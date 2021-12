Война из-за Тайваня или Украины была бы катастрофой, - Карл Бильдт

15:23 07.12.2021

The National Interest (США): война из-за Тайваня или Украины была бы катастрофой

The National Interest: война за Украину станет катастрофой



Дипломаты должны проявить осторожность, чтобы не допустить войны, чреватой мировой катастрофой, пишет бывший премьер Швеции в статье для The National Interest. Он запугивает читателей перспективой одновременной "агрессии" России и Китая на Украину и Тайвань соответственно. Реальные действия Москвы и Пекина автора публикации не интересуют.



Необъятные просторы Евразии ограничиваются с двух сторон воинственностью. На западном фронте Россия стягивает войска в регионы у границ Украины, уже вызвав целый шквал пересудов о возможных мотивах. А на востоке все больше тревожным становится поведение Китая по отношению к Тайваню. В нашумевшем штабном исследовании американского аналитического центра делается вывод, что у США останется "мало надежных вариантов", если Китай развернет массированную атаку на остров.



В обоих случаях стратегические намерения агрессора ясны. Китайское правительство Си Цзиньпина неоднократно призывало к "воссоединению" страны, считая его подходящим финалом гражданской войны. После Второй мировой Коммунистическая партия Китая (КПК) захватила материковую часть страны, но так и не смогла уничтожить националистов Чан Кайши. Они отступили на Тайвань (и некоторые более мелкие острова), который с тех пор остается вне власти КПК.



В некоторых заявлениях Китая о "воссоединении" оговаривается, что оно будет достигнуто сугубо мирным путем, но в других случаях китайские лидеры эту подробность опускают. И расширяя и переоснащая свои вооруженные силы, особое внимание Китай уделяет потенциалу для подчинения Тайваня, если тот когда-либо попытается объявить независимость.



Большинство стран, включая США, долгое время придерживались политики "одного Китая", воздерживаясь от официального признания Тайваня независимым государством. Однако в отсутствие официальных дипломатических связей с островом многие страны развивают отношения по другим каналам, в частности, через торговлю и технологии. Тайвань - мировой лидер в производстве новейших микрочипов. Кроме того, это блестящая история демократического успеха. Если китайское общество на Тайване может быть демократическим, эта политическая перспектива рано или поздно распространится и на материк.



Ситуация на Украине на другом конце Евразии разительно отличается от ситуации на Тайване, не в последнюю очередь потому, что Россия официально признала ее независимость. Оккупация и аннексия Крыма президентом Владимиром Путиным в 2014 году была объявлена незаконной и осуждена подавляющим большинством голосов на Генеральной Ассамблее ООН (против резолюции проголосовали всего 11 стран).



И все же Путин недавно опубликовал пространное, но примечательное эссе, где доказывает, что Россия, Украина и Белоруссия исторически друг с другом связаны. Он утверждает, что украинский или белорусский суверенитет может быть достигнут лишь вместе с Россией, под высшей властью Кремля. Путин настолько далеко зашел в своем ревизионизме, что даже раскритиковал формально независимый статус Украины в советской конституции (хотя в то время это ничего не значило).



Стратегические намерения Путина ясны: независимость Украины он считает невыносимой и мириться с ней не намерен. Подобно Китаю с его планами насчет Тайваня, Россия подготовила и оснастила свои вооруженные силы для конкретной цели вторгнуться на Украину и завоевать ее, пока оккупацию не сорвала какая-либо внешняя сила. Помимо захвата Крыма, Кремль уже отправлял на Украину регулярные войска, например, в восточный регион Донбасс в августе 2014 года и снова в феврале 2015 года. Складывается ощущение, что Путин готов и жаждет начать еще одно вторжение, если не гораздо более масштабную операцию.



Никто не сомневается, что китайский военный захват Тайваня круто изменит порядок безопасности в Восточной Азии точно так же, как российский военный захват Украины нарушит порядок безопасности в Европе. Но что до сих пор не получило должной оценки, так это перспектива, что оба этих события произойдут одновременно - более или менее скоординированным образом. В совокупности эти два захватнических акта коренным образом изменят глобальный расклад сил и станут предвестником гибели дипломатических механизмов и мер безопасности, которые десятилетиями поддерживали глобальный мир.



И этот сценарий отнюдь не так надуман, как может показаться. Хотя Китай и утверждает, будто ратует за невмешательство во внутренние дела других стран, насчет суверенитета Украины он скрупулезно отмалчивается. Нет причин полагать, что он не поддержит новое российское наступление, если оно согласуется с его собственными целями.



Безусловно, вторжение Китая на Тайвань и вторжение России на Украину было бы огромной ошибкой. Экономическое развитие обеих стран пострадает от неминуемых масштабных санкций. Однако риск расползания военного конфликта будет высок, и страны вроде Японии и Индии почти наверняка приступят к масштабному наращиванию собственной мощи, чтобы противостоять Китаю. Европейцы уже тоже решительнее движутся к политике укрепления своей обороны.



При всем благоразумии это слабое утешение. Барабаны войны бьют все громче. Задача дипломатии - гарантировать, чтобы они так и остались фоновым шумом.



Карл Бильдт - бывший премьер-министр и министр иностранных дел Швеции