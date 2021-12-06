 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 07.12.2021
12:30  Казахстану очень нужна своя атомная Фукусима
10:38  Предварительный состав седьмого созыва Жогорку Кенеша Кыргызстана. Фамилии
09:24  The Diplomat (США): какие уроки извлек Китай из распада СССР
09:20  СССР погубили дети советских внешнеэкономических элит, - Е.Фатеев
09:13  Национальная идеология для России уже рождена? - Александр Халдей
09:00  Избранный кырдеп Таштанбеков закрыт в СИЗО. "Шьют" разжигание (ст. 330)
08:52  Застройка требует жертв: почему акимат Алматы отменяет приватизацию, - spik.kz

08:16  Будто жуткий челлендж. Казахстан наводнила необъяснимая череда самоубийств, - "Э-К"
08:11  Что Байден хочет от Путина? - М.Хазин 
07:57  Пока Америка готовила бойкот Пекину, он показал кто сильнее, - К.Ольшанский
07:18  "Третий путь": Россию не устроит западный и китайский варианты постпандемийного будущего, - Р.Ляпин
00:51  Против одного из избранных в кыр-депутаты (Таштанбекова) сразу возбудили уголовное дело
00:23  США объявили "дипломатическую блокаду" Олимпиаде в Пекине
00:10  Индиологическая основа. О чем Путин договорился в Дели, - "Къ"
00:08  Эволюция доктрин в эпоху гибридных войн, - Анатолий Летяго
00:06  Избирательная кампания в Ливии проходит в судах, - Р.Мустафин
00:03  Израиль склоняет США к "плану Б" в отношении Ирана, - И.Субботин
Понедельник, 06.12.2021
22:14  Кыргызский Сокулук. Возбужденная толпа мутузит ментов и едва не захватывает РОВД
22:12  Англия замерзает от "русской зимы". Газа - нету
19:25  Asharq Al-Awsat: Как "Омикрон" прикончит наш Мир. Четыре сценария
19:24  Милорад Додик: "От сербов и хорватов ожидают согласия на доминирование мусульман"
19:22  Россия идет на восток. Откуда возьмутся "новые сибиряки", - А.Широкорад
19:15  США убедили всех, что Россия непременно нападет на Украину, - Financial Times
19:06  Афганистан проваливается в 2001 год. Талибы не могут стабилизировать ситуацию, - А.Серенко
19:00  Отец народа и лидер нации. Как Садыра Жапарова поздравили близкие и чиновники
18:59  Помощники хокимов в Узбекских махаллях: задачи, полномочия, карьерные возможности (толкование)
18:56  Малый бизнес Киргизии освободили от налогов. Кто попадает под льготы
18:24  42 км по дну Каспия: "Газпром" под ударом, или как США взяли под колпак Алиева и туркменский газ
18:17  The Saker: Начат обратный отсчет к Третьей мировой войне?
18:16  Таджикистан сгоняет людей в армию для защиты афганской границы
18:12  Американская компания взялась за Транскаспийский газопровод, - Д.Оберн
17:37  Турция поменяла свое официальное название на латинице
17:35  Узбекистан запустил в декабре 8 поездов для вывоза своих граждан из России
17:30  Пол Робертс: Стратегические ошибки Кремля ведут к войне
16:49  Литва пожинает энергетические плоды антироссийской политики, - Д.Перцев
15:26  Новый канцлер в Австрии - Карл Нехаммер
13:09  Эволюция партийно-политической системы Казахстана все-таки идет, а именно..., - Д.Ашимбаев
13:04  Токаев и Мирзиеев подписали в Нур-Султане ряд "союзнических" документов
12:50  Президенту Кыргызстана Садыру Жапарову исполнилось 53 года
12:34  ЕСПЧ как зеркало международной судебной революции, - А.Мезяев
12:25  Президент Жапаров: подам в отставку, если ЦИК и ее члены заявят о давлении властей
11:42  Санкции США остаются в силе, а в Иране центрифуги крутятся, - Ст.Тарасов
10:57  Узбекистан начал возвращать сбежавшую от талибов авиацию?
09:51  После двухлетнего перерыва лидеры России и Индии определят новую стратегию партнерства, - "Къ"
08:07  Падение гегемона, или 6 причин краха долларовой системы, - М.Хазин
07:54  Человек с ВИЧ или животное. Откуда пошел "омикрон"
07:47  СНГ между разрывом связей и формированием общего экономического пространства, - В.Чушкин
07:40  "Уроки Независимости", - новая статья Елбасы (текст)
07:29  Санкции против Лукашенко: Запад решительно взялся за смену власти в Белоруссии, - "СП"
00:14  Что сулит миру пандемическое соглашение ВОЗ? - В.Прохватилов
00:13  Китай решил поучить Америку демократии, - В.Скосырев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Казахстану очень нужна своя атомная Фукусима
12:30 07.12.2021

Эксперт раскритиковал стереотипы об атомной энергетике в Казахстане

Заместитель исполнительного директора научно-технического центра безопасности ядерных технологий Александр Хайдарович Клепиков развеял некоторые мифы об атомной энергетике, в которые верят многие казахстанцы.
Он уточнил, что в случае АЭС правильней говорить об аварии, а не о взрыве. На этот стереотип повлияли известные происшествия, которые случились в США на Тримайл Айленд, в СССР в Чернобыле и в Японии на Фукусиме.

