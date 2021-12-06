 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 07.12.2021
17:20  Узбекские депутаты поспорили о легализации насвая
16:31  Талибы учредили в Афгане лесную стражу. Гонять ежиков?
15:27  Казахстанские полицейские с 1 января начнут носить кроссовки
15:26  На бизнес-форуме Узбекистана и Казахстана подписаны проекты на $6 млрд
15:25  Страны СНГ создали совместную систему связи вооруженных сил
15:23  Война из-за Тайваня или Украины была бы катастрофой, - Карл Бильдт
15:22  Антикитайский афронт: станет ли бойкот Олимпиады в Пекине коллективным

15:20  Эл эмне дейт? Почему в Кыргызстане принято замалчивать суицид
15:13  Панфиловская дивизия - легендарные батыры, - С.Малабаев
15:11  ТаджВласти вырубили интернет на Памире
15:07  Что помешало спасти СССР?
12:30  Казахстану очень нужна своя атомная Фукусима
10:38  Предварительный состав седьмого созыва Жогорку Кенеша Кыргызстана. Фамилии
09:24  The Diplomat (США): какие уроки извлек Китай из распада СССР
09:20  СССР погубили дети советских внешнеэкономических элит, - Е.Фатеев
09:13  Национальная идеология для России уже рождена? - Александр Халдей
09:00  Избранный кырдеп Таштанбеков закрыт в СИЗО. "Шьют" разжигание (ст. 330)
08:52  Застройка требует жертв: почему акимат Алматы отменяет приватизацию, - spik.kz
08:16  Будто жуткий челлендж. Казахстан наводнила необъяснимая череда самоубийств, - "Э-К"
08:11  Что Байден хочет от Путина? - М.Хазин 
07:57  Пока Америка готовила бойкот Пекину, он показал кто сильнее, - К.Ольшанский
07:18  "Третий путь": Россию не устроит западный и китайский варианты постпандемийного будущего, - Р.Ляпин
00:51  Против одного из избранных в кыр-депутаты (Таштанбекова) сразу возбудили уголовное дело
00:23  США объявили "дипломатическую блокаду" Олимпиаде в Пекине
00:10  Индиологическая основа. О чем Путин договорился в Дели, - "Къ"
00:08  Эволюция доктрин в эпоху гибридных войн, - Анатолий Летяго
00:06  Избирательная кампания в Ливии проходит в судах, - Р.Мустафин
00:03  Израиль склоняет США к "плану Б" в отношении Ирана, - И.Субботин
Понедельник, 06.12.2021
22:14  Кыргызский Сокулук. Возбужденная толпа мутузит ментов и едва не захватывает РОВД
22:12  Англия замерзает от "русской зимы". Газа - нету
19:25  Asharq Al-Awsat: Как "Омикрон" прикончит наш Мир. Четыре сценария
19:24  Милорад Додик: "От сербов и хорватов ожидают согласия на доминирование мусульман"
19:22  Россия идет на восток. Откуда возьмутся "новые сибиряки", - А.Широкорад
19:15  США убедили всех, что Россия непременно нападет на Украину, - Financial Times
19:06  Афганистан проваливается в 2001 год. Талибы не могут стабилизировать ситуацию, - А.Серенко
19:00  Отец народа и лидер нации. Как Садыра Жапарова поздравили близкие и чиновники
18:59  Помощники хокимов в Узбекских махаллях: задачи, полномочия, карьерные возможности (толкование)
18:56  Малый бизнес Киргизии освободили от налогов. Кто попадает под льготы
18:24  42 км по дну Каспия: "Газпром" под ударом, или как США взяли под колпак Алиева и туркменский газ
18:17  The Saker: Начат обратный отсчет к Третьей мировой войне?
18:16  Таджикистан сгоняет людей в армию для защиты афганской границы
18:12  Американская компания взялась за Транскаспийский газопровод, - Д.Оберн
17:37  Турция поменяла свое официальное название на латинице
17:35  Узбекистан запустил в декабре 8 поездов для вывоза своих граждан из России
17:30  Пол Робертс: Стратегические ошибки Кремля ведут к войне
16:49  Литва пожинает энергетические плоды антироссийской политики, - Д.Перцев
15:26  Новый канцлер в Австрии - Карл Нехаммер
13:09  Эволюция партийно-политической системы Казахстана все-таки идет, а именно..., - Д.Ашимбаев
13:04  Токаев и Мирзиеев подписали в Нур-Султане ряд "союзнических" документов
12:50  Президенту Кыргызстана Садыру Жапарову исполнилось 53 года
12:34  ЕСПЧ как зеркало международной судебной революции, - А.Мезяев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Война из-за Тайваня или Украины была бы катастрофой, - Карл Бильдт
15:23 07.12.2021

The National Interest (США): война из-за Тайваня или Украины была бы катастрофой
The National Interest: война за Украину станет катастрофой

Дипломаты должны проявить осторожность, чтобы не допустить войны, чреватой мировой катастрофой, пишет бывший премьер Швеции в статье для The National Interest. Он запугивает читателей перспективой одновременной "агрессии" России и Китая на Украину и Тайвань соответственно. Реальные действия Москвы и Пекина автора публикации не интересуют.

