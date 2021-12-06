 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Страны СНГ создали совместную систему связи вооруженных сил
15:25 07.12.2021

Государства СНГ создали совместную систему связи вооруженных сил для обмена информацией и координации взаимодействия между армиями. Среди стран ЦА к документу не присоединились Узбекистан и Туркменистан.

Страны СНГ создали совместную систему связи вооруженных сил для обмена информацией и координации взаимодействия между армиями стран содружества, сообщило РИА Новости со ссылкой на соответствующее соглашение.

Документ, заключенный на неопределенный срок, вступил в силу для России с 28 ноября 2021 года, при этом он остается открытым для вступления любого государства-участника СНГ. Помимо России, на сегодняшний день к нему присоединились Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Предполагается, что основными задачами данной системы станут предоставление услуг связи и обмен информацией между ВС стран-участниц соглашения, взаимодействие в военной сфере, приведение к совместимости национальных систем связи и спецсвязи стран содружества.

Координацию данной системы будет вести комитет начальников связи вооруженных сил государств-участников СНГ, председателем которого станет начальник главного управления связи ВС России.

Согласно документу, часть сил и средств объединенной системы связи будет нести постоянное боевое дежурство с командных пунктов стран-участников соглашения.

При этом участники соглашения обязуются не передавать информацию, полученную в рамках работы данной системы связи, третьим странам, а также не использовать получаемые данные в ущерб другим членам данного договора.

Источник - Газета.uz
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