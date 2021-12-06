Казахстанские полицейские с 1 января начнут носить кроссовки

15:27 07.12.2021

Новая форма у сотрудников казахстанской полиции появится в январе 2022 года, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МВД РК.



Ранее официальный представитель МВД Нурдилда Ораз сообщал, что акцент сделан на создании "максимально удобной и комфортной для полицейских одежды". В частности, сотрудники полиции начнут носить кроссовки, а металлические элементы (жетоны, эмблемы, звезды и кокарды) будут заменены на текстильные.



Первыми новую форменную одежду получат патрульные полицейские и участковые инспекторы полиции, сообщили агентству в МВД в ответ на запрос.



Дополнительных средств из бюджета на замену формы не понадобится. Ее приобретение будет проводиться поэтапно в рамках текущих бюджетных программ и по мере износа старой формы.