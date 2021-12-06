Антикитайский афронт: станет ли бойкот Олимпиады в Пекине коллективным

15:22 07.12.2021

И как решение США встретили в КНР



Наталия Портякова



США официально объявили дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Не исключено, что этому примеру последуют и союзники американцев - например, Великобритания, Канада и Австралия, хотя в МИДах последних двух стран "Известиям" заявили, что окончательного решения на этот счет пока не принято. Другие партнеры Вашингтона, как заметили "Известиям" эксперты, могут отказаться от визитов официальных делегаций на Игры в Пекин под предлогом опасений из-за пандемии. Китай в ответ заверил, что вообще-то американских чиновников на Олимпиаду даже не приглашали, а их отсутствие никоим образом не скажется на успешном проведении зимних Игр.



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Долгая раскачка



Бойкот февральским Олимпийским и Паралимпийским играм в Китае, о котором официально сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, будет носить дипломатический характер. В знак выступления против приписываемых Китаю нарушений прав человека в Синьцзяне на соревнования не поедут официальные лица Штатов, но американские спортсмены примут в них участие.



Особой неожиданностью такое решение США не стало. С подачи американцев тема бойкота зимних Игр 2022 года всплыла в новостной повестке еще весной этого года - даже до того, как другая азиатская столица, Токио, определилась с возможностью проведения на фоне пандемии коронавируса летней Олимпиады у себя.



Нынешним летом несколько американских сенаторов внесли в нижнюю палату конгресса резолюцию с призывом к Международному олимпийскому комитету перенести зимнюю Олимпиаду из Пекина в другое место. Одновременно с этим другая группа сенаторов предлагала вычеркнуть из законопроекта о расходах пункт о финансировании правительственных поездок на Игры.



А уже к началу ноября на столе у президента Джо Байдена, утверждала газета Washington Post, лежала рекомендация объявить наконец дипломатический бойкот зимней Олимпиаде в Китае. Но на фоне первого виртуального саммита с китайским лидером, прошедшего 15 ноября, президент США, похоже, постеснялся поднимать тему бойкота как до общения с Си Цзиньпином, так и сразу после. Тем более что и китайский лидер, вопреки ожиданиям, так и не пригласил своего американского визави посетить Олимпиаду в Пекине.



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Еще в апреле представитель Госдепа США Нед Прайс признал, что Вашингтон обсуждает "скоординированный бойкот" со своими союзниками. Однако на этой неделе Джен Псаки дала понять, что США предоставили им право самим решать, присоединяться к демаршу или нет.



- Трудно предугадать, какая страна присоединится к дипломатическому бойкоту США против Пекина. Но с учетом роста скептицизма относительно Китая во внешнеполитических кругах Запада, Австралия, Канада и Великобритания также могут официально подключиться к протесту, - сказал "Известиям" эксперт в области спортивной дипломатии, руководитель программы спорта, политики, управления и международного развития Эдинбургского университета Ли Чон У.



Ранее политики этих трех стран не раз открыто обсуждали возможность демонстративного неприезда своих правительственных делегаций в Пекин. Но 7 декабря в МИД Австралии "Известиям" сказали, что соответствующее решение еще не принято. В канадском ведомстве ответили примерно в том же ключе.



- Канада по-прежнему глубоко обеспокоена тревожными сообщениями о нарушениях прав человека в Китае. Мы продолжим обсуждать этот вопрос с нашими ближайшими партнерами, - пояснили "Известиям" в МИД Канады.



Источник в британском МИД между тем сказал газете Washington Post, что тема бойкота будет обсуждаться на встрече глав внешнеполитических ведомств G7 10–12 декабря в Ливерпуле, и до ее окончания официального решения Лондона ждать не стоит.



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Примечательно, что наряду с США Австралия, Канада и Великобритания оказались в числе 20 стран мира, которые не стали подписываться под резолюцией о перемирии на период Олимпийских и Параолимпийских игр, выдвинутой 173 членами ООН на последней сессии Генассамблеи ООН. Традиция принимать такой документ в преддверии Олимпиад с призывом откладывать все войны и конфликты на время Игр была возобновлена ООН в 1993 году, и с тех пор лишь КНДР и Израиль отказывались подписываться под такими резолюциями.



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Сейчас же, к слову, этот документ не подписала и Япония - член G7 и союзник США. Впрочем, и в Токио пока не приняли решение об участии высокопоставленных лиц в зимних играх в Пекине, сказали "Известиям" в пресс-службе японского МИД, выразив надежду, что мероприятия "пройдут в соответствии с олимпийской и паралимпийской философией, как фестиваль мира".



- Другие союзники США в Азии, такие как Южная Корея и Япония, будут тщательно выверять свое решение, поскольку они не могут игнорировать плотные экономические отношения с Китаем. Вполне возможно, что эти страны официально не направят свои политические делегации в Пекин из-за пандемии, но подразумевая этим и дипломатическую поддержку США, - заметил Ли Чон У.



Так, к слову, поступила Новая Зеландия. Сразу после объявления из Вашингтона заместитель премьера Грант Робертсон заявил, что страна не будет представлена "на уровне министров" на зимней Олимпиаде в Пекине, но мотивировал такое решение опасениями в связи с эпидемиологической ситуацией из-за COVID-19.



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И пока что единственным государством, официально объявившим дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине еще до американцев, стала маленькая Литва. Но во многом ее безрассудная смелость стала отражением того факта, что терять Вильнюсу уже нечего. После того как 18 ноября в этой прибалтийской стране было открыто представительство Тайваня, Пекин отозвал из Литвы своего посла, понизил статус дипмиссии с посольства до представительства, а также вычеркнул Литву из базы данных своей таможенной системы, что свело на нет возможности литовцев торговать с Китаем.



Вас и не ждали



В Китае бойкот США назвали "серьезным нарушением олимпийского духа", "позерством и политической манипуляцией". А официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзюнь еще до его объявления пригрозил "решительными контрмерами", отметив, что демарш "повлияет на диалог и сотрудничество между Китаем и США в важных областях".



Главным же в китайских СМИ стал нарратив о том, что американцев вообще-то никто никуда не приглашал, и их отсутствие точно не испортит Китаю праздник.



"Только очень самовлюбленные люди будут считать свое отсутствие мощным бойкотом… Вы те люди, кого жители Пекина хотят видеть меньше всего", - написал в Twitter главред Global Times Ху Сицзинь, давно снискавший славу главного антагониста Штатов в медийном пространстве КНР. "Никому не будет дела до того, приедут эти люди или нет, и это никак не повлияет на успешное проведение зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году", - вторил ему представитель посольства Китая в США.



- Отсутствие мировых лидеров на Олимпийских играх, безусловно, нежелательная ситуация для Китая, но неявка высоких гостей не является и катастрофическим моментом для страны, поскольку число политических делегаций на Олимпийских играх в любом случае будет небольшим из-за пандемии, - заметил Ли Чон У.



Тем не менее дипломатический бойкот, по мысли эксперта, явно сделает Игры в Пекине одной из самых противоречивых Олимпиад в истории, что существенно ограничит усилия Китая по повышению своего международного статуса в долгосрочной перспективе.



Впрочем, один момент все же сгладит афронт американцев: как ожидается, на открытие Олимпиады может приехать президент России Владимир Путин.