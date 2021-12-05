СССР погубили дети советских внешнеэкономических элит, - Е.Фатеев

09:20 07.12.2021

Нас погубили дети советских внешнеэкономических элит

эти люди были абсолютной антиэлитой, общественной стратой, которая по определению была неспособной к очень важной элитарной работе

Евгений Фатеев



Недавно я столкнулся с одной весьма остроумной и убедительно звучащей гипотезой развала и краха СССР. Советский Союз погубили элиты и их дети, которые были причастны к советской внешнеэкономической деятельности. Если дети сталинских политиков мечтали стать летчиками, полярниками, то послевоенные советские правители рожали и воспитывали мечтателей иного свойства – их дети вожделели работать в посольствах, желательно в капстранах, или торгпредствах, или банковских конторах. Они уже молились на западные шмотки и западную музыку, они уже ощущали себя чужими в "этой стране". Они уже были циниками, сдвинутыми на потреблении и экономическом фундаментализме. По большому счету. Это уже была самая настоящая компрадорская шушера, способная сдать страну за бусы люксового потребления и прелести элитарного дауншифтинга. Это уже были ходячие мертвецы. Я, кстати, таких персонажей видел, а слышал о них еще больше.



Такого рода люди были абсолютной антиэлитой, общественной стратой, которая по определению была неспособной к очень важной элитарной работе. Отблески этих потерянных людей – это всяческие столичные записные либералы, очень многие из которых являются советскими мажорами. Кто-то является сыном или внуком высокопоставленного нквдэшника, кто-то дочерью функционера ЦК, кто-то происходит из семьи какого-нибудь ныне забытого, бездарного, но карьерно успешного деятеля культуры. И вот вся эта шушера является и сегодня во всей своей красе, демонстрируя полный набор примечательных "качеств" - желание выпасть в дауншифтинг, неспособность к критическому мышлению, абсолютная продажность, вопиющая интеллектуальная несуверенность и даже антиинтеллектуализм, русофобия, чудовищная поверхностность и прочие. В общем все то, что просто вопиет о своей антиэлитарности, все то, что противопоказано нормальным, взрослым элитам.



Звучит вышеприведенная гипотеза вполне убедительно. Понятно, что реальность всегда намного сложнее, многообразнее, не сводима к слишком простым схемам. Но что-то в этой гипотезе есть. Лично мне так кажется.



Самое опасное для любой государственности в ситуации холодной войны – это бесхозный, брошенный и неудовлетворенный потребитель. В свое время советские элиты решили поиграть в свою версию общества потребления, не обладая способностями модерировать, режиссировать это самое общество потребления. В итоге потребление как вирус поразило неизлечимо сами советские элиты, которые, как говорится, доигрались.



Кстати, недавно приобрел замечательную книгу А. В. Кукаркина "Буржуазная массовая культура" (1978), очень интересную и толковую. Оказывается, у нас тогда была вполне приличная экспертиза на эту тему. Но видимо власть просто не умела использовать такого рода экспертизу в принятии властных решений. У нашей власти и сегодня огромные проблемы с конвертацией качественной экспертизы во властные решения. Впрочем, это другая большая история.