Причем, наиболее сильно на общественное мнение повлияла, мне кажется, именно авария на Фукусиме. Потому что реактор в Тримайл Айлэнд был небольшой и авария случилась на самых ранних этапах развития атомной энергетики. А чернобыльский реактор был специфического типа, из экономических соображений он был бескорпусной, и все западные специалисты изначально говорили, что этот реактор небезопасный. И даже эта авария произошла из-за нарушения эксплуатационным персоналом всех возможных инструкций. Там последовательно принудительно отключили несколько степеней защиты, в результате чего и произошла авария. После ужесточения правил и инструкций реакторы того же типа продолжают безопасно работать в РФ вот уже 35 лет. Но к японцам всегда было отношение такое, что они инструкции соблюдают "от и до".
Замисполнительного директора научно-технического центра безопасности ядерных технологий Александр Клепиков
По его словам, на самом деле, фукусимская авария произошла в результате непредвиденного природного явления, но последствия ее стали такими тяжелыми из-за соблюдения всех инструкций, в частности.

Правила запрещали открывать вентиляцию зданий реакторов, когда ветер дул в сторону берега, поэтому после аварии ее держали закрытой, а в помещениях тем временем накапливался водород и в результате здания, которые служили барьером для выхода радиации, просто взорвались. Но постепенно, в результате таких аварий, был приобретен опыт, который сделал атомную энергетику намного более безопасной. Атомная энергетика использует знания, полученные за предыдущие годы, и становится все более безопасной. Повторюсь, что чрезвычайные происшествия на АЭС возможны, вероятность аварии никогда не станет нулевой, но в современных проектах она сведена к минимуму и ее последствия также сводятся к минимуму и ограничены территорией атомной станции и санитарно-защитной зоны.
Александр Клепиков
Другой стереотип, о котором рассказал эксперт, касается "опасности соседства с АЭС". Многие склонны считать, что если в городе есть АЭС, то люди, живущие там, начинают болеть, а количество онкологических заболеваний резко возрастает.

Тут, знаете, я сошлюсь на любопытный случай. Как-то в Москве много лет назад произошел пожар в Московском инженерно-физическом институте, и по городу прошел слух, что это была авария на исследовательском реакторе. И в больницу побежали люди со всеми признаками радиационного поражения. Хотя на самом деле пожара на реакторе не было, это было возгорание в другом помещении, но люди прочитали в интернете признаки лучевой болезни и тут же нашли их у себя. Я это к тому, что люди достаточно мнительные.
Эксперт
Однако, по словам Александра Клепикова, соседство с АЭС не несет в себе угрозы повышения уровня онкологических заболеваний либо иных недугов. По его мнению, современные и безаварийно работающие АЭС полностью безопасны для людей, живущих неподалеку от них.

Нужно помнить, что радиация нас окружает всегда и воздействие радиации происходит двумя путями – это внешнее облучение – за счет любых источников радиации, и внутреннее – при вдыхании изотопов. Внешнее облучение мы получаем, например, при полете на самолете, при медицинских процедурах и даже принимая душ. Что касается внутреннего – радиоактивные изотопы содержатся и в выбросах привычных нам угольных станций, например нашей Экибастузской ГРЭС. В угле, который они используют, содержится определенное количество урановых смолок, и радиоактивные вещества попадают в воздух в количествах, больших, чем производит нормально работающая современная АЭС. Также при курении в организм человека попадает значительное количество радиоактивных изотопов, и даже когда мы едим бананы, в которых содержится изотоп калия-40, мы также получаем облучение. Грузовики с бананами, которые проезжают через портал радиационного контроля радиоактивности, часто вызывают их срабатывание. Если подытожить - соседство с АЭС не более опасно, чем соседство с обычными ТЭЦ, и практика показывает, что здоровье людей, которые живут и работают вблизи АЭС, ничем особо не отличается от здоровья людей, живущих в других регионах, где АЭС нет.
Александр Клепиков
Отдельно Клепиков отметил стереотип о том, что АЭС технически необычайно сложны и что "казахстанские специалисты не смогут безопасно их эксплуатировать".

Эксперт считает это мнение необоснованным, так как в Казахстане достаточно грамотных специалистов, которые безаварийно эксплуатировали и эксплуатируют реакторы в РК и, в любом случае, страна, которая будет выбрана для строительства АЭС в РК, должна будет обучить достаточное количество персонала для работы на АЭС.

Ранее президент РК поручил правительству и фонду национального благосостояния "Самрук-Казына" в течение года изучить возможность развития в республике атомной энергетики. Он добавил, что к 2030 году в Казахстане наступит дефицит электроэнергии.

Анастасия Московчук

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1638869400
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 30 ноября 2021 года №699
- Решение проблем, сдерживающих развитие сельского хозяйства, предложили на парламентских слушаниях в Сенате
- Казахстан своевременно исполнит обязательства в рамках СОР26 – А. Мамин
- Нулевой рост на социально значимые продукты питания фиксируется в РК пятую неделю подряд
- "Не официальные, а исторически сложившиеся"
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел встречу с иностранными инвесторами
- Асет Исекешев провел встречу с Советником Премьер-министра Пакистана по национальной безопасности
- Международная научно-практическая конференция "Қазақ-қырғыз – Алаштан"
- А. Смаилов принял участие во Втором Евразийском конгрессе
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  