Карл Бильдт (Carl Bildt)

Необъятные просторы Евразии ограничиваются с двух сторон воинственностью. На западном фронте Россия стягивает войска в регионы у границ Украины, уже вызвав целый шквал пересудов о возможных мотивах. А на востоке все больше тревожным становится поведение Китая по отношению к Тайваню. В нашумевшем штабном исследовании американского аналитического центра делается вывод, что у США останется "мало надежных вариантов", если Китай развернет массированную атаку на остров.

В обоих случаях стратегические намерения агрессора ясны. Китайское правительство Си Цзиньпина неоднократно призывало к "воссоединению" страны, считая его подходящим финалом гражданской войны. После Второй мировой Коммунистическая партия Китая (КПК) захватила материковую часть страны, но так и не смогла уничтожить националистов Чан Кайши. Они отступили на Тайвань (и некоторые более мелкие острова), который с тех пор остается вне власти КПК.

В некоторых заявлениях Китая о "воссоединении" оговаривается, что оно будет достигнуто сугубо мирным путем, но в других случаях китайские лидеры эту подробность опускают. И расширяя и переоснащая свои вооруженные силы, особое внимание Китай уделяет потенциалу для подчинения Тайваня, если тот когда-либо попытается объявить независимость.

Большинство стран, включая США, долгое время придерживались политики "одного Китая", воздерживаясь от официального признания Тайваня независимым государством. Однако в отсутствие официальных дипломатических связей с островом многие страны развивают отношения по другим каналам, в частности, через торговлю и технологии. Тайвань - мировой лидер в производстве новейших микрочипов. Кроме того, это блестящая история демократического успеха. Если китайское общество на Тайване может быть демократическим, эта политическая перспектива рано или поздно распространится и на материк.

Ситуация на Украине на другом конце Евразии разительно отличается от ситуации на Тайване, не в последнюю очередь потому, что Россия официально признала ее независимость. Оккупация и аннексия Крыма президентом Владимиром Путиным в 2014 году была объявлена незаконной и осуждена подавляющим большинством голосов на Генеральной Ассамблее ООН (против резолюции проголосовали всего 11 стран).

И все же Путин недавно опубликовал пространное, но примечательное эссе, где доказывает, что Россия, Украина и Белоруссия исторически друг с другом связаны. Он утверждает, что украинский или белорусский суверенитет может быть достигнут лишь вместе с Россией, под высшей властью Кремля. Путин настолько далеко зашел в своем ревизионизме, что даже раскритиковал формально независимый статус Украины в советской конституции (хотя в то время это ничего не значило).

Стратегические намерения Путина ясны: независимость Украины он считает невыносимой и мириться с ней не намерен. Подобно Китаю с его планами насчет Тайваня, Россия подготовила и оснастила свои вооруженные силы для конкретной цели вторгнуться на Украину и завоевать ее, пока оккупацию не сорвала какая-либо внешняя сила. Помимо захвата Крыма, Кремль уже отправлял на Украину регулярные войска, например, в восточный регион Донбасс в августе 2014 года и снова в феврале 2015 года. Складывается ощущение, что Путин готов и жаждет начать еще одно вторжение, если не гораздо более масштабную операцию.

Никто не сомневается, что китайский военный захват Тайваня круто изменит порядок безопасности в Восточной Азии точно так же, как российский военный захват Украины нарушит порядок безопасности в Европе. Но что до сих пор не получило должной оценки, так это перспектива, что оба этих события произойдут одновременно - более или менее скоординированным образом. В совокупности эти два захватнических акта коренным образом изменят глобальный расклад сил и станут предвестником гибели дипломатических механизмов и мер безопасности, которые десятилетиями поддерживали глобальный мир.

И этот сценарий отнюдь не так надуман, как может показаться. Хотя Китай и утверждает, будто ратует за невмешательство во внутренние дела других стран, насчет суверенитета Украины он скрупулезно отмалчивается. Нет причин полагать, что он не поддержит новое российское наступление, если оно согласуется с его собственными целями.

Безусловно, вторжение Китая на Тайвань и вторжение России на Украину было бы огромной ошибкой. Экономическое развитие обеих стран пострадает от неминуемых масштабных санкций. Однако риск расползания военного конфликта будет высок, и страны вроде Японии и Индии почти наверняка приступят к масштабному наращиванию собственной мощи, чтобы противостоять Китаю. Европейцы уже тоже решительнее движутся к политике укрепления своей обороны.

При всем благоразумии это слабое утешение. Барабаны войны бьют все громче. Задача дипломатии - гарантировать, чтобы они так и остались фоновым шумом.

Карл Бильдт - бывший премьер-министр и министр иностранных дел Швеции

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1638879780
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 30 ноября 2021 года №699
- Решение проблем, сдерживающих развитие сельского хозяйства, предложили на парламентских слушаниях в Сенате
- Казахстан своевременно исполнит обязательства в рамках СОР26 – А. Мамин
- Нулевой рост на социально значимые продукты питания фиксируется в РК пятую неделю подряд
- "Не официальные, а исторически сложившиеся"
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел встречу с иностранными инвесторами
- Асет Исекешев провел встречу с Советником Премьер-министра Пакистана по национальной безопасности
- Международная научно-практическая конференция "Қазақ-қырғыз – Алаштан"
- А. Смаилов принял участие во Втором Евразийском конгрессе
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  