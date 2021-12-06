Панфиловская дивизия - легендарные батыры, - С.Малабаев

15:13 07.12.2021

Малабаев: Панфиловская дивизия - образец дружбы и единства народов



Доцент кафедры всеобщей истории Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына Саламат Малабаев рассказал о дружбе бойцов Панфиловской дивизии и ее подвиге.



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5 декабря в Бишкеке состоялось торжественное открытие обновленного памятника Герою Советского Союза генерал-майору Ивану Панфилову. Оно было приурочено к исторической дате - 80-летию героического подвига бойцов 316-й (8-й гвардейской) стрелковой дивизии под командованием Панфилова в решающей битве советских войск с фашистскими захватчиками под Москвой во время Великой Отечественной войны.







В эфире радио Sputnik Кыргызстан Малабаев рассказал о формировании 316-й дивизии.

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"Легендарная дивизия была сформирована великим полководцем Иваном Васильевичем Панфиловым летом 1941 года в Алма-Ате. Она была многонациональной, но все бойцы были равны. Ни одна нация не превозносилась выше, чем другая. Там были русские, украинцы, кыргызы, казахи, таджики. Впоследствии дивизия стала образцом дружбы и единства народов", - отметил собеседник.



Он подчеркнул, что историю войны все чаще искажают, но "общую победу народов СССР делить нельзя".