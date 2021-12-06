ТаджВласти вырубили интернет на Памире

15:11 07.12.2021

Проблема доступа в Интернет в ГБАО: "В некоторых организациях есть, у жителей - нет"

Интернет в ГБАО недоступен после акций протеста 25-28 ноября

Интернет в ГБАО недоступен после акций протеста 25-28 ноября



В некоторых государственных учреждениях и международных организациях в Горно-Бадахшанской автономной области доступ в Интернет восстановлен, но жители говорят, что у них до сих пор нет мобильного Интернета.



Доступ в Интернет в ГБАО был заблокирован после протестов в Хороге 25-28 ноября, последовавших после убийства Гулбиддина Зиебекова, жителя Рошткалинского района.



Восстановление интернета в регионе было частью соглашения, достигнутого властями с протестующими. Власти заявили, что если протесты прекратятся, то они восстановят доступ в Интернет, привлекут к ответственности причастных к убийству Гулбиддина Зиебекова и не будут преследовать участников протестов.



Сотрудник одной из общественных организаций сообщил Радио Озоди 7 декабря, что Интернет "появился" утром 7 декабря в их офисе и в некоторых государственных учреждениях. По его словам, глава организации предупредил их воздержаться от комментариев и размещения фото и видео в социальных сетях.



Некоторые жители Рушанского района ГБАО заявили, что на протяжении нескольких дней они могли выходить в Интернет через одну из компаний мобильной связи, но скорость была очень низкой.



В понедельник, 6 декабря в социальных сетях было опубликовано письмо некоторых жителей ГБАО министру иностранных дел России Сергею Лаврову. В письме говорилось, что из-за отсутствия Интернета в регионе абитуриенты не могут зарегистрироваться на онлайн-тестирование для поступления в российские вузы.



Власти Таджикистана никак не прокомментировали ни отключение, ни восстановление доступа в Интернет в ГБАО.