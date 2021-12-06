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|Предварительный состав седьмого созыва Жогорку Кенеша Кыргызстана. Фамилии
10:38 07.12.2021
В Кыргызстане 28 ноября прошли выборы в Жогорку Кенеш по смешанной системе.
Согласно предварительным данным Информационной избирательной системы ЦИК, после обработки 99,96% избирательных урн (данные АСУ и ручного подсчета), в парламент проходят 54 кандидата из 6 партий и 36 кандидатов - по одномандатным округам.
"Ата-Журт Кыргызстан"
1. Торобаев Бакыт Эргешович
2. Исмаилов Фархат Даткабаевич
3. Сарыбашов Таалайбек Насирбекович
4. Маткеримов Айбек Тураталиевич
5. Токторбаев Жеңишбек Шермаматович
6. Сулайманов Эльдар Нурланович
7. Сабиров Равшанбек Азатович
8. Садырбаева Жылдыз Эсенбековна
9. Козуев Алишер Абибиллаевич
10. Кыдыкбаев Жаныбек Султанович
11. Масабиров Талайбек Айтмаматович
12. Исаева Джамиля Кубанычбековна
13. Нарматова Надира Азимовна
14. Талиева Камила Абдыразаковна
15. Култаева Гулшаркан Оконовна
"Ишеним"
16. Алиев Медербек Кубанычевич
17. Джусупов Эмилбек Рамидинович
18. Таалайбек кызы Жылдыз
19. Омурзаков Суйунбек Абдылдаевич
20. Ормонов Улугбек Зулпукарович
21. Сыдыгалиев Нурбек Омурбекович
22. Мураталиев Марат Молдонович
23. Шабазов Бахридин Валиевич
24. Жакышов Русланбек Шергазиевич
25. Темирбаева Миргул Омурзаковна
26. Абдибаева Айсара Нышановна
27. Султанбекова Чолпон Аалыевна
"Ынтымак"
28. Кокулов Эрулан Калчороевич
29. Мажитова Шарапаткан
30. Мамытов Талант Турдумаматович
31. Сыдыков Мурадил Жанышбекович
32. Тентишев Бакыт Эркинович
33. Маматалиев Марлен Абдырахманович
34. Түлөбаев Балбак Зарлыкович
35. Исатбек кызы Аида
36. Лурова Лейла Хияновна
"Альянс"
37. Айдарбеков Чингиз Азаматович
38. Сулайманов Алтынбек Турдубаевич
39. Исираилов Азамат Алмазбекович
40. Алимжанов Фарходбек Айбекович
41. Акаев Жанарбек Кубанычович
42. Молдобекова Гулкан Сакиновна
43. Алимжанова Нилуфар Якубжановна
"Бутун Кыргызстан"
44. Мадумаров Адахан Кимсанбаевич
45. Масалиев Исхак Абсаматович
46. Токтошев Эмиль Токтакунович
47. Эрбаев Алишер Ташбаевич
48. Нарматова Орозайым Кочконбаевна
49. Кожокулова Гуля Акматкуловна
"Ыйман Нуру"
50. Кадырбеков Нуржигит Кадырбекович
51. Айжигитов Султанбай Абдрашитович
52. Мамасадыков Замирбек Дуйшалыевич
53. Ашимова Динара Ашимовна
54. Раимбачаева Винера Калыбековна
Одномандатные округа
55. Ажибаев Чынгыз Ильяскожевич (Лейлекский округ №1)
56. Ражабалиев Нурлан Аскаралиевич (Баткенский округ №2)
57. Атажанов Ырысбек Ысламович (Кадамжайский округ №3)
58. Бакиров Өмүрбек Мирзараимович (Кок-Жарский округ №4)
59. Жусупбек Коргонбай уулу (Ноокатский округ №5)
60. Нурбаев Жалолидин Паязидинович (Араванский округ №6)
61. Осмонов Айбек Жапарович (Ошский округ №7)
62. Алимбеков Нурбек Каарыевич (Төлөйкөнский округ №8)
63. Матраимов Искендер Исмаилович (Кара-Суйский округ №9)
64. Толонов Данияр Эрмекович (Куршабский округ №10)
65. Примов Улан Бердибаевич (Алайский округ №11)
66. Сатыбалдиев Эльмурза Ракиевич (Узгенский округ №12)
67. Икрамов Тазабек Икрамович (Сузакский округ №13)
68. Ташиев Шаирбек Кыдыршаевич (Жалал-Абадский округ №14)
69. Алтынбеков Айбек (Базар-Коргонский округ №15)
70. Сыдыков Бактыбек Усенович (Ноокенский округ №16)
71. Шакиев Нурланбек Тургунбекович (Аксыйский округ №17)
72. Турсунбаев Азизбек Атакозуевич (Ала-Букинский округ №18)
73. Сулайманов Кундузбек Кошалиевич (Токтогульский округ №19)
74. Джумабеков Дастанбек Артисбекович (Манасский округ №20)
75. Абдыкадыров Эмилбек Мырзакулович (Таласский округ №21)
76. Азыгалиев Нурланбек Асанбекович (Жайылский округ №22)
77. Ханджеза Карим Лемзарович (Московский округ №23)
78. Кенжебаев Аманкан Батырбекович (Сокулукский округ №24)
79. Атамбаев Сеидбек Алмазбекович (Аламединский округ №25)
80. Таштанбеков Акбокон Дукенович (Иссык-Атинский округ №26)
81. Саккараев Медербек Джаманкулович (Чуй-Кеминский округ №27)
82. Абиров Жаныбек Болотбекович (Ленинский округ №28)
83. Против всех (Первомайский округ №29)
84. Бекешев Дастан Далабайевич (Октябрьский округ №30)
85. Против всех (Свердловский округ №31)
86. Самыйкожо Мирлан (Нарынский округ №32)
87. Бакасов Улан Болотбекович (Кочкорский округ №33)
88. Малиев Арсланбек Касымакунович (Жети-Огузский округ №34)
89. Түмөнбаев Акылбек Тогузбаевич (Ак-Суйский округ №35)
90. Сарбагышев Максатбек Канатбекович (Иссык-Кульский округ №36).