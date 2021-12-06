Казахстану очень нужна своя атомная Фукусима

12:30 07.12.2021

Эксперт раскритиковал стереотипы об атомной энергетике в Казахстане



Заместитель исполнительного директора научно-технического центра безопасности ядерных технологий Александр Хайдарович Клепиков развеял некоторые мифы об атомной энергетике, в которые верят многие казахстанцы.

Он уточнил, что в случае АЭС правильней говорить об аварии, а не о взрыве. На этот стереотип повлияли известные происшествия, которые случились в США на Тримайл Айленд, в СССР в Чернобыле и в Японии на Фукусиме.



Причем, наиболее сильно на общественное мнение повлияла, мне кажется, именно авария на Фукусиме. Потому что реактор в Тримайл Айлэнд был небольшой и авария случилась на самых ранних этапах развития атомной энергетики. А чернобыльский реактор был специфического типа, из экономических соображений он был бескорпусной, и все западные специалисты изначально говорили, что этот реактор небезопасный. И даже эта авария произошла из-за нарушения эксплуатационным персоналом всех возможных инструкций. Там последовательно принудительно отключили несколько степеней защиты, в результате чего и произошла авария. После ужесточения правил и инструкций реакторы того же типа продолжают безопасно работать в РФ вот уже 35 лет. Но к японцам всегда было отношение такое, что они инструкции соблюдают "от и до".

Замисполнительного директора научно-технического центра безопасности ядерных технологий Александр Клепиков

По его словам, на самом деле, фукусимская авария произошла в результате непредвиденного природного явления, но последствия ее стали такими тяжелыми из-за соблюдения всех инструкций, в частности.



Правила запрещали открывать вентиляцию зданий реакторов, когда ветер дул в сторону берега, поэтому после аварии ее держали закрытой, а в помещениях тем временем накапливался водород и в результате здания, которые служили барьером для выхода радиации, просто взорвались. Но постепенно, в результате таких аварий, был приобретен опыт, который сделал атомную энергетику намного более безопасной. Атомная энергетика использует знания, полученные за предыдущие годы, и становится все более безопасной. Повторюсь, что чрезвычайные происшествия на АЭС возможны, вероятность аварии никогда не станет нулевой, но в современных проектах она сведена к минимуму и ее последствия также сводятся к минимуму и ограничены территорией атомной станции и санитарно-защитной зоны.

Александр Клепиков

Другой стереотип, о котором рассказал эксперт, касается "опасности соседства с АЭС". Многие склонны считать, что если в городе есть АЭС, то люди, живущие там, начинают болеть, а количество онкологических заболеваний резко возрастает.



Тут, знаете, я сошлюсь на любопытный случай. Как-то в Москве много лет назад произошел пожар в Московском инженерно-физическом институте, и по городу прошел слух, что это была авария на исследовательском реакторе. И в больницу побежали люди со всеми признаками радиационного поражения. Хотя на самом деле пожара на реакторе не было, это было возгорание в другом помещении, но люди прочитали в интернете признаки лучевой болезни и тут же нашли их у себя. Я это к тому, что люди достаточно мнительные.

Эксперт

Однако, по словам Александра Клепикова, соседство с АЭС не несет в себе угрозы повышения уровня онкологических заболеваний либо иных недугов. По его мнению, современные и безаварийно работающие АЭС полностью безопасны для людей, живущих неподалеку от них.



Нужно помнить, что радиация нас окружает всегда и воздействие радиации происходит двумя путями – это внешнее облучение – за счет любых источников радиации, и внутреннее – при вдыхании изотопов. Внешнее облучение мы получаем, например, при полете на самолете, при медицинских процедурах и даже принимая душ. Что касается внутреннего – радиоактивные изотопы содержатся и в выбросах привычных нам угольных станций, например нашей Экибастузской ГРЭС. В угле, который они используют, содержится определенное количество урановых смолок, и радиоактивные вещества попадают в воздух в количествах, больших, чем производит нормально работающая современная АЭС. Также при курении в организм человека попадает значительное количество радиоактивных изотопов, и даже когда мы едим бананы, в которых содержится изотоп калия-40, мы также получаем облучение. Грузовики с бананами, которые проезжают через портал радиационного контроля радиоактивности, часто вызывают их срабатывание. Если подытожить - соседство с АЭС не более опасно, чем соседство с обычными ТЭЦ, и практика показывает, что здоровье людей, которые живут и работают вблизи АЭС, ничем особо не отличается от здоровья людей, живущих в других регионах, где АЭС нет.

Александр Клепиков

Отдельно Клепиков отметил стереотип о том, что АЭС технически необычайно сложны и что "казахстанские специалисты не смогут безопасно их эксплуатировать".



Эксперт считает это мнение необоснованным, так как в Казахстане достаточно грамотных специалистов, которые безаварийно эксплуатировали и эксплуатируют реакторы в РК и, в любом случае, страна, которая будет выбрана для строительства АЭС в РК, должна будет обучить достаточное количество персонала для работы на АЭС.



Ранее президент РК поручил правительству и фонду национального благосостояния "Самрук-Казына" в течение года изучить возможность развития в республике атомной энергетики. Он добавил, что к 2030 году в Казахстане наступит дефицит электроэнергии.



Анастасия Московчук