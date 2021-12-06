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|На бизнес-форуме Узбекистана и Казахстана подписаны проекты на $6 млрд
15:26 07.12.2021
Деловые круги Узбекистана и Казахстана заключили контракты на общую сумму в 5,9 млрд долларов. В их числе соглашения об организации производства насосного и электротехнического оборудования на территории СЭЗ "Навои" и промышленной сборки мелкоузловым методом автомобилей Chevrolet Nexia в Казахстане.
В Нур-Cултане в преддверии государственного визита президента Узбекистана в Казахстан состоялись бизнес-форум и расширенное заседание узбекско-казахстанского делового совета.
По итогам форума были подписаны торговые контракты и двусторонние соглашения о реализации совместных проектов на общую сумму в 5,9 млрд долларов, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли.
По данным казахстанского Forbes, в ходе заседания совета соглашение о сотрудничестве подписали хокимият Навоийской области Узбекистана, ТОО Karlskrona (Казахстан) и KazakhExport (Казахстан) о содействии экспортным поставкам насосного и электротехнического оборудования казахстанского производства и организации производства насосного и электротехнического оборудования на территории специальной экономической зоны "Навои".
Еще одно соглашение по реализации проекта промышленной сборки мелкоузловым методом легковых автомобилей Chevrolet Nexia и поставке автокомпонентов подписан между "Узавтосаноат" (Узбекистан) и группой компаний "Аллюр" (Казахстан).
Договор на поставку казахстанского угля на Ново-Ангренскую теплоэлектростанцию в течение пяти лет подписан с ТОО "Горные работы" (Казахстан).
В свою очередь Торгово-промышленная палата Узбекистана и Национальная палата предпринимателей Казахстана подписали план основных мероприятий казахстанско-узбекского делового совета на 2022 год.
Напомним, в ходе визита в Казахстан Шавкат Мирзиеев отметил, что экономики двух стран не конкурируют, а дополняют друг друга. Ожидается, что товарооборот по итогам этого года достигнет рекордного уровня в 4 млрд долларов. Президенты поставили задачу по доведению товарооборота до 10 млрд долларов в ближайшие пять лет. Для этого стороны договорились принять "дорожную карту", развивать оптово-распределительные центры и совместные агрокластеры.