народного Собора, "Русского собрания", Федерального народного совета, Союза писателей России, профессура ведущих вузов.



Контрэлита нашего общества, так как элита у нас либеральная и любой нелиберальной идеологии боится, как черт ладана. Даже в Конституции про это написали: в статье 13 – с подачи американских кураторов "Друга Бориса". О самом главном людям думать и говорить запрещено, а если разрешено, то только в виде хобби.



Целью такого запрета является насильственное разрушение целостного миропонимания и мышления у всех категорий людей – кроме тех, кто это замыслил. Запрет на идеологию – это, по сути, запрет на этику. На понимание добра и зла. Это потеря всех ориентиров для человека, которому внушают, что высший смысл – богатство. Цена вопроса – вторична.



Торжествующий хам – главный герой нашего времени. Все сюжеты нашего народного кино о халяве. Главное сделать зрителю в кадре "дорого-богато". Истории о том, как золушки выскакивают замуж за принцев-олигархов или как вчерашние пэтэушники становятся богачами стали главным средством социальной анестезии.



Так формируется общественная мораль, закладываются базовые понятия о плохом и хорошем. Человек труда и творчества не показан вовсе. Его нет, его жизнь и проблемы не интересны. Труд считается наказанием. Работаешь? Не повезло. Все работяги в кино показаны как чудаки и недотепы. Фильм "Укрощение огня" о судьбе С. Королева сегодня просто не возникнет. Богачи – вот это наше все. А как быть тем, кто небогат и никогда не будет?



Народу России, прошедшему через шок краха СССР, через разрушение святынь и глумливое надругательство над ними, непонятно, для чего жить и зачем приносить жертвы, терпеть трудности и во что верить. Люди изверились, они боятся веры, зная, что на этом спекулируют циники и мерзавцы. Дружба, семья, любовь, преданность – все поругано, испачкано в грязи, осмеяно и опошлено.



Но человек жив не только хлебом единым. Он жив тем, ради чего готов умереть. Идеология денег, еды и удовольствий убивает нацию. "Без царя в голове" – говорили о таких раньше. Люди без идеологии не готовы умирать за ценности, какими бы они ни были. Даже материальные. Убивать многие, может быть, и готовы, а умирать – нет.



Когда погоня за наслаждениями становится всеобщим фетишем, духовным наркотиком и целью, оправдывающей любые средства, народ гибнет – что и происходит с нами в виде череды демографических ям, которые либералы нам пытаются объяснить опять же отсутствием денег. Будут деньги – будут люди. А нет денег – не взыщите.



В такой матрице растет ненависть к своей стране, а главным счастливцем становится беглец. Эмигрант. Главным достоинством – знание английского языка. Помните культовое кино 90-х под названием "Окно в Париж"? Как долго выстоит такая страна?



Понимая это, на встрече лидеров наших интеллектуальных клубов речь шла о том, как сформулировать высший смысл существования России, ее стремлений и жертв, как и чем отвечать на вызовы, ставшие смертельно опасными для всего человечества. Участники форума понимали: какая бы идеология ни была декларирована, обязательно найдутся те, кто ее не примет. Поэтому такой задачи не ставилось.



Вопрос был в том, как найти общие принципы, ценностную матрицу, которая может стать структурными ребрами будущего консенсуса. То, вокруг чего объединятся разные идейные течения, считающие главным для себя благо России.



Первая встреча стала лишь началом процесса. Снова собраться решили в декабре – обсудить доклад Сретенского клуба "Дорожная карта. Вызовы ближайшего десятилетия". Каков образ будущего, соответствующий русскому цивилизационному коду? Где его точка сборки?



Пока ясно одно: новая идеология должна выстраиваться как коллективное вероучение, а не научная доктрина, предписания сверху или набор частных мнений. Это должна быть интегрирующая, а не раскалывающая идеология, основанная на просыпающемся чувстве возвращения к своим истокам. К единственно возможной для России форме бытия.



Базой будущей идеологии был выбран социальный оптимизм. Общий доклад так и назывался: "Идеология Победы как национальный проект". Это очень верно: какие бы цели мы ни ставили, вера в Победу – это главное. Если нет цели, достижение которой считается общей Победой, то зачем такая идеология?



В докладе даны не только представления об идеологических постулатах, но по сути – целая развернутая доктрина России как цивилизации, а также наброски образа будущего, к которому имеет смысл стремиться всей нации в XXI веке.



После того, как был принят главный принцип – Победа, – участники встречи сформулировали Миссию, объединяющее Общее Дело. Народ должен быть зрячим и понимать, куда и для чего он идет. Идеология Победы как система взглядов и ценностей должна стать официальным мировоззрением правящего класса, после чего транслироваться в народ. При этом немаловажно заметить: новая идеология, по мнению авторов Изборского доклада, должна внедряться и продвигаться в опоре на новых людей, потребуется национальный проект очищения, важнейшей частью которого станет кардинальное обновление элит, своего рода кадровая революция.



Цивилизационной миссией России в ее нынешнем состоянии является удержание мира от глобальной катастрофы, обуздание претендентов на монополию могущества и мировое господство. Это означает конфликт с претендентами на такое господство, и если борьба военными и финансовыми средствами невозможна, то смыслы становятся нашим главным оружием.



Для этого необходимо выработать свою повестку по целому кругу вопросов, опираясь на отзывчивость к другим мирам, на понимание их нужд и стремление к гармонизации интересов, а не к подавлению и подчинению. И уже с позиций этой этики надо строить свое понимание прогресса, решать проблемы экологии и демографии, развития научно-технического прогресса и международных отношений.



Ответственность за это берет на себя так называемая "смыслократия", сегодня по отношению к правящей элите выступающая как контрэлита. Именно она ставит задачу создания контуров Идеология Победы. А если речь о Победе, то важно определить образ врага, над которым эта Победа должна быть одержана.



Этим врагом человечества в докладе Изборского клуба названо "новое жречество", новый глобальный клир с признаками деструктивной секты. Их программа трансгуманизма, инклюзивного капитализма, "зеленой революции" и так называемого "отрицательного роста" нагло навязывается всему человечеству.



Основные постулаты предложенной идеологии: польза превыше прибыли, общее дело превыше выгоды, солидарность превыше конкуренции, свобода как суверенитет превыше свободы как независимости.



Главные национальные культурные коды при этом таковы: труд священен, Россия как империя после своей гибели вновь воскресает (и сейчас мы живем при рождении "Пятой империи"), русское чудо как сила для воскрешения и Победы, общее дело как символ соборности в русской судьбе, оборонное сознание, всемирность русской души.



Россия преодолевает исторический раскол на "красных" и "белых", в современном обществе классовый конфликт, не исчезая полностью, уступает место более сложному конфликту глобализма и антиглобализма как цивилизационным моделям более высокого уровня. Старый спор более не актуален, из него нужно взять лишь тему патриотизма и предательства общенациональных интересов, которые выше классовых.



Конфликт Труда и Капитала вытесняется конфликтом надсмотрщиков и заключенных цифрового концлагеря. Если Россия не возглавит побег из него, все погибнут. Крупный капитал, вернее уже даже не капитал, а новый правящий класс – нетократия – подомнет всех. Левые и правые в отношении цифрового концлагеря имеют общие интересы. Возникает фронт всех здравых политических сил против ультралевого глобального либерализма.



Русская идеология снимает конфликт народа и государства. Симбиоз с государством – это способ выживания народа в России. Для ответа на этот вызов необходимо превратить культуру из сферы коммерции в средство формирования конструктивного национального мифа и чувства гордости за культурную принадлежность. Необходимо восстановить культуру после пережитого ею краха, вернуть в нее мысль об эстафете поколений. Надо перестать постоянно плевать в прошлое – без этого наследники Победы останутся без наследства.



Идея Изборского клуба проста. Она должна отвечать на вопрос "Кто такие мы, зачем мы живем, ради чего готовы пожертвовать собой, кто наш враг и кто нам друг, к какому миру мы стремимся и что хотим ему сказать". Процесс общего делания только начинается, и теперь самое важное – не прекращать усилий для продолжения. Источник - russtrat.ru